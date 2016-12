Známe slovenské tváre hodnotia rok 2016. V čom zlyhali a aké majú plány na rok 2017?

Aktuálny kalendárny rok 2016 sa definitívne blíži ku koncu, a preto je čas na menšie zhodnotenie toho, čo sa za posledných 12 mesiacov udialo. V uplynulých mesiacoch sme ti pravidelne prinášali novinky, úspechy, či rôzne informácie zo života umelcov, youtuberov, a ďalších osobností. Tentokrát však hodnotenie známe tváre zoberali do vlastných rúk. Opýtali sme sa ich, čo im tento rok vyšlo, čo sa im naopak nezadarilo a aké predsavzatie si dávajú na rok 2017. Nech sa páči, odpovede nájdeš nižšie.

Separ

raper

Ktorý moment bol v roku 2016 pre teba najvýznamnejší?

Až na malé zakopnutia, ktoré sa netýkali hudby, som veľmi spokojný s celým rokom. Napriek tomu, že som nevydal žiadny nosič, vydal som toľko skladieb a spoluprác, že by to kľudne mohlo byť na album. Možno aj vďaka tomu sme mali zase vybookované celé toto obdobie. Dožil som sa 30 rokov, ľudia čo ma poznajú vedia, že to je malý zázrak.

Čo ti tento rok naopak nevyšlo?

Všetko je ako má byť, takto sa na to nepozerám.

Predsavzatie na rok 2017?

Vymyslieť názov, napísať to a vydať niekedy v novembri 2017. Áno, myslím tretí sólo album, siedmy celkovo.

Barbora Bakošová

moderátorka, 1. vicemiss Slovensko 2015

Ktorý moment bol v roku 2016 pre teba najvýznamnejší?

Ak by som mala celkovo zhodnotiť rok 2016, tak som príjemné prekvapená, čo všetko som za tento rok stihla a ako sa mi darilo. Či už v osobnom alebo pracovnom živote. Preto je pre mňa veľmi náročné vybrať iba jeden moment. Rozhodla som sa pre moment, ktorý som zažila počas natáčania letného projektu a bol to skok z lietadla. Len ťažko by som vám vedela opísať ten pocit pár sekundového voľného pádu, kedy som sa cítila úplne slobodná.



Čo ti tento rok naopak nevyšlo?

Nevyšla mi jazda na segwayi ako ste mali aj všetci možnosť vidieť a doteraz doliečujem jazvy, ktoré mi po páde zostali.



Predsavzatie na rok 2017?

Prežiť každý deň ako by to bol ten posledný a aby som išla každý večer spať s myšlienkou, že som si užila ten deň naplno. A snažiť sa čo najlepšie nasledovať svoje ciele, pracovať na nich a nebáť sa riskovať!

Momo

raper

Ktorý moment bol v roku 2016 pre teba najvýznamnejší?

Ja som Bratislava, skladba, na ktorú som hrdý, aj tým, že bola venovaná našemu kamošovi, ktorý už tu neni s nami.

Čo ti tento rok naopak nevyšlo?

Všetko vyšlo tak ako malo.

Predsavzatie na rok 2017?

Viac sa starať o svoje zdravie. RIVAL2 2017 !!!

Pil C

raper

Ktorý moment bol v roku 2016 pre teba najvýznamnejší?

Najvyznámnejší moment 2016 bol pre mňa deň, kedy som odovzdal do výroby môj debutový album.

Čo ti tento rok naopak nevyšlo?

Neviem o ničom závažnom, dá sa povedať, že všetky ciele, ktoré som si stanovil na tento rok, mi vyšli.

Predsavzatie na rok 2017?

Začať opäť cvičiť, úspešne zrealizovať veľkú HYPE TOUR, pracovať na singloch a začať pomaly dávať dokopy druhý album. Ďalší rok sa budú diať veľké veci, bude to zlomový rok, toto všetko doteraz bol len prequel.

Kristína Činčurová

Miss Slovensko 2016

Ktorý moment bol v roku 2016 pre teba najvýznamnejší?

Určite to bola výhra v Miss Slovensko, ktorá mi priniesla mnoho nových zážitkov, skúseností a z veľkej časti ovplyvnila celý môj rok 2016. :)

Čo ti tento rok naopak nevyšlo?

