Brno zakázalo Uber. Kvůli rozhodnutí soudu, který je na straně taxikářů, musí služba během několika dní skončit

Není tomu dlouho, co jsme vás informovali o jen těžko pochopitelném rozhodnutí italských soudů zakázat alternativní taxislužbu Uber, kvůli němuž nyní nemůže fungovat v celé zemi, no a dnes vám přinášíme podobně překvapivou zprávu. Tentokrát však bohužel přímo z našich končin. Brněnský krajský soud se totiž před pár dny přiklonil na stranu taxikářů, kteří aplikaci Uber považují za nelegální, a uvalil tak zákaz na její využívání. Během několika příštích dnů tak musí v celé jihomoravské metropoli skončit.

„Toto rozhodnutí vítáme, protože vnáší jasné stanovisko soudní moci do toho, jestli Uber zde podniká v souladu se zákonem, nebo ne,“ citují Hospodářské Noviny slova náměstka brněnského primátora Matěje Hollana. Ten dále dodal, že Uber na území Brna může v budoucnu podnikat, pokud se tak nebude dít v rozporu se zákonem. V současné době je verdikt soudu překládán do holandštiny a brzy poputuje k vedení společnosti, čímž by měl zákaz vstoupit v platnost.

A co přesně bylo na službě podle soudu nezákonného? Jak HP píší, žaloba na Uber přišla nejprve ze strany firmy Lido Taxi Radio, k níž se posléze přidalo i městské vedení. Vadila jim především skutečnost, že na rozdíl od taxikářů nemusí řidiči Uberu ke svému podnikání vlastnit licenci, jejich vozy neobsahovaly taxametr, navíc nenesly název „taxi“ a ani tak nebyly zvenku označeny. Světoznámá společnost se naopak ohrazuje argumentem, že její fungování probíhá v naprostém souladu se směrnicí Evropské unie a ve skutečnosti se nejedná o taxislužbu, jak ji chápeme v běžném slova smyslu, ale spíše o formu spolujízdy.

Spory taxikářů s Uberem nicméně nejsou zrovna nic ojedinělého. Původem americká služba momentálně existuje v asi 570 světových městech, přičemž ve více než 40 již byla v minulosti postavena mimo zákon (včetně newyorského města East Hampton nebo dánské Kodaně) a na krku má několik desítek dalších právních tahanic. V Brně byl Uber aktivní teprve od letošního ledna. Službu u nás můžeme i nadále najít ještě v Praze, na kterou se rozhodnutí soudu nevztahuje, přestože i zde byl Uber nucen čelit několika útokům. Jak se na celou situaci díváte vy? Souhlasíte s verdiktem? Dejte nám vědět v komentářích.