Podnik, kde neexistuje čas. Zeitlos je novou nádejou bratislavskej gastro scény

Bratislavská gastro scéna za posledných päť rokov povyrástla závratným tempom, nikdy však neodmietneme ďalší kvalitný podnik na mape nášho hlavného mesta. Zeitlos otvoril svoje brány 25. novembra uplynulého roka a kombinuje to najlepšie, čo môže dobrý lokál ponúknuť - vymazlený street food, čerstvé lokálne suroviny, domácu výrobu, zameranie na kvalitu miesto kvantity, dobrú hudbu a atmosféru, v ktorej je jedlo zážitkom, nie pokrmom.

Zeitlos sa sám identifikuje ako "bar stratený v čase". Tomu napovedá jednak názov (Zeitlos znamená v nemčine bezčasový, nezávislý od času), ako aj dizajn interiéru, kde steny zdobia maľby hodín bez ručičiek. Touto prezentáciou sa majitelia snažia prezentovať filozofiu podniku - miesta, kde čas neexistuje, kde sa chodí oddýchnuť, zabudnúť na povinnosti a stres, dať si pivko s kamarátmi a vychutnať si kvalitné jedlo. Pohodovú atmosféru dotvára nonstop rozložená aparatúra, na ktorej kedykoľvek uvidíš hrať majiteľov spolu so šéfkuchárom, ktorým je basgitarista Iné Kafe, Peter Fóra. Hudba je v Zeitlose podstatnou súčasťou celej atmosféry, v piatkové večery tu hrá house, v sobotu živá kapela alebo DJ.

Program na tento víkend:

piatok: TANZE w/ Baltazar, Leporelo SK

sobota: FUNKraum w/ GROOVEM8 (Insonus Music / Ibiza Rocks)

FONNEGRA (Insonus Music / The Beach Ibiza)

ZUZKA (Insonus Music / The Beach Ibiza)

BOLLO (Soluble Recordings / Bambuddha Ibiza / Bora Bora Ibiza)

DAVID KÔRG (Insonus Music / Baybar Ibiza / Eden Ibiza)

Ako sme na Zeitlos prišli? Tento podnik má na Facebooku 42 recenzií, z ktorých je 42 za 5 hviezdičiek. S celkovým hodnotením 5.0 je tak v súčasnosti pravdepodobne najlepšie hodnoteným podnikom Bratislavy na Facebooku. V súčasnej, čoraz kvalitnejšej gastro scéne, však už dobrá atmosféra a príbeh značky nestačí, čo teda samotné jedlo?

Zeitlos v rámci svojich obedových menu stavil na čoraz populárnejší koncept, čo najmenšiu ponuku jedál s dôrazom na ich kvalitu, a dotiahol ju do extrému. Každý deň je k dispozícii len polievka a jedno hlavné jedlo, čo je síce možno pre niekoho obmedzujúce a nevyhovujúce, no pomáha to udržať vysoký štandard jedla za pomerne nízku cenu. Ak máš chuť na niečo iné, kuchyňa má množstvo typických street food prvkov, za uplynulé dva mesiace si získalo veľa fanúšikov miestne Fish&Chips s hráškovým pyré, vynikajúci Cheese Burger z bio mäsa (z eko farmy Turová), skvelý bôčik a Caesar šalát s domácim dressingom, ktorý ťa presvedčí, že to, čo inde podávajú pod týmto názvom, má od skutočne kvalitného šalátu ďaleko.. K jedlu sa tu podáva Urpiner (10˚, 11˚, 12˚, 14˚ a 16˚), čapované prosecco a súčasťou podniku je aj malá vínna pivnica s ponukou 24 vín.

Už sme tu však mali podniky, ktoré po raketovom štarte zaspali na vavrínoch. Čo bude so Zeitlosom? Ak si udrží vysoký štandard, využije skvelú lokalitu a bude pokračovať v tomto trende, má veľký potenciál zaradiť sa do najužšej špičky podnikov v Bratislave.