Tak asi by som povedala, že štúdium v zahraničí, ktoré som plánovala ešte pred prihlásením do súťaže, no toto rozhodnutie vôbec neľutujem a verím, že v budúcnosti mi to štúdium v zahraničí vyjde. :)

Predsavzatie na rok 2017?

Nejaké špeciálne predsavzatia si na konci roku nezvyknem dávať. No každý rok si dávam jedno a bude to určite to, že aj v roku 2017 sa budem snažiť byť čo najlepším človekom, neustále na sebe pracovať a budem sa snažiť prežiť každý deň čo najkrajšie tak, aby som si na konci roku mohla znova povedať, aký úspešný rok to bol a mohla v dobrom zaspomínať na zážitky v ňom prežité po boku mojich najbližších.

Matej Zrebný

youtuber

Ktorý moment bol v roku 2016 pre teba najvýznamnejší?

Najvýznamejší moment pre mňa bol určite ten, keď som sa presťahoval do Bratislavy a taktiež začatie spolupráce s mojim kolegom a kamarátom Lukášom Frlajsom, kedy sme naplno rozbehli našu tvorbu.

Čo ti tento rok naopak nevyšlo?

Rok 2016 je pre mňa životný rok, kedy všetko začalo odznova. Zmenil som prostredie, ľudí a začal sa venovať tomu, čo ma naozaj baví. Rozmýšľam, ale naozaj nie je nič, čo by ma výrazne stoplo. Celý bol super a ďakujem zaň.

Predsavzatie na rok 2017?

Tvoriť, makať na sebe, vyvolať viac produktivity ako doteraz a stále sa zlepšovať v tom čo robím. Motivácia je silná. A taktiež už by bolo asi dobré si nájsť nejakú tú frajerku.

Aless

raperka

Ktorý moment bol v roku 2016 pre teba najvýznamnejší?

Nerada by som škatuľkovala do momentov, no jednoznačne ním bola moja osemnástka! Je to paradox, no v mojom živote sa reálne veci obrátili o 180 stupňov, vrátane toho, že už bývam sama.

Čo ti tento rok naopak nevyšlo?

Som trochu nerada, že sa mi nepodarilo vydať album už tento rok. No predminulý ma mrzelo že som to uponáhlala, takže či vyšlo - nevyšlo, je diskutabilné. :)

Predsavzatie na rok 2017?

Jednoznačne nezastagnovať a byť naďalej produktívna aj po vydaní albumu, udržať formu a makať stále na väčších projektoch!

Expl0ited

youtuber

Ktorý moment bol v roku 2016 pre teba najvýznamnejší?

Za tento rok ich bolo veľa. Ak mám vybrať jeden, tak asi vydanie vlastnej zbierky básní, následne prekvapenie rodičov, ktorí o nej nevedeli a venovanie knižky priateľke.

Čo ti tento rok naopak nevyšlo?

Stále som sa nedokopal do autoškoly.



Predsavzatie na rok 2017?

Asi ako každý rok, že začnem pravidelne cvičiť.

Miro Čech

model

Ktorý moment bol v roku 2016 pre teba najvýznamnejší?

Nebol to jeden ale mnoho. Sú to tie, ktoré ma v živote posúvajú ďalej.

Čo ti tento rok naopak nevyšlo?

Minulý rok som mal naplánované, že si kúpim byt. Nevyšlo mi to. :D

Predsavzatie na rok 2017?

Úprimne, ešte som si ich nestihol napísať, takže neviem povedať teraz z fleku ale jediné, čo ma momentálne napadá, je sa viacej vzdelávať v angličtine a naučiť sa spoločenské tance.

Soňa Skoncová

modelka, moderátorka

Ktorý moment bol v roku 2016 pre vás najvýznamnejší?

Nedá sa povedať, že by bolo pre mňa niečo najvýznamnejšie, každý jeden okamih, ktorý som v tomto roku prežila, mal niečo do seba! Ale asi najviac som si zapamätala február a marec trávený v LA, potom aj celé leto v Californii a týždeň v Saint Tropez. Keďže milujem cestovanie, najviac na mne zanechávajú dojem práve tieto momenty.

Čo ti tento rok naopak nevyšlo?

Nič.

Predsavzatie na rok 2017?

Nedavám si predsavzatia, ale pre mňa je najdôležitejšie, aby som bola zdravá ja a celá moja rodina.

