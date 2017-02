Belgická vila, do ktorej sa na prvý pohľad zamiluješ. Spojenie betónu s drevom či vlastný nočný klub z nej robia vysnívané bývanie

Nech už preferuješ byty alebo domy, azda nikto z nás nepohrdne pohľadom na skvele navrhnutú vilu. Pri belgickom meste Gent sa do jedného podareného projektu nedávno pustilo štúdio Govaert & Vanhoutte Architects a ich jedinou úlohou bolo navrhnúť a postaviť takú nehnuteľnosť, ktorá by vedela prilákať najmä mladších záujemcov. Belgičania zvolili dva základné materiály a celá vila sa preto nesie v duchu kombinácie betónu a dreva, pričom architekti sa s materiálmi a ich umiestnením vyhrali natoľko, že by si určite nechcel nič vymieňať.

Vila má okrem tradičných priestorov zabudované hneď dve pivnice. V prvej z nich by si mohol skladovať svoje cigary a v druhej zase víno, takže by si mal k dispozícii všetko, čo by ti mohlo byť treba pri romantickom popoludní so svojou priateľkou. Nehnuteľnosť sa dokonca nachádza priamo pri rieke, a tak by si sa mohol buchnúť po vrecku a dokúpiť si rovno aj menšiu jachtu. Dom taktiež ukrýva vlastný nočný klub, kde môžeš pozvať všetkých svojich kamarátov a pripraviť pre nich večierok porovnateľný s tým v centre mesta, zatiaľ čo oni si budú užívať výhľad priamo na vonkajší bazén, ktorý by sa mohol stať svedkom mnohých bláznivých večerov. Milovníci automobilov budú mať poruke vlastný výťah pre svojich štvorkolesových miláčikov, takže ak hľadáš inšpiráciu pre svoj nový domov, možno si ju práve našiel.