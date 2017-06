Kysučanovi vypadla z vrecka peňaženka s 10-tisíc eurami, tak si ju traja mladíci privlastnili. Za peniaze nakúpili oblečenie v Žiline

Na facebookovej stránke Polície Slovenskej republiky sa opäť raz objavil bizarný prípad z našej krajiny. V Kysuckom Novom Meste nešťastne zo zadného vrecka vypadla mužovi peňaženka a na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa v peňaženke v tej chvíli nenachádzalo rovných 10-tisíc eur. Polícia nezverejnila žiadne ďalšie informácie o tom, prečo mal chlapík pri sebe takú vysokú hotovosť, avšak tentoraz sa nenašiel dobrý človek, ktorý by nájdenú peňaženku šiel okamžite odniesť na policajnú stanicu.

43-ročný muž zistil, že mu peňaženka niekde musela vypadnúť až príliš neskoro, pretože medzi tým ju na zemi objavili tri osoby vo veku 18, 27 a 28 rokov. Peniaze sa im zapáčili natoľko, že sa vydali do Žiliny a spoločnými silami sa im podarilo minúť až neuveriteľných 6-tisíc eur na nákup oblečenia a ďalších produktov, čo už človeku dá zabrať. Traja obvinení mladíci na svoju hlúposť doplatili, pretože im momentálne hrozí trest vo výške od šesť mesiaco až do päť rokov za mrežami a to určite nestálo za to, že si z cudzích peňazí nakúpili zopár kúskov oblečenia. Ako samotná polícia skonštatovala, keď už pri sebe máš 10-tisíc eur, radšej ich nenos v zadnom vrecku.