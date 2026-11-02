Feed Explore
Feed Explore Profil
Dá sa zamilovať za pár dní? Psychologička vysvetľuje, prečo city v Love Islande vznikajú tak rýchlo
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otrestujú Refresher Club za 1€
dnes 2. novembra 2026 o 16:00
Čas čítania 4:02

Dá sa zamilovať za pár dní? Psychologička vysvetľuje, prečo city v Love Islande vznikajú tak rýchlo

Dá sa zamilovať za pár dní? Psychologička vysvetľuje, prečo city v Love Islande vznikajú tak rýchlo
Zdroj: ig/@loveislandcs
Marcela Laura Mrvová
Marcela Laura Mrvová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zamilovanosť môže prísť aj po niekoľkých dňoch, no intenzívne emócie ešte nemusia znamenať, že druhého človeka skutočne poznáme. Psychologička vysvetľuje, ako vznikajú city v Love Islande a prečo máme tendenciu idealizovať si partnerov.

Reality šou Love Island patrí v posledných rokoch medzi obľúbené programy na Slovensku. Súťažiaci sa v nej spoznávajú, vytvárajú páry a niekedy si vyznávajú lásku už po niekoľkých dňoch. Dá sa však za taký krátky čas skutočne zamilovať? A majú takéto vzťahy dostatočne pevné základy na to, aby vydržali aj po skončení šou?

Psychologička Barbora Brzáková Krelová z portálu Ksebe vysvetľuje, aký je rozdiel medzi počiatočnou zamilovanosťou a hlbšou láskou.

Odporúčané
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor) Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor) 23. septembra 2026 o 10:15

Rozhodujúce môže byť práve prostredie

„Prostredie Love Islandu vytvára podmienky, v ktorých sa blízkosť a intenzita kontaktu môžu rozvíjať oveľa rýchlejšie než v bežnom živote. Súťažiaci spolu trávia veľa času, majú množstvo príležitostí na rozhovory a vzájomné pozorovanie, zároveň sú do veľkej miery vytrhnutí z každodenných povinností, pracovného stresu či bežných sociálnych rolí,“ vysvetľuje psychologička.

Svoju úlohu zohráva aj emocionálna intenzita prostredia. Nové zážitky, neistota, súťaživosť či obava zo straty partnera môžu podľa odborníčky prežívané city ešte zosilňovať.

Adéla má skvelé vzťahy aj s ostatnými účastníkmi a stretávajú sa aj po vypadnutí z vily.
Adéla má skvelé vzťahy aj s ostatnými účastníkmi a stretávajú sa aj po vypadnutí z vily. Zdroj: VOYO/ Love Island
Odporúčané
Love Island čaká ďalší zvrat. Do vily sa vracajú tri známe tváre, ktoré už na ostrove hľadali lásku ❤️‍🔥 Love Island čaká ďalší zvrat. Do vily sa vracajú tri známe tváre, ktoré už na ostrove hľadali lásku ❤️‍🔥 19. októbra 2026 o 21:35

Zamilovanosť môže prísť už po niekoľkých dňoch

Diváci sú často svedkami toho, ako si páry vyznávajú city už v prvých týždňoch šou. V aktuálnej sérii Love Islandu sme mohli sledovať napríklad Viky a Honzu, ktorí si padli do oka hneď v prvý deň a lásku si vyznali už v prvých dieloch. Vynára sa preto otázka, či sa dá za taký krátky čas skutočne zamilovať.

„Človek sa môže zamilovať aj v priebehu niekoľkých dní. Zamilovanosť nie je proces, ktorý by mal pevne stanovenú časovú hranicu – niekedy medzi dvoma ľuďmi preskočí iskra veľmi rýchlo a môžu prežívať intenzívne emócie, silnú príťažlivosť aj pocit výnimočného spojenia,“ vysvetľuje psychologička.

Na začiatku vzťahu však nemusí byť jednoduché rozlíšiť, či ide o fyzickú príťažlivosť, počiatočnú zamilovanosť alebo hlbšiu lásku. Tieto pocity sa totiž môžu prelínať. „Dôležité je rozlišovať medzi intenzitou pocitov a hĺbkou poznania druhého človeka. To, že niečo prežívame veľmi silno, ešte neznamená, že už vieme, ako bude vzťah fungovať v každodennom živote.“ upozorňuje odborníčka.

