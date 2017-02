Big Seanov album I Decided. je vonku. Hosťujú na ňom Eminem či Migos, tak mu daj šancu

Minulý rok Big Sean potešil hudobnú komunitu albumom Twenty88, ktorý vyšiel ako spolupráca so speváčkou a jeho súčasnou partnerkou Jhené Aiko. Za ním ale nenasledoval žiaden oddych, práve naopak, Sean Don oznámil, že pracuje na ďalšom sólovom projekte. Ten dostal titul I Decided. a točí sa okolo toho, ako sa Big Seanovi zmenil život, keď sa rozhodol. Na trackliste nájdeme 14 skladieb, z ktorých 3 - Bounce Back, Moves a Halfway Off the Balcony, vyšli ešte pred oficiálnym vydaním ako single. Detroitský raper si na dosku navyše pozval pomerne zvučné mená, zoznam začína pri Jhené Aiko, prechádza cez The-Dreama, Migos, Jeremiha či Flint Chozen Choir a končí pri žijúcej legende hip-hopu s menom Eminem. Slim Shady si strihol slohu na piesni No Favors. Po produkčnej stránke prispeli Metro Boomin, WondaGurl, DJ Mustard, Amaire Johnson či Travis Scott. I Decided. si môžeš vypočuť zdarma skrz Spotify nižšie.

