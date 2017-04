Anketa Svetové auto roka 2017 pozná všetkých výhercov. Hlavný víťaz prekvapuje a prepisuje históriu

Okolo ankiet, ktorých úlohou je vyberať najlepšie automobily príslušných rokov, sa posledné mesiace čoraz častejšie hovorí o ich relevantnosti a objektívnosti. Môže za to najmä tohtoročné COTY (Car Of The Year), teda Európske auto roka 2017. Víťazom sa totiž stal Peugeot 3008, no a tým sa rozprúdili siahlo-dlhé debaty a rozhorčenia. Tomu sa v zásade nemôžno čudovať, najmä ak SUV bez pohonu všetkých štyroch kolies porazilo Alfu Romeo Giulia QV či Mercedes-Benz triedy E. Medzičasom sme sa dozvedeli aj to, že autom roka na Slovensku sa stala Škoda Kodiaq, no a v tejto chvíli spoznávame aj toho azda najhlavnejšieho a najdôležitejšieho víťaza v ankete WCOTY (World Car Of The Year), teda svetové auto roka. V duchu tradícii boli kandidáti zverejnení na autosalóne vo Frankfurte, finalisti boli vybraný na autosalóne v Detroite a samotné výsledky sa dozvedáme pri príležitosti automobilovej udalosti v New Yorku. Ako je tomu už dlho, táto súťaž zahŕňa hneď niekoľko kategórií, poďme si ich teda postupne prejsť.

Prvou kategóriou je "Svetové luxusné auto roka 2017", kde sa do úzkeho finále prebojovala trojica finalistov - nová generácia BMW radu 5, jeho najväčší konkurent, rovnako nový Mercedes-Benz triedy E a napokon novučičké Volvo S90, respektíve V90. Významné ocenenie si napokon odnáša druhý menovaný, teda nové E-čko.

Ďalej tu máme "Svetové športové auto roka 2017", kde sa vo finále stretli vskutku veľmi rozličné automobily - Audi R8 v otvorenom variante Spyder, britský McLaren 570S a najmenšie počiny od Porsche, teda faceliftované Porsche 718 Boxster a Cayman. Aj napriek kritizovanému prechodu na 4-valcové motory sa však relatívne prekvapivo víťazom stávajú práve posledne menované modely. Mimochodom, nemecké automobilka sa v danej kategórii pýši už v poradi piatym víťazstvom, dvakrát za to môže legendárna 911-ka.

Nasleduje "Svetové mestské auto roku 2017", kde bola konkurencia pomerne veľká, keďže za ostatný rok sa na trhu okázalo hneď niekoľko významných noviniek tohto segmentu, ktorému sa darí najmä v Európe. Z trojice finalistov BMW i3, Citroën C3 a Suzuki Ignis vyhral elektrický bavorák. Tento výsledok môžeme označiť tiež za akési menšie prekvapenie. I keď ide o skutočne podarený počin a hlavne myšlienke elektromobility dáva azda ten najväčší význam, i3-ka je na trhu už nejaký ten rôčik, preto je vcelku záhadou, prečo sa vôbec v nomináciách ocitol. Pravdou ale je, že nedávno sa dočkal značného vylepšenia techniky, čo môže byť aj odpovedať na predošlú otázku.

Čoraz sledovanejšia kategória "Svetové zelené auto roka 2017" rovnako počítala s početným zastúpením nominovaných. Finálová trojka napokon počítala s modelmi Chevrolet Bolt, Tesla Model X a Toyota Prius Prime PHEV. Víťazstvo si odnáša Prius, teda priekopník v alternatívnych pohonoch.

Ďalšou kategóriou je "Svetové dizajnové ocenenie roku 2017", kde sa o prvenstvo bila trojica veľmi zaujímavých automobilov - SUV Jaguar F-Pace, luxusný Mercedes-Benz triedy S Cabriolet a úplne nová Toyota C-HR. Dizajnové ocenenie si odnáša novinka britskej automobilky, zďaleka to ale nie je jej posledný úspech...

Dostali sme sa až k tej najhlavnejšej kategórii, teda k úplnému víťazovi. O titul "Svetové auto roka 2017" sa viedol boj medzi novou generáciou Audi Q5, do finálnej trojky sa ale prebojoval aj spomínaný Jaguar F-Pace a tretím adeptom bol Volkswagen Tiguan. Už samotný výber finalistov predstavoval ťažký výber, keďže o titul malo záujem skutočne množstvo noviniek, ktoré by si to rozhodne zaslúžili. Výsledok je vskutku prekvapivý. Celkovým víťazom sa totiž stáva práve F-Pace, čiže vôbec prvé SUV značky Jaguar. Zároveň však tento úspech prepisuje aj históriu onej ankety. Od doby jej založenia, teda od roku 2003, ide o vôbec prvý automobil z britských ostrovov, ktorý sa stal úplným víťazom a zároveň ide aj o vôbec prvé SUV, ktoré kedy túto súťaž vyhralo.