Hlbšia láska sa podľa nej buduje postupne, keď druhého človeka spoznávame aj v náročnejších situáciách. „Intenzívna chémia môže pôsobiť ako dôkaz, že sme našli niekoho výnimočného, no kompatibilitu, bezpečie a schopnosť zvládať konflikty odhalí až čas.“ dodáva psychologička.

Love Island Love Island 2026 Natalia a Matuš z Love Island Sára si na vile z dievčat najviac sadla s Miškou.
Zobraziť galériu
(7)

Prečo máme niekedy pocit, že človeka poznáme celý život?

Možno si už aj ty zažila situáciu, keď si niekoho poznala len krátko, no mala si pocit, akoby ste sa poznali celé roky. Podobný pocit môžu vyvolávať aj momenty v Love Islande, keď súťažiaci po niekoľkých dňoch plačú pri odchode partnera z vily. Divákovi sa môže zdať prekvapivé, aké silné puto si dokázali za taký krátky čas vytvoriť.

„Takýto pocit môže vzniknúť vtedy, keď s niekým rýchlo nájdeme spoločné témy, podobný humor, hodnoty alebo spôsob prežívania. Ak sa pri ňom cítime prijatí a môžeme byť sami sebou, mozog si toto spojenie môže vyhodnotiť ako dôverne známe a bezpečné.“ vysvetľuje psychologička.

Pocit, že sa poznáme celý život, však automaticky neznamená, že sa k sebe skutočne hodíme. Niekedy totiž nevnímame len človeka, ktorý stojí pred nami, ale aj vlastné predstavy o tom, aký by mal byť.

Odporúčané
Vytvor páry na Love Islande podľa seba a zdieľaj s ostatnými svoje tipy 💕 Vytvor páry na Love Islande podľa seba a zdieľaj s ostatnými svoje tipy 💕 4. septembra 2026 o 9:48

Na začiatku vzťahu si partnera často idealizujeme

„Na začiatku vzťahu máme o druhom človeku obmedzené množstvo informácií, a tak si prázdne miesta prirodzene dopĺňame vlastnými predstavami, túžbami a očakávaniami,“ vysvetľuje odborníčka.

Na sociálnych sieťach sa riešilo správanie Natálie a Matúša, najmä voči ostatným, no mnohí diváci upozornili aj na správanie Matúša voči Natálii. Tí ho nazývajú manipulátorom či klamárom.

Odporúčané
Fanúšikov znepokojilo Matúšovo správanie. Psychologička vysvetľuje ako spoznať manipulátora Fanúšikov znepokojilo Matúšovo správanie. Psychologička vysvetľuje ako spoznať manipulátora 21. októbra 2026 o 16:10

To, že na partnerovi vidíme najmä jeho dobré vlastnosti, môže súvisieť s idealizáciou. Psychologička vysvetľuje, že na začiatku vzťahu máme o druhom človeku málo informácií, a preto si nepoznané časti prirodzene dopĺňame vlastnými predstavami, túžbami a očakávaniami. Pri idealizácii sa tak môžeme sústrediť najmä na vlastnosti, ktoré nás priťahujú, zatiaľ čo rozpory alebo varovné signály prehliadame či zľahčujeme.

V prostredí reality show môže byť tento proces ešte výraznejší. Súťažiaci totiž nemajú možnosť spoznať partnera vo všetkých jeho životných rolách, napríklad v práci, pri riešení finančných otázok, v rodinných vzťahoch či počas každodenných konfliktov. „Môžeme sa teda zamilovať nielen do neho, ale aj do toho, kým si predstavujeme, že je,“ upozorňuje psychologička. Skutočné spoznávanie sa podľa nej začína aj vtedy, keď sa naše predstavy stretnú s realitou a sme ochotní vnímať druhého človeka komplexne.

love island
Zdroj: instagram/@loveislandcz

Skutočnú skúšku vzťahu prinesie až život mimo vily

To, že sa vzťah začne v neobvyklých podmienkach alebo veľmi rýchlo, ešte neznamená, že nemôže fungovať. Práve zo šou Love Island vzišlo už niekoľko párov, ktoré spolu zostali aj dlhodobo po skončení šou, a dokonca sa vzali a majú spolu dieťa.

„Rozhodujúce je teda skôr to, čo sa deje po skončení tejto intenzívnej fázy – či sa partneri dokážu ďalej spoznávať, otvorene komunikovať, rešpektovať svoje odlišnosti a budovať dôveru aj mimo prostredia, ktoré ich pôvodne spojilo,“ hovorí psychologička.

