Mercedes-Benz GLC 250d Coupé: Keď kontroverznosť hýbe svetom (Test)

V automobilovom svete mal pojem kupé (z francúzskeho slova coupé) donedávna jasnú definíciu - vozidlo so športovými krivkami, uzavretou strechou, dvojicou dverí a jedným alebo dvoma radmi sedadiel. Niekoľko rokov dozadu sa však automobilky dostali do bodu, kedy sa nielenže začali navzájom prelínať jednotlivé veľkostné segmenty, ale začali sa zároveň strácať aj zaužívané konvencie. Ostatne, o tom sme tu už raz písali. Dohadovať sa tu v tom, kto s čím ako prvý prišiel, je už odstupom času irelevantné, pokiaľ ide ale o kupéčka, pravda je nasledovná. Bol to práve Mercedes-Benz, ktorý v roku 2005 vypustil na trh vôbec prvé 4-dverové vozidlo so siluetou v štýle kupé, teda CLS. Odstupom času ho nasledovali už mnohé automobilky vrátane Audi, BMW či VW, lebo nový trend zafungoval.

Len tri roky na to vody zamútilo pre zmenu BMW, čoho výsledkom bol príchod modelu X6, teda vozidla SUV so strechou znižujúcou sa v štýle kupé. V Mníchove však túto podstatu nedali až tak najavo, dôležitejšie bolo, že vytvorili spopularizovali nový druh Sport Activity Vehicle (prvý bol Ssangyong). Jeho konkurenta postavili v Stuttgarte len pred pár rokmi, no a v momente, kedy k označeniu GLE pridali dodatok Coupé, oheň bol na streche. Nielenže sa začalo hovoriť o kopírovaní, ale začali sa viesť dohady, ako si dovolil Mercedes nazvať SUV-ko kupéčkom. Lenže ak zalovíte do pamäti, bolo to práve BMW, ktoré pri iks-šestke prvýkrát použilo okrem SAV i skratku SAC, teda Sport Activity Coupé. V každom prípade, jazykové okienko uzavrime, no a keďže medzičasom trojcípa hviezda vyslala už aj proti menšej X4-ke svojho rivala, poďme si pozrieť nové GLC Coupé v rámci nášho testu.

Exteriér Pravdu povediac, pokiaľ GLE Coupé a GLC Coupé k sebe nepostavíte, laik ich v premávke hlavne odzadu v podstate nerozozná. Prekvapuje to však niekoho, najmä v dobe, kedy automobilky značne unifikujú svoj dizajn a v Mercedese sú v tom momentálne majstri? Navyše, postaviť v duchu súčasného dizajnového jazyka značky vozidlo na základoch SUV s postupne klesajúcou strechou v štýle klasických kupéčok sa veľa spôsobmi veruže nedá. Dovolíme si ale tvrdiť, že GLC kupé vyzerá o čosi dizajnovo vyváženejšie a rozhodne kompaktnejšie, za čo môžu menšie rozmery (4732 x 2096 x 1602 milimetrov), no hlavne nižšia predná kapota. Mimochodom, ako napovedá samotný názov, GLC vychádza do veľkej miery z triedy C. Predná časť je prakticky zhodná s klasickým GLC, rozpoznávacím znakom je ale nová maska s diamantovým efektom a iba jednou horizontálnou lištou, čo je charakteristickým detailom tohto derivátu. Ten náš sa okrem toho pýšil ešte športovejšie strihnutým optickým AMG paketom, ktorý so sebou prináša masívnejšie otvory na nárazníku a rozmernú horizontálnu chrómovú lištu na jeho spodku. Samozrejme, vpredu by ste za príplatok bi-xenóny hľadali už márne - vystriedali ich špičkové svetlomety s full-LED High Performance technológiou. Pri pohľade z profilu najviac vyznejú relatívne kompaktné rozmery. Nejde nepochybne o žiadneho drobca, opticky ale SUV-čko nebudí dojem obra - A-stĺpik je pod menším sklonom, no a strecha sa elegantne tiahne dole smerom dozadu. Tam ju čaká decentná odtrhová hrana a úzke ledkové svetlá zasahujúce značne do strán. Inak, pokiaľ sa pýtate na rozoznávací znak, vďaka ktorému rozlíšite tento počin od GLE kupé, vedzte, že okrem citeľne menším rozmerom a odlišného predku je to zadná horizontálna líšta nad svetlami - tu končí zároveň so svetlami, o triedu väčšiemu bratovi prechádza ponad celú šírku batožinového veka. Briliantová modrá metalíza exempláru naozaj sekla, dizajn ako taký ale pravdepodobne najviac dotvárali skutočne veľké, až 20" AMG disky v dvojfarebnom vyhotovení. Summa summarum, GLC kupé je po estetickej stránke relatívne svojské a nutné zvyku. Aj napriek prítomnosti športových doplnkov pritom treba uznať, že Mercedes ide naďalej skôr cestou elegancie, než výstrednej športovosti, ako je tomu i v prípade X4-ky.

