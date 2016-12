Krby rôzneho druhu, ktoré by sme chceli mať vo svojich domácnostiach azda všetci

Milujeme ich (takmer) všetci, avšak užívať si ich môžu zväčša len tí z nás, ktorí bývajú v rodinných domoch. Áno, reč je samozrejme o krboch a priestoroch s nimi spojenými. Snáď najčastejším umiestnením zvykne byť obývacia miestnosť, keďže práve v nej sa stretáva celá rodina pohromade počas rôznych sviatkov či osláv.

Teplo rodinného krbu je záležitosťou, bez ktorej si veľké množstvo ľudí nedokáže predstaviť svoj život a aj preto uprednostňuje bývanie v dome pred mestským štýlom. Koniec koncov, aj my ostatní z času na čas s radosťou opustíme naše byty a strávime víkend na chate niekde uprostred prírody, v ktorej nechýba ani spomínaný krb. A ako sme už spomínali vyššie, máme ich v láske takmer všetci, čiže si určite zaslúžia aj vlastný článok, no nie? Náš výber tých najkrajších, respektíve najzaujímavejších krbov je zostavený z 10 kúskov, do ktorých sa veríme zamilujete minimálne rovnako ako my. Tak teda, poďme na to...

______________________________________________________________________________________________

Virrat (Fínsko)

Avanto Architects

Hneď na úvod nášho výberu navštívime krajinu, ktorú milujeme pre jej prírodné krásy a vyspelosť, ale tamojší jazyk by sa nám nechcelo učiť ani za odmenu. Krb umiestnený v celočiernej nehnuteľnosti uprostred hustého lesta síce nepatrí medzi tie najväčšie, ale svojím vzhľadom dokonale vystihuje heslo: "V jednoduchosti je krása". A tak to máme naozaj veľmi radi. Ak patríte do danej skupiny ľudí aj vy, oválny zdroj tepla z fínskej periférie určite zaújme aj vás.

Lake Claire / Quebec (Kanada)

Atelier Pierre Thibault

Aj druhý krb v článku sa môže pýšiť oválnym tvarom a navyše aj štíhlou líniou, ktorá ukážkovo korešponduje so zariadením v jeho blízkosti. Tentokrát však opustíme Európu a zablúdime až do hlbín provincie Quebec v Kanade, kde sa neďaleko Lake Claire rozprestiera jedna z mnohých nehnuteľností, ktorá ale vyčnieva svojím vzhľadom. Pútavý exteriér plný skla dopĺňa minimálne rovnako zaujímavý interiér, kde nechýba ani obľúbený krb sálajúci teplo až na vrchné podlažie.

Lisabon (Portugalsko)

Atelier Data

Z chladnejších krajov nášho sveta sa presunieme do krajiny ležiacej na západnej časti Pyrenejského polostrovu, Portugalska. Približne 10-miliónová republika aktuálnych futbalových majstrov Európy ukrýva viacero architektonických skvostov, vrátane nehnuteľnosti Varatojo House. Dom s netradičným pôdorysom a dizajnom v sebe miesi prvky moderny a klasiky, pričom práve krb zastupuje prvý menovaný štýl. Nádherný dizajnový prvok visiaci zo stropu musí zaujať aj tých najnáročnejších a v kombinácii s výhľadom na krásy Lisabonu je o romantický večer dobre postarané.

Isle of Skye (Škótsko)

Dualchas Architects

Na našich virtuálnych potulkách naprieč svetom za účelom hľadania najkrajších, respektíve najzaujímavejších krbov v domácnostiach sme neobišli ani Škótsko. Pri pohľade na zábery nižšie ihneď pochopíte, z akého dôvodu. Na elegantných špicatých nožičkách stojaci krb v obývacej miestnosti plniaci úlohu televízie s dokonalým pozadím. Izba ako stvorená na trávenie sychravých dní, ktoré sa na Britských ostrovoch vyskytujú pomerne často. Dávame 10 bodov z 10 možných. Krása.

