Najnovší videozáznam zachytávajúci UFO nemá vysvetlenie. Ide skutočne o mimozemšťanov?

Záhadný signál pochádzajúci z veľmi vzdialenej galaxie môže teoreticky znamenať existenciu inteligentných bytostí, avšak v danom prípade sú reálnejšie skôr neutrónové hviezdy, čo znamená, že opäť nemáme riadny dôkaz o reálnych mimozemských formách života. Avšak, mimoriadne zaujímavé video zverejnila armáda juhoamerického štátu Čile, vďaka čomu máme k dispozícii rovno 10-minútový záznam pozorovania neznámeho lietajúceho objektu, ktorého pôvod zostáva doteraz neznámy. Celé video bolo zhotovené z vojenského vrtuľníka typu AS-532 vykonávajúceho bežnú hliadku pri pobreží. Sedeli v ňom iba dlhoročný pilot a technik testujúci novú kameru (FLIR) určenú na prieskum a podobné záležitosti. V oficiálnej správe boli uvedené aj údaje o výške, teplote či tlaku v okolí vrtuľníka, no to nie je pre nás podstatné.

Niekoľkosekundový pohľad na tajomný objekt:

Aby sme si ujasnili veci na pravú mieru, záznam vznikol ešte 11. novembra roku 2014, no na verejnosť sa dostal až v teraz. Prečo sa "vypustil" až po takom dlhom období? Vysvetlenie je jednoduché, tamojšia organizácia CEFAA (Committee for Studies of Anomalous Aerial Phenomena) zaoberajúca sa čudesnými predmetmi a javmi zverejňuje svoje dokumenty vždy po tom, ako sa ukončí nejaké vyšetrovanie. Aktuálne odtajnená udalosť im dala skutočne zabrať, no aj napriek všetkej snahe ju nedokázali vyšetriť. Boli povolané desiatky expertov z najrôznejších oblastí, no nikto nevedel objekt identifikovať, a preto všetky informácie poskytli verejnosti. Nezistili o čo išlo, ale práve naopak, dospeli k záverom, o čo nešlo - vytvorili tak zoznam objektov, ktoré na zázname určite nie sú zachytené (o nich v závere článku).

Poďme ale k samotnej udalosti. Počas toho, ako technik skúšal novú kameru a natáčal terén, všimol si na obrazovke čudný predmet vznášajúci sa nad oceánom (13:51 miestneho času), a preto ho začal sledovať. Po chvíli bol viditeľný voľným okom aj pre pilota - nachádzal sa vo vzdialenosti 55 až 60 kilometrov od vrtuľníka a putoval severným až severozápadným smerom preč. Technik neváhal a začal ho aspoň takto na diaľku prenasledovať a využil aj IR s priblížením. Pilot zároveň kontaktoval dve rádiové stanice s prosbou o identifikáciu objektu, no prišli mu iba negatívne odpovede, pretože nedokázali nič zachytiť, v danej oblasti sa nenachádzali žiadne civilné ani vojenské lietadlá ani nik tam nemal povolenie k preletu. Pilot sa teda s "ufom" rozhodol dorozumieť prostredníctvom UAP, no bez výsledku.

Trasa vrtuľníka počas prenasledovania objektu:

Vráťme sa k technikovi, ten sa všetko snažil zaznamenávať primárne na IR, čoho výsledkom je čiernobiely obraz, kde sa dá rozoznávať teplota (čiernejšie = teplejšie). Nanešťastie, po niekoľkých minútach dostali príkaz sa stiahnuť a objekt tak zmizol v diaľke. Keď záznam postupne ukazovali najrôznejším dlhoročným odborníkom, nik nemal vysvetlenia. Údajne malo ale ísť o ploché a podlhovasté teleso. Čo je však na celom videozázname mimoriadne zaujímavé, je istá pasáž, kedy neznámy objekt začne do ovzdušia niečo vypúšťať. Daná kvapalina, alebo o čo mohlo ísť, vyšla z dvoch častí objektu a následne sa spojila. Jedna z nich bola masívna a teplá, zatiaľ čo druhá redšia a chladnejšia. Po prepnutí z infračerveného módu do HD vidno, že objekt by sa nedal nikdy ľudským zrakom spozorovať, pretože splýva s oblakom.

O akú látku sa môže jednať?

Ešte raz dávame do pozornosti, že na vyšetrovaní sa podieľali fyzici, chemici, technici a ďalší mnohí experti, ktorým boli poskytnuté údaje o presnom počasí a pohybe všetkých pozemských strojov v danej lokalite počas pozorovania. Samozrejme sa našli aj skeptici a jedným z nich bol aj istý francúzsky analytik tvrdiaci, že všetko sa zhoduje s popisom bežného lietadla pre stredné vzdialenosti snažiaceho sa pristáť na letisku v Santiagu (smerovalo k nemu), avšak vyšetrovatelia jeho hypotézu ihneď zmietli zo stola, pretože dané lietadlo by určite bolo na radare a muselo by komunikovať. So svojím poznatkom prišli aj meteorológovia, ktorí potvrdili, že žiaden meteorologický balón ani iné ich zariadenie sa v danej oblasti o danom čase nenachádzalo. Vyvrátané boli aj teórie o dronoch, cudzích špionážnych lietadlách či ľudských vesmírnych zariadeniach alebo o vesmírnom odpade.

Nech sa páči, spomínaný videozáznam:

Na záver nám nezostáva nič iné, ako sa spýtať na váš subjektívny názor. Čo konkrétne zachytil technik na novej kamere?

Jedná sa podľa vás o mimozemský objekt? zobraziť výsledkyskryť výsledky Áno Nie Áno 43 hlasov Nie 42 hlasov