Interiér

Príbuznosť k triede C hlási najviac interiér - pokiaľ ide o palubnú dosku, jej všetky hlavné súčasti a tvary sú prakticky zhodné. To je rozhodne veľké plus aj v porovnaní so zastaralým GLE. Inými slovami, výsledkom je veľmi vydarený dizajn, perfektná ergonómia s minimom tlačidiel a hlavne množstvo kvalitných materiálov. Okrem pravých hliníkových prvkov a detailov, ktoré nájdeme i v luxusnom S-ku v rámci prítomnej výbavy, nechýbal skutočný drevený obklad s charakteristickou povrchovou úpravou. Masívny obklad sa tiahne predovšetkým moderným stredovým tunelom, na ktorého konci stojí 8,4" obrazovka multimediálneho prostredia. Je jasné, že svojím umiestnením nepadne do oka každému, jeho grafické prostredie a animácie ovládanie treba ale určite pochváliť. Pred obrovskou stredovou priehradkou tróni združený ovládač futuristického tvaru, ktorého zdvojená funkcionalita (koliesko i dotyková plocha) je síce občas mätúca, intuitívnosťou ovládania infotainmentu ale vyniká.

Pred vodičom nájdeme dobre známy, 3-ramenný multifunkčný volant so zospodu zrezaným vencom, čo naznačuje prítomnosť športového paketu i v interiéri. Budíky sú aj v tej najvyššej výbave konvenčné, teda analógové. Tie rozhodne nezaujmú tak, ako v prípade plne digitálnych obrazoviek, navyše ich ciachovanie a návrh je relatívne dosť strohý, pýšiť sa však na opátku môže prehľadnou a ľahko čitateľnou grafikou. Okrem toho, uprostred sa nachádza nemalý displej palubného počítača. Posed za oným volantom je výborný (stredový tunel je ale pomerne široký), aj nastupovanie ako také, istou nevýhodou je ale výhľad z vozidla. A-čkový stĺpik je pomerne veľký, nehovoriac o zadnom priezore, čím je výhľad vzad citeľne slabší.

Pozitívom vnútrajška je priestor vzadu - klesajúci rám strechy síce obmedzuje nastupovanie, po usadení je ale v zadnom rade naozaj dostatok miesta i pre vyššie postavy, a to či na nohy alebo hlavu. Batožinový priestor ponúka 500 litrov, obrovské dvojité dno, no a pripraviť sa treba na vyššiu nakladaciu hranu. Plejádu asistenčných a bezpečnostných systémov asi nemá vyznám opäť menovať, spomeňme tak napríklad parkovací asistent, asistent sledovania mŕtveho uhla, 360-stupňovú kameru, čítanie dopravných značiek, adaptívny podvozok a tempomat Distronic Plus s "autonómnym" jazdným pilotom.

