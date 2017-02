Obytný komplex, ktorý vyzerá fantasticky a nie je situovaný v Bratislave? Nova Village z Dunajskej Stredy vás dostane

Nova Village, projekt nachádzajúci sa v Dunajskej Strede, na ktorý len tak ľahko nezabudnete. Teda aspoň my určite nie. Jedná sa o vskutku zaujímavý obytný komplex štyroch identických bytových domov, pričom tie vôbec nepôsobia rušivým dojmom k blízkemu okoliu. A to sa dnes cení oveľa viac ako v minulosti.

Do bieleho šatu zahalený súbor nehnuteľností je situovaný na Športovej ulici a rozprestiera sa na výmere 1176 metrov štvorcových, pričom celková rozloha pozemku presahuje 6400 metrov štvorcových. Pomerne tichá lokalita je v priamom kontakte so živou mestskou ulicou, čo zabezpečuje potrebnú dávku súkromia, ale taktiež aj možnosť veľmi rýchleho premiestnenia sa do centra, čo je v mnohých prípadoch na nezaplatenie. Stavba pochádzajúca z portfólia ateliéru s hravým názvom What architects?! ponúka bývanie až pre 32 rodín, ktoré majú na výber aj v rámci rôzneho počtu izieb. Na 1., respektíve 2. podlaží sú rozvrhnuté trojizbové byty a na 3. podlaží sú k dispozícii väčšie štvorizbové. Žiadne malometrážne hniezdočká vhodné najmä pre mladé dvojice sa však v útrobách moderného sídla nenachádzajú. Či už je to plus alebo mínus, necháme na vašom posúdení.

O fotografie sa mimochodom postarali samotní autori projektu, ktorý si určite zapamätáte na dlhšiu dobu a taktiež vás presvedčí, že aj mimo naše hlavné mesto vznikajú nehnuteľnosti hodné väčšej pozornosti. Kiežby to ale nebolo v tak malom množstve.

"Obytný súbor v Dunajskej strede. Hľadanie adekvátnej formy bytového domu v malom meste. Primeraná veľkosť, jednoduchá geometria fasád a bezprostredný kontakt s okolím." - Opis umiestnený na webe Archinfo, ktorý je viac než len veľmi výstižný.

