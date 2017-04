Čo všetko o tebe prezradí tvoj vzhľad? Z tvojej tváre sa dajú určiť inteligencia, orientácia, výška i počet peňazí na účte

Každý z nás posudzuje podľa vzhľadu. Len za pár sekúnd obhliadania niekoho neznámeho si o ňom dokážeme vytvoriť pomerne veľký obraz, napríklad o tom, ako je na tom s inteligenciou alebo ako veľmi je schopný spáchať vraždu. A často sa aj dokážeme trafiť a práve to je veľmi dôležitý dôvod, prečo by sme rozhodne nemali podceňovať prvý dojem a vždy všade chodiť upravený a pôsobiť dobre. Dôsledkov je totiž nesmierne veľa a tu máš hneď niekoľko príkladov, že na vzhľade skutočne záleží. Nielen oblečenie či štýl chôdze o nás veľa hovoria, no napríklad aj výška či zdravie a niektoré z týchto vecí ovplyvníš veľmi ťažko.

Keď vyzeráš dobre, ľudia si o tebe myslia dobré veci

Existuje jedna veľmi zaujímavá vec, volá sa haló efekt. Vedcami bola objavená už dávno a ide o to, že vzhľad vplýva na to, ako vnímame charakter danej osoby. A samozrejme, dobre vyzerajúci a upravení ľudia sú tí, o ktorých máme tendenciu myslieť si lichotivé a pozitívne veci, kým s tými špinavými sa nám spájajú horšie veci a máme náchylnosť ich podozrievať napríklad zo zločinov. Jeden z doktorov University of Texas štatisticky dokázal, že dobre vyzerajúci ľudia sú tiež v práci poväčšine lepšie platení a skôr prijímaní do zamestnania, kedže jednoducho pôsobia reprezentatívnejšie. A na záver, iná štúdia dala mnohým mužom prečítať plno esejí rôznych žien a zoradiť ich podľa tých, ktorých text ich najviac zaujal. A finálne poradie bolo výrazne odlišné od toho, keď mali profesionalitu žien určiť podľa ich fotografií.

Aj na profilovke záleží

Určite vieš, že dnes sa aj profesionálne vzťahy vedú cez Facebook a poriadne si ho spravovať rozhodne nie je na škodu. Všetky info v biu, úvod a výpis zamestnaní na začiatku sú síce veľký plus, no to, čo neznámy človek vidí ako prvé, je tvoja profilová fotka. A samozrejme, človek s profesionálnou fotkou pôsobí trošku lepšie, ako niekto s fotkou rapera. Alebo bez profilovky. Paradoxne, podľa výskumu (opäť) z University of Texas, na tom, ako vyzeráš na profilovej fotke, až tak nezáleží. Jednej časti zo 123 študentov dali za úlohu mať serióznu fotografiu s bielym pozadím, kde sú len oni a usmievajú sa do kamery, druhá časť si mala dať hocičo, pokiaľ tam sú oni a nepôsobí to chaoticky či urážlivo. Práve z menej profesionálnych fotografií dokázali následní diváci vyčítať z ľudí viac pravdivých informácií, takže je len na tebe, aký štýl profilovky si zvolíš ty.

Tvoja tvár je tiež podstatná

V roku 2013 si skupina európskych vedcov pozvala náhodných ľudí, aby podľa fotografií tvárí 47 mužov a 83 žien usúdili, ako sú vysokí. Výskum zistil, že ľudia sa to snažili odhadnúť z pohlavia, z farby očí, z účesu i z dĺžky tváre, presne z tých istých kritérií, ktoré použili aj pri druhom zadaní, ktorého cieľom bolo odhadnúť, ako veľmi schopný by bol vyobrazený človek pracovným lídrom. Mimochodom, tváre vysokých ľudí ľudia posudzujú ako skvelých vodcov, kým výrazy nízkych ľudí vzbudzovali o niečo väčšiu nedôveru.

Záleží na každom detaile

Jedna z menších štúdií, za ktorou stojí Centrum pre zmenu správania v Londýne, tvrdí, že záleží aj na malých detailoch, ktorými tvoja tvár disponuje. Tu sa však nepýtali ľudí, no išli priamo cestou overenej teórie a od mnohých ľudí odobrali vzorky a ich fotografiu. Následne zisťovali, ako hladina testosterónu vplýva na stavbu tváre a výsledkom bolo, že dravší a agresívnejší samci majú tendenciu mať omnoho výraznejšie lícne kosti a aj širšie tváre. Ľudia s širšími tvárami sú však podľa inej štúdie ostatnými považovaní za silnejších. Ak však nie si spokojný so statusom, ktorý ti diktuje tvoja šírka tváre, zrejme s tým veľa nenarobíš.

Ak vyzeráš nedôveryhodne, budú ťa považovať za zločinca

Ešte nie je úplne presne jasné, čo robí ľudí na fotkách dôveryhodnými a čo nie, vďaka vedcom však vieme, že nedôveryhodne vyzerajúci ľudia sú častejšie považovaní za zločincov, ako dôveryhodne pôsobiaci jedinci. Skupine dobrovoľníkov bola totiž predhodená séria fotografií. Polovica z nich boli ľudia obvinení z vážnejších zločinov, druhá polovica bola zasa zložená zo zaplatených hercov, ktorí sa tvárili šťastne, neutrálne alebo nahnevane. Je to zvláštne, ale ľudia takmer so stopercentnou presnosťou dokázali odhaliť zločincov na fotografiách a ak nie, za ignorantov zákona boli povaźovaní predovšetkým nahnevaní ľudia. Dávať si tak fotku na Facebook, kde vyzeráš ako vrah, nie je práve ten najlepší nápad.

Tvoje telo ťa vždy prezradí

Väčšina z týchto vecí sa nedá zakryť, no tvoje telo vždy prezradí, koľko máš asi rokov a či trpíš nejakými chorobami. Fľaky na koži môžu napríklad prezradiť tvoj vek, no i ako sa darí tvojmu srdcu a rovnako s nimi to dokážu aj pehy. Špecializovaní doktori dokážu len z pohľadu do tvojich očí odhaliť niečo o tvojom zdraví. Napríklad červené fľaky na sietnici môžu byť znakom zablokovaných kapilár (veľmi malé cievy s tenkou stenou), čo môže byť znakom cukrovky. Jeden výskum publikovaný v magazíne Nature tvrdí, že dĺžka a tvar prstov na rukách má niečo spoločné s rakovinou prostaty. 1500 pacientom s touto rakovinou totiž ukazovali fotky vybraté z kolekcie 4500 fotografií prstov (medzi ktorými boli práve aj tí pacienti s rakovinou prostaty) a samotní chorí ľudia dokázali takmer spoľahlivo určiť, kto na fotografíí má rakovinu a kto nie. Vysokí ľudia sú náchylnejší na ochorenia srdca, nižší majú menšiu tendenciu dostať rakovinu.