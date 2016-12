100 miliónov eur ročne. Cristiano Ronaldo obdržal od čínskeho klubu neskutočnú ponuku

Čínska najvyššia futbalová liga si poriadne uletela, kluby majú za sebou najbohatších Číňanov a sme tak svedkami prestupov, ktoré prekonajú aj ten Pogbov či Higuaínov. V prípade týchto dvoch hráčov sumy síce boli prestrelené, no hráči jednak mali obrovský potenciál alebo v prípade Gonzala bohaté skúsenosti v danej lige. Čínske kluby však lovia hráčov, ktorí sa vo výkonnosti akosi zasekli a európske kluby sa ich tak zbavia a ešte aj zarobia (Ronaldo je samozrejme úplne iný prípad).

V čínskej lige tak teraz nájdeme hráčov ako Lavezzi či Ramires a na východ Ázie sa majú sťahovať za neskutočné sumy aj Oscar či Tevez. Oba prestupy už navyše boli potvrdené, napríklad ten Tevezov len včera a ako sme už písali, argentínsky kanonier je už oficiálne najlepšie zarábajúcim futbalistom na svete, keď si ročne prilepší o šialených 32 miliónov libier. Prídavné meno šialený som si však mal asi ušetriť, keďže Číňania sa netaja ani tým, že by radi vo svojej lige privítali Messiho a Ronalda a ako sme sa včera večer dozvedeli, Ronaldo už obdržal svoju ponuku.

O tejto informácii, ktorú priniesol britský Sky Sports, sme sa dozvedeli vďaka agentovi portugalskej futbalovej legendy, Jorge Mendesovi a hoci dôveryhodnosť Sky Sports posledné roky poriadne klesla, citáciu známeho agenta si hádam nevymysleli, keďže by sa ich tvrdenie dalo veľmi rýchlo vyvrátiť. Čo sa teda týka samotnej sumy, bavíme sa o neskutočnom čísle 85 miliónov libier ročne (okolo 100 miliónov eur), teda za jeden týždeň napríklad by si Ronaldo prilepšil o viac ako 1 500 000 libier. Je jasné, že Ronaldo rád vyhráva a túto ponuku určite odmietne, no myslím, že v nejakej fáze svojej kariéry sa tam predsa len vyberie, keďže Číňania budú aj o pár rokov ochotní postarať sa viac než dobre o jedného z najlepších hráčov histórie.

BREAKING: Mendes says Ronaldo was offered a contract of over €100m per year. — Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 29. decembra 2016

Jorge Mendes a @SkySport: "El Real Madrid tiene una oferta de China de 300 millones de € por Cristiano y más de 100 de ficha anual". pic.twitter.com/gNRFpNzaLE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 29. decembra 2016