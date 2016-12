615 000 libier týždenne. Carlos Tevez chcel skončiť kariéru doma v milovanej Boce, no neodolal čínskym peniazom

Čínska najvyššia futbalová liga si poriadne uletela, kluby majú za sebou najbohatších Číňanov a sme tak svedkami prestupov, ktoré prekonajú aj ten Pogbov či Higuaínov. V prípade týchto dvoch hráčov sumy síce boli prestrelené, no hráči jednak mali obrovský potenciál alebo v prípade Gonzala bohaté skúsenosti v danej lige. Čínske kluby však lovia hráčov, ktorí sa vo výkonnosti akosi zasekli a európske kluby sa ich tak zbavia a ešte aj zarobia.

V čínskej lige tak teraz nájdeme hráčov ako Lavezzi či Ramires a na východ Ázie sa majú sťahovať za neskutočné sumy aj Oscar či Tevez. Práve posledný menovaný si príde na obrovské peniaze, ktoré dokonca zmenili jeho názor. Keď totiž opúšťal Juventus a išiel naspäť domov do milovanej Bocy Juniors, tvrdil, že tu hodlá ukončiť kariéru. Prišla však ponuka na 615 000 libier týždenne (cca jedna libra za sekundu) a argentínsky kanonier tak smeruje do klubu Shanghai Shenhua. Zarobí tak ročne viac ako Ronaldo či Messi a bude patriť k lákadlám ligy.

Carlos Tevez's earnings at Shanghai Shenhua:



£32m per year

£615k per week

£88k per day

£3.6k per hour

£60 per minute

£1 second pic.twitter.com/cEYDdPyOk4