Victoria (Austrália)

John Wardle Architects

Ani v ďalekej Austrálii, kde je zväčša príjemné teplé počasie, nechýbajú v rodinných domoch krby. A výnimkou nie je samozrejme ani futuristicky pôsobiaca stavba nachádzajúca sa nad známym mestom Victoria. Tá vo svojich útrobách schováva aj daný skvost zabezpečujúci teplo, ale aj pohladenie na duši. Do matnej čiernej zahalený krb s presklenou časťou, skrz ktorú je možné pozorovať praskajúce drevo nás naozaj dostal do kolien. Ako budete môcť vidieť, aj silné kontrasty moderny a klasiky môžu spolu vytvárať celok, ktorý vôbec nepôsobí nudným dojmom.

Hytte Sirdalen (Nórsko)

Filter arkitekter

Ďalší návrat do severskej krajiny absolvujeme vďaka kúsku, ktorý absolútne rúca predstavy o klasickom krbe. Minimalistická nehnuteľnosť s betónovým jadrom a jednoduchým zariadením na úpäti kopcov je snom mnohých z nás a akonáhle k tomu pripočítame krb zasadený priamo do múru, dostávame istý nadštandard. Nadčasový interiér bez akýchkoľvek zbytočností vkusne dopĺňajú akurát kožušiny pod oknom, z ktorých si môžu majitelia s kľudom vychutnávať padajúce vločky. Pohoda, ako má byť.

Norderhov (Nórsko)

Atelier Oslo

A v nielen ekonomicky veľmi atraktívnej krajine ležiacej na severe Európy ešte aspoň na krátku chvíľku pobudneme. Bolo by totiž hriechom neukázať vám krb zasadený do horskej chaty s výhľadom na pokojné vody miestneho jazera. Príjemnou rodinnou atmosférou nabitý víkendový úkryt pred okolitým svetom disponuje dizajnovo veľmi zaujímavým krbom. Najkrajší možný zdroj tepla dokáže poskytnúť v danom prípade vhodnú teplotu naprieč všetkým miestnostiam a to aj napriek ich otvorenosti. Nám však nateraz musia postačovať zábery vytvorené z rôznych uhlov.

Bratislava (Slovenská republika)

PLUSMINUSARCHITECTS

Aký by to len bol výber, keby sme sa nepochválili aj domácou prácou? Nielen z uvedeného dôvodu sa však projekt jedného z najlepších slovenských architektonických štúdií objavil v našom súhrne. Dizajnová moderna s prvkami minimalizmu je typickou črtou PLUSMINUSARCHITECTS, ktorá nechýba ani na krbe. Na betónovej stene zavesený čierny skvost vytvára nádherný kontrast surovosti a tepla domova. Nie vždy je nutné hľadať inšpiráciu v zahraničí.

Anzere, 1972 (Švajčiarsko)

SeARCH

V obkľúčení zasnežených Álp nachádzajúca sa horská chata plná luxusu ponúka svojim majiteľom aj príjemne teplo vďaka dizajnovému krbu pripomínajúcemu vesmírnu loď. Zaujímavý kúsok, ktorý by si vo svojich príbytkoch vedela predstaviť pravdepodobne drvivá väčšina z nás. Ak patríte medzi skupinu ľudí, ktorí vždy radi vyčnievajú z radu a prekvapujú okolie, obdobný krb je tou správnou voľbou. Teda len v prípade, že vlastníte aj nehnuteľnosť, kde by to pôsobilo minimálne rovnako dobre ako na záberoch nižšie.

Stokkøya (Nórsko)

Asante Architecture & Design

Do nami tak milovaného Nórska sa predsa len ešte vrátime. Dôvod je vám všetkým známy, a tak vás nebudeme naťahovať. Malé, ale mimoriadne útulné útočisko s názvom Hadar's House na pobreží jedného z mnohých fjordov vás prekvapí tým, aký krásny krb ukrýva vo svojom interiéri. Úžasný oktagonový tvar s lesklým povrchom a sklenenými dvierkami v spodnej časti je sladkou čerešničkou v našom výbere toho najzaujímavejšieho. Veríme, že nemáte žiadne námietky...

Pokiaľ viete aj o iných architektonických alebo dizajnérskych štúdiách z našich končín, ktoré taktiež stoja za pozornosť širšieho publika, tak neváhajte a pošlite nám tip na e-mailovú adresu uvedenú v profile vyššie. Ďakujeme za podporu!