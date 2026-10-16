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Denis z Love Islandu sa v najnovšom Close Friends ocitol pod paľbou otázok od divákov. Reč prišla na kauzu s ním spájanú, jeho súkromie aj pikantnejšie témy.
Divákov zaujímalo aj dianie po jeho odchode z vily. Denis reagoval na fotku s dátumom, ktorú zverejnila Eliška, a vrátil sa aj ku kontroverzii, ktorá sa spájala s jeho pôsobením v Love Islande.
Ako Denis zvládol otázky na telo, čo povedal na Elišku a ako sa popasoval s úlohami od divákov, sa dozvieš v celom diele Close Friends na našom webe.