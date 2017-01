Neuveriteľné reflexy slovenského kamionistu, pred ktorým sa vynoril chodec na rýchlostnej ceste. Keby na sekundu zaváhal, dopadlo by to horšie

Ľudia sa na internete často bavia sledovaním videí z ruských ciest, kde to občas vyzerá ako na divokom západe. Pravda je však taká, že slovenské cesty v poslednom období veľmi nezaostávajú. Pred pár rokmi mal chlapík zarobeno, keď sa preháňal po okresných cestách neprimeranou rýchlosťou, nedávno sa ďalší pán hral na sprievod sanitky, následne sa sanitkár cez amplión vybúril na blokujúcom vodičovi a najnovší moment z našich ciest zachytil Karol Kosec. Vodič kamiónu prechádzal po prepojení rýchlostných ciest R1 a R2 pri Zvolene a dodržiaval maximálnu povolenú rýchlosť v úplnej tme, keď sa odrazu priamo pred jeho kamiónom vynoril neosvetlený muž a v poslednej sekunde urobil úkrok doprava. Nevedno, či šlo o samovraha, alebo to bol opitý človek, ktorý sa zatúlal na rýchlostnú komunikáciu, no Karolovi sa v priebehu jednej či dvoch sekúnd podarilo strhnúť riadenie doprava a mužovi sa tak úspešne vyhol. Nezasiahol ho a kým situáciu rozdýchal, prešiel viac než kilometer, a tak len muža ohlásil policajnej hliadke a pobral sa ďalej.