Junior a Marcel

moderátorská dvojica

Ktorý moment bol v roku 2016 pre vás najvýznamnejší?

Ani jeden z nás nemáme jediný moment, deň, hodinu, ktorú by som mali takto fixovanú, rok 2016 bol feeling, prúd a miestami tsunami. Napĺňa nás celoročný dobrý pocit, že nám práca spolu chutí čoraz viac, ranné vysielanie vo funrádiu nás stále, napriek skorému rannému vstávaniu veľmi baví. Teší nás, že sme mali dobrý rok v Talente a na ulici s programom Nikto nie je dokonalý. A keďze #my2ja vieme byť aj sólovkári, tešíme sa z úspechov vlastných, ale naučili sme sa v roku 2016 tešiť aj z úspechov toho druhého, len tak sme #my2ja silnejší. Či je to Marcel v Inkognite alebo Junior v Mojej mame, čo varí lepšie. A samozrejme zdravie a spokojnosť rodiny a blízkych.

Čo vám tento rok naopak nevyšlo?

Hovorí sa, že kto nič nerobí, nič nepokazí. A naopak. Kto robí veľa, robí aj chyby a prešľapy, ktoré zamrzia. Ale - prehry sú veľkým učiteľom a je pre nás dôležité udržiavať si veselú myseľ, pozitívny náhľad na svet a pozerať sa vpred. Čo potvrdzuje, že máme taký ten spoločný feeling - že ak niečo nejde OK, tak obaja hneď pri prvom pohľade vieme, že je to tak a riešime nápravu. A nedávno Juniorovi nevyšla minule kôprovka a Marcelovi sekaná.

Predsavzatie na rok 2017?

Rozdávať radosť a pozitívnu energiu, ak sa podarí ľudí aj rozosmiať, je to extra bonus. Arabské príslovie hovorí "Ak do oázy príde klaun, je to lepšie, ako keby prišla karavána s liekmi" Nám neprekáža, že sme za klaunov, ale aby sme sa hrali na odborníkov s liekmi, tak to otvorene priznávame, že #my2ja to nie sme.

Otis

raper

Ktorý moment bol v roku 2016 pre vás najvýznamnejší?

Bolo to 6. decembra, keď nám vyšiel štvrtý album H16. Bolo to zavŕšenie našej celoročnej práce, tešili sme sa, že sme to dotiahli do úspešného konca, a že je to vonku.

Čo ti tento rok naopak nevyšlo?

Neviem. Možno akurát to, že som nemal možnosť si zahrať viac sólo koncertov.

Predsavzatie na rok 2017?

Predsavzatia si nedávam, lebo potom ich nikdy nesplním. Ale chcel by som sa dať dokopy po fyzickej stránke. Zmeniť stravu a začať znova cvičiť a viac sa hýbať. A v hudbe chcem pokračovať v rovnakom tempe ako doteraz, a budúci rok dať von nejaký projekt. A ďalej sa budem snažiť zlepšovať, aby ma "nezožral Kronos", jak by povedal Cigo.

Daniel "GoGo" Štrauch

youtuber

Ktorý moment bol v roku 2016 pre teba najvýznamnejší?

Asi by som si nedokázal vybrať jeden moment, v roku 2016 sa toho stalo strašne veľa, teda minimálne ja to tak vnímam! Ale najvýznamnejšie boli pravdepodobne chvíle strávené s rodinou, uvedomil som si dôležitú vec.... ľudia sa tak zahlcujú prácou, rôznymi aktivitami a nenájdu si čas na to najdôležitejšie. Nechcem byť jeden z tých, ktorým to dôjde až moc neskoro a potom s tým už nič neurobia. Priority si nastavujeme sami.

Čo ti tento rok naopak nevyšlo?

Youtube algoritmus, ten nám dal zabrať... :D

Predsavzatie na rok 2017?

Ešte viac cestovať, urobiť pekné projekty z ktorých sa budú ľudia tešiť, samozrejme cvičiť (ale šak poznáme to, to si hovoríme každý rok) a najdôležitejšie byť viac s blízkymi!

Rytmus

raper

Ktorý moment bol v roku 2016 pre teba najvýznamnejší?

Tak pochopiteľne vydanie sólového albumu.

Čo ti tento rok naopak nevyšlo?

Klip Povolanie syn.

Predsavzatie na rok 2017?

Mať v sebe stále motor žiť naplno život, ktorý som dostal.