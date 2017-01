Bývanie dvoch tvárí ležiace len pár kilometrov od slovenských hraníc, ktoré má všetko potrebné pre rodinný život

Dnes opustíme Slovenskú republiku a pozrieme sa do blízkeho zahraničia. Aspoň virtuálne sa presunieme do maličkej obce s názvom Kittsee ležiacej na samom východe Rakúska. Mnohým Bratislavčanom je uvedená dedinka určite dobre známa, keďže v nej dokázali nájsť svoj nový domov za neporovnateľne nižšie sumy ako v našom hlavnom meste.

My si dnes detailnejšie priblížime nehnuteľnosť, ktorej základy boli položené ešte na začiatku 20. storočia a pred cca rokom sa dočkala úplnej rekonštrukcie a dostavby. Tandem architektov v zložení Mgr. art. Bjørn Kierulf a Ing. arch. Petra Trokanová z ateliéru Creattera sa postaral o premenenie sna mladej rodiny na realitu. Jednou z hlavných požiadaviek slovenských klientov bolo zachovanie najväčšej možnej časti pôvodeného domu a zároveň rozšírenie obytnej zóny, keďže túžili po rozsiahlejšom bývaní. Vyššie menovaní tvorcovia to zvládli absolútne bravúrne a výsledkom je necelých 140 metrov štvorcových plochy vhodnej pre plnohodnotný život všetkých členov spomínanej rodinky. Samotné rozšírenie smerom do záhrady zahŕňa jednopodlažný objekt s pôdorysom v tvare písmena "L", ktoré je okrem pôsobivé vzhľadu šetrné aj k nášmu životnému prostrediu. A to je myšlienka, ktorou by sme sa mali riadiť úlne všetci pri každej činnosti.

Z čelného pohľadu (od hlavnej cesty) tak stojí "stará" časť so sedlovou strechou, ktorú taktiež neminula premena a z druhej strany drevené hniezdočko pod orechom. Rodinná idylka, ako má byť. Krásu celého projektu ešte podčiarkuje vzdušný interiér s prvkami moderny. Bonusom je nádherný rovinatý pozemok plný zelene s výmerou činiacou takmer 1 hektár, ktorý leží ukrytý za domom, a tak si majitelia môžu s kľudom vychutnávať súkromie počas grilovačiek na zahráde. Dávame najvyššie možné hodnotenie, krása! Mimochodom, o všetký zábery nižšie sa postaral fotograf Bohumil Šálek.

Pokiaľ viete aj o iných architektonických alebo dizajnérskych štúdiách z našich končín, ktoré taktiež stoja za pozornosť širšieho publika, tak neváhajte a pošlite nám tip na e-mailovú adresu uvedenú v profile vyššie, ďakujeme za spoluprácu!