YouTube zmenil nudné koliesko pri načítaní za premakanú animáciu hradu. Čakanie na video tak bude omnoho rýchlejšie

YouTube sa rozhodol trošku inovovať. Ak poznáš ten mučivý pocit, kedy je rýchlosť tvojho internetu natoľko bolestivá, že pozerať sa na večne točiace sa koliesko načítania spôsobuje tie najhoršie muky, odteraz sa už nemusíš báť - teda, pokiaľ máš správnu verziu OS. Červená sociálna sieť sa totiž rozhodla na smartfónoch vymeniť biele koliesko za rafinovanú, prepracovanú a hlavne zábavnú animáciu bielo-červeného hradu, ktorý sa postupne sám poskladá a následne i rozloží. Doteraz sa nachádzala len na minimálnom množstve verzií operačných systémov (a aj to len asi mesiac), odnedávna by však mala byť testovaná už na väčšine. Zmena je len kozmetická, nahrávanie videa nijakým spôsobom nezmení. YouTube podobné animácie testuje a šíria sa chýry, že by podobných animácii mohlo byť omnoho viac. Aj čakanie na samotné video by tak mohlo byť zábavou.

Hey @AndroidPolice what's this new castle building animation? Happens with almost any video while loading initial playback in YouTube. pic.twitter.com/9k6ImiiKuG — Nagateja (@imnagateja) January 19, 2017