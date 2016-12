Pamätáš na RollerCoaster Tycoon? Legendárny simulátor zábavného parku si už zahráme aj na smartfónoch

Koncom 90. rokov sa na pultoch obchodov objavila hra, ktorú v následujúcom období vyskúšal snáď každý majiteľ osobného počítača bežiaceho na operačnom systéme Windows. Jej princíp bol síce jednoduchý, no postaviť a prevádzkovať virtuálny zábavný park nedokázal len tak hocikto. A preto úplne prvý titul RollerCoaster Tycoon všetci tak milovali. K popularite navyše prispel aj fakt, že v tej dobe veľa kvalitných a najmä podobne zameraných simulátorov neexistovalo. Išlo o počiatky digitálnej éry, takže mali vývojári tohto ambiciózneho kúsku obrovskú príležitosť preraziť, čo sa im aj nakoniec podarilo. Bolo teda iba otázkou času, kedy túto legendu herného priemyslu po rokoch prinesú na dotykové displeje, ktoré dnes vládnu svetu modernej elektroniky.

RollerCoaster Tycoon v pôvodom grafickom spracovaní (názov obsahuje slovo Classic) si totiž už môžeme za necelých 7 eur stiahnuť a nainštalovať priamo do našich smartfónov či tabletoch bežiacich na systéme Android alebo iOS. Nemalou výhodou je, že v hre nenájdeme kontroverzné mikrotransakcie na zjednodušenie hrania, ale len platený obsah "Wacky Worlds" vrátane "Time Twister" z pokračovania RollerCoaster Tycoon 2, inými slovami povedané nové mapky s novým prostredím. Kompletné odomknutie celého prémiového obsahu hráčov vyjde na niečo cez 10 eur. S modernejšou verziou RollerCoaster Tycoon 4 sa teda medzi sebou odlišujú hneď vo viacerých podstatných smeroch. Pokiaľ si chceš zaspomínať, nezabudni zamieriť buď do Google Play Store alebo do App Store.