Tento smartfón zistí presné množstvo cukru či kalórií v jedle. A dokonca aj percento tvojho telesného tuku

Smartfóny nám za roky svojej existencie ponúkli množstvo skvelých funkcií a inovácií, ktoré neuveriteľne zjednodušili naše životy, hoci niektorým ich možno skomplikovali. Niekto by povedal, že za chvíľu do tých inteligentných telefónov nebudú mať čo pridať, no čínska firma Changhong tento mýtus rýchlo vyvrátila. Smartfón s pomenovaním H2 totiž dokáže nahliadnuť dovnútra akéhokoľvek objektu a zistiť jeho chemické zloženie.

Do tela H2 pridali vývojári molekulárne čidlo od firmy SCiO, ktoré bez fyzického kontaktu zistí chemické zloženie jedla, tekutiny, liekov a dokonca aj telesných proporcií človeka. V prípade jedla sa dozvieme aj o množstve kalórií. Čidlo, respektíve smartfón H2 stačí namieriť napríklad na nápoj a okamžite sa dozvieš, aký je obsah cukru v nápoji. V prípade takého ovocia sa dozvieš okrem nutričného zloženia aj o chuti. A pre nadšencov fitka bude mať táto technológia ešte väčšie uplatnenie, keďže zmeria aj obsah tuku povedzme v tvojom bicepse.

Treba počítať s tým, že nič nie je na 100 % a výrobcovia musia zariadenie otestovať na obrovskom množstve liekov, jedla či nápojov. Najmä v otázke liekov ide aj o bezpečnosť ľudí, pretože nesprávne identifikovaná tabletka by mohla pre chorého človeka znamenať katastrofu.

Čo sa technických parametrov týka, H2 dostane do vienka 8-jadrový procesor fungujúci na frekvencii 2Ghz, 3000 mAh batériu, biometrickú čítačku odtlačkov prstov a 16 MPx kameru. Telo bude pozostávať z hliníkového materiálu. Predávať by sa mal v priebehu tohto roku, najskôr žiaľ iba v Číne.