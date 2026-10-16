Feed Explore
Feed Explore Profil
Denis z Love Islandu čelil čelil spicy otázkam od divákov. Ako to teda bolo s Eliškou? (CLOSE FRIENDS)
0
0
0
dnes 16. októbra 2026 o 18:30
Čas čítania 0:14
Paulína Pížová

Denis z Love Islandu čelil čelil spicy otázkam od divákov. Ako to teda bolo s Eliškou? (CLOSE FRIENDS)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
Refresher Club
 Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
15. 2. 2026 12:02
Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
Refresher Club
 Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
14. 1. 2026 18:00
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
Refresher Club
 CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
13. 1. 2026 18:00 2
Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
Refresher Club
 Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
9. 1. 2026 18:00
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
Refresher Club
 Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
Refresher Club
 Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
4. 1. 2026 14:00 1
Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
Refresher Club
 Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
3. 1. 2026 14:00
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
Refresher Club
 Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
31. 12. 2025 18:00
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
Refresher Club
 Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
30. 12. 2025 18:00
Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
Refresher Club
 Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
26. 12. 2025 17:00

Denis z Love Islandu sa v najnovšom Close Friends ocitol pod paľbou otázok od divákov. Reč prišla na kauzu s ním spájanú, jeho súkromie aj pikantnejšie témy.

Divákov zaujímalo aj dianie po jeho odchode z vily. Denis reagoval na fotku s dátumom, ktorú zverejnila Eliška, a vrátil sa aj ku kontroverzii, ktorá sa spájala s jeho pôsobením v Love Islande. 

Ako Denis zvládol otázky na telo, čo povedal na Elišku a ako sa popasoval s úlohami od divákov, sa dozvieš v celom diele Close Friends na našom webe.

Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Refresher
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SHOWBIZ & ZÁBAVA CLOSE FRIENDS
Odporúčame
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
Sponzorovaný obsah
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
pred 3 dňami
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
Refresher Club
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
pred 2 dňami
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
Refresher Club
Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
pred 2 dňami
Kreatín je pre tvoje telo lepší, dôležitejší a lacnejší než proteín či hociktorý iný suplement. Môžeme ním zabrániť aj demencii?
Refresher Club
Kreatín je pre tvoje telo lepší, dôležitejší a lacnejší než proteín či hociktorý iný suplement. Môžeme ním zabrániť aj demencii?
dnes o 07:00
Tesne pred súdom si zmenil meno a prezradil, že bude otec. Prečo Rico nepresvedčil sudcu a dostal vyšší trest? (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Refresher Club
Tesne pred súdom si zmenil meno a prezradil, že bude otec. Prečo Rico nepresvedčil sudcu a dostal vyšší trest? (OTÁZKY A ODPOVEDE)
pred 3 hodinami
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
dnes o 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
včera o 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
včera o 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
pred 4 dňami
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Spravodajstvo
Slovensko Politika Polícia SR Ekonomika
Viac
Danko hrozí zrušením ministerstva investícií: Do konca roka navrhne koniec MIRRI a posiela odkaz Tarabovi
pred 41 minútami
Štátna agentúra zisťovala nálady okolo kauzy Šimečkovej matky: Väčšina ľudí vidí vážny problém, dôsledky čaká aj opozícia
pred hodinou
Hrozí európskej krajine vojnový konflikt? V hre je ropa za 22 miliárd, Briti cvičia bojové scenáre
pred 2 hodinami

Viac z Showbiz & Zábava

Všetko
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Bývalá partnerka Jona Mariánka Abby prehovorila: Podvádzal ma a klamal!
Bývalá partnerka Jona Mariánka Abby prehovorila: Podvádzal ma a klamal!
5. 10. 2026 19:45
Na Love Island prišla nová bombshell Amélie. Hľadá muža, ktorý udrží jej vysoké tempo
Na Love Island prišla nová bombshell Amélie. Hľadá muža, ktorý udrží jej vysoké tempo
5. 10. 2026 22:15
Taylor Swift prekvapila v SNL nečakaným cameom v monológu Dakoty Johnson
Taylor Swift prekvapila v SNL nečakaným cameom v monológu Dakoty Johnson
5. 10. 2026 11:20
Diana z Love Island o prvom odstúpení v tomto ročníku, sexe vo vile a rozbroji s Tomášom a Ondrejom
Refresher Club
Diana z Love Island o prvom odstúpení v tomto ročníku, sexe vo vile a rozbroji s Tomášom a Ondrejom
29. 9. 2026 19:00
Nahé telá namiesto filtrov. Nová séria Naked Attraction Česko& Slovensko štartuje na Voyo
Nahé telá namiesto filtrov. Nová séria Naked Attraction Česko& Slovensko štartuje na Voyo
2. 10. 2026 17:10
Viac z Fashion Všetko
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
V spolupráci
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
9. 10. 2026 16:02
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus
9. 10. 2026 16:00
Zara spojila módu s F1. 🏁 Kolekciu inšpirovanú Ayrtonom Sennom kúpiš už aj na Slovensku
pred 3 dňami
Viac z Tech Všetko
Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip
Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip
dnes o 09:49
Za kávu či nákup zaplatíš vlastným nechtom. Slovenská sporiteľňa testuje futuristickú novinku
12. 10. 2026 19:05
Rockstar Games droplo Launch Trailer ku GTA VI 🔥
včera o 16:00
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Peter si nesprávnou masturbáciou otupil citlivosť penisu: sex ma nestimuloval, rýchlo som stratil erekciu (Rozhovor)
8. 9. 2026 14:00
Mám problém komunikovať s ľuďmi a nikdy som nemal skutočný vzťah. Ako prekonať pocit menejcennosti a naučiť sa socializovať?
7. 9. 2026 7:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Denis z Love Islandu čelil čelil spicy otázkam od divákov. Ako to teda bolo s Eliškou? (CLOSE FRIENDS)
Showbiz & Zábava
pred 2 hodinami
Denis z Love Islandu čelil čelil spicy otázkam od divákov. Ako to teda bolo s Eliškou? (CLOSE FRIENDS)
pred 2 hodinami
Denis z Love Islandu sa v najnovšom Close Friends ocitol pod paľbou otázok od divákov. Reč prišla na kauzu s ním spájanú, jeho súkromie aj pikantnejšie témy.
Dnes sú to presne 2 roky, odkedy nás opustil Liam Payne
Dnes sú to presne 2 roky, odkedy nás opustil Liam Payne
pred 3 hodinami
Tesne pred súdom si zmenil meno a prezradil, že bude otec. Prečo Rico nepresvedčil sudcu a dostal vyšší trest? (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Refresher Club
Tesne pred súdom si zmenil meno a prezradil, že bude otec. Prečo Rico nepresvedčil sudcu a dostal vyšší trest? (OTÁZKY A ODPOVEDE)
pred 3 hodinami
Herecký debut Romea Beckhama. Športová queer romanca Forty Love ukazuje prvý trailer
Herecký debut Romea Beckhama. Športová queer romanca Forty Love ukazuje prvý trailer
pred 3 hodinami
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
dnes o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
Refresher Club
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
pred 2 dňami
Fanúšikovia žiadajú odchod Natálie a Matúša z vily. Vytvorili kvôli tomu petíciu
Fanúšikovia žiadajú odchod Natálie a Matúša z vily. Vytvorili kvôli tomu petíciu
včera o 16:50
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
dnes o 13:00
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
dnes o 16:00
Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip
Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip
dnes o 09:49
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
Refresher Club
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
11. 10. 2026 17:00
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
Refresher Club
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
10. 10. 2026 17:00
1
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
8. 10. 2026 7:35
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40