Motor & Jazda Zo 7-člennej motorovej palety sa pod kapotu testovačky nasťahoval naftový agregát M274, teda známy, dvakrát preplňovaný 2,1-litrový štvorvalec. V prípade nášho vyhotovenia 250d je však jeho výkon naladený až na úroveň 150 kW / 204 koní a slušných 500 N.m. Aj vďaka ním dokáže 1845-kilogramové SUV akcelerovať na stovku za 7,6 sekundy, pričom maximálna rýchlosť je 220 km/h. Už z týchto papierových údajov je zrejmé, že dynamika je nadštandardná a opak nie je pravdou. Istú úlohu na tom zohráva prítomnosť pohonu všetkých štyroch kolies 4Matic, ktorý je mimochodom štandardom pre GLC kupé vo všetkých verziách. Už v základe rovnako dostane aj 9-stupňovú automatickú prevodovku 9G-Tronic. Keďže ide o naftové vozidlá, tá radí v tomto prípade značne defenzívnejšie, preraďovanie je ale veľmi plynulé. Istý nedostatok evidovať v športových režimoch, kedy prevodovka značne ožije, pri podraďovaní počas dobrzďovania však má tendenciu občas decentne cukať. Jazdný komfort je aj napriek prítomnosti veľkých diskov pozoruhodný. Ruku k dielu prikladá príplatkový, novo vyvinutý vzduchový podvozok, ktorý síce neponúka viaceré stupne regulácie svetlej výšky v závislosti od režimov, po stlačení tlačidla sa však výška o pár centimetrov zvýši. GLC-čkové kupé ale rozhodne najviac prekvapí svojou agilitou a tým, ako funguje na cestách, najmä tých kľukatých. Minimálne nakláňanie karosérie, širší rozchod kolies a zároveň ťažisko, ktoré nie je úplne vysoko, zaručuje pozoruhodnú stabilitu a celkovo fungovanie vozidla i vo vyšších rýchlostiach či početných serpentínach, kedy prehadzujete váhu vozidla. Popravde, za volantom tohto SUV-čka sa neraz prichytíte pri tom, ako nemáte absolútne pocit, že sedíte v SUV-čku. Navyše, ide "len" o naftovú verziu 250d, teda nič, od čoho by ste čakali nejaké rýdzo športové vlastnosti. Viac vás preto asi zaujme spotreba, ktorá sa pri takej bežnej, svižnejšej jazde v zmiešaných podmienkach pohybuje na úrovni 6,5 - 7 l/100 km.

Záver

Je jasné, že toto auto po tej dizajnovej stránke musíte buď milovať alebo nenávidieť, v konečnom dôsledku, každému sa páči niečo iné a po ruke je i klasické GLC. Po množstve skúseností s vozidlami typu SUV ale musíme uznať, že v tomto prípade môže byť GLC na svoj dodatok Coupé skutočné hrdé, lebo po jazdeckej stránke prináša spojenie týchto dvoch svetov svoje ovocie - od dieselového auta s decentne odťažitým riadením pochopiteľne nečakáte, že s ním budete trhať asfalt a užívať si tu pravú radosť za volantom, tento výplod modernej doby sa ale začina až neuveriteľne približovať svojím fungovaním na ceste tým tradičným kupéčkam. Zamýšľať sa nad tým, prečo prichádzajú vozidla tohto druhu na svet čoraz častejšie, je veľmi prosté. Automobilky robia len to, po čom je dopyt a práve kvôli takýmto autám i Mercedes-Benz hlási rekordné predaje. Imidž navyše nie je nanič a ak ste schopní obetovať istú praktickú stránku, dvere máte otvorené. Ten, kto kvality tohto auta okúsi, vie, že dotyčným musí GLC-čko naozaj v dobrom závidieť. Pre úplnosť pohľad do cenníka - úplný základ 50-tisíc, 250d-čko 52-tisíc a takto našpecifikovaný exemplár mastných 74-tisíc €.