Po návrate do bežného života sa totiž menia podmienky, v ktorých vzťah vznikal. Prichádzajú pracovné povinnosti, únava, rodina, priatelia aj potreba zladiť dva samostatné životy. Partneri už nemajú neustále k dispozícii toho druhého a musia si vytvárať priestor na spoločné chvíle popri ostatných povinnostiach.

Môže sa tiež ukázať, že ich spájali najmä spoločné zážitky, fyzická príťažlivosť alebo atmosféra prostredia, v ktorom sa spoznali. To však podľa psychologičky neznamená, že pôvodné city boli falošné. Mohli byť úprimné, no nemuseli mať dostatočnú oporu v kompatibilite, dôvere alebo spoločnej predstave o živote.

Ami a Ondra
Zdroj: ig/@loveislandcs
Odporúčané
Diana z Love Island o prvom odstúpení v tomto ročníku, sexe vo vile a rozbroji s Tomášom a Ondrejom Diana z Love Island o prvom odstúpení v tomto ročníku, sexe vo vile a rozbroji s Tomášom a Ondrejom 29. septembra 2026 o 19:00

Reality šou nám môžu vytvárať nereálne očakávania o láske

Love Island neovplyvňuje iba samotných súťažiacich. Príbehy, ktoré sledujeme na obrazovke, môžu formovať aj naše vlastné predstavy o tom, ako by mal vyzerať začiatok vzťahu.

„Divák vidí zostrih najvýraznejších momentov – iskrenie, romantické gestá, vyznania, žiarlivosť či dramatické rozhodnutia – zatiaľ čo obyčajné a menej atraktívne časti spoznávania často zostávajú v úzadí,“ vysvetľuje psychologička.

Takto môžeme nadobudnúť dojem, že skutočná láska musí prísť rýchlo a byť veľmi intenzívna. V realite však neexistuje univerzálne tempo, ktorým by sa mali city rozvíjať. „Niekto potrebuje viac času, aby si vybudoval dôveru, iný cíti silné spojenie veľmi skoro. Ani pomalý začiatok neznamená, že vzťahu chýba potenciál, rovnako ako intenzívny začiatok nie je zárukou jeho kvality,“ zdôrazňuje odborníčka.

Zamilovať sa za pár dní teda možné je. To, či sa z prvotnej iskry stane hlbší a dlhodobý vzťah, však ukáže až postupné spoznávanie, spoločné skúsenosti a život mimo prostredia, v ktorom sa dvaja ľudia prvýkrát zblížili.

Anketa:
Pozeráš tohtoročný Love Island? 
áno, milujem to
nie, vôbec 
áno, milujem to
67 %
nie, vôbec 
33 %
Odporúčané
Už päť rokov milujem ženatého muža a neviem odísť. Som naňho citovo aj fyzicky naviazaná, táto láska ma ničí Už päť rokov milujem ženatého muža a neviem odísť. Som naňho citovo aj fyzicky naviazaná, táto láska ma ničí 30. októbra 2026 o 7:00
Odporúčané
Nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Mlčím, aby som im nerozbila manželstvo Nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Mlčím, aby som im nerozbila manželstvo 22. októbra 2026 o 17:00
Odporúčané
Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe? Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe? 24. septembra 2026 o 17:00
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: ig/@loveislandcs
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
RODINA, VZŤAHY, SEX REALITY SHOWS VZŤAHY
Odporúčame
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
Sponzorovaný obsah
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
pred 3 dňami
Erika o tom, aké je to byť nevlastnou mamou: „Si rodina, a zároveň nie si. Rešpektujem, že vážne veci riešia rodičia“
Refresher Club
Erika o tom, aké je to byť nevlastnou mamou: „Si rodina, a zároveň nie si. Rešpektujem, že vážne veci riešia rodičia“
dnes o 07:15
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
25. 10. 2026 10:30
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
Sponzorovaný obsah
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
dnes o 11:00
Rado pracuje s mŕtvolami: Predstavte si, že máte kúsok zhnitého mäsa pár dní v izbe, toto bolo 160 kíl
Refresher Club
Rado pracuje s mŕtvolami: Predstavte si, že máte kúsok zhnitého mäsa pár dní v izbe, toto bolo 160 kíl
dnes o 07:19
Petrinu 12-ročnú sestru z okolia Nitry údajne zneužívala jej učiteľka. Refresheru ukázala správy. Žiačke písala, že ju miluje
Refresher Club
Petrinu 12-ročnú sestru z okolia Nitry údajne zneužívala jej učiteľka. Refresheru ukázala správy. Žiačke písala, že ju miluje
pred 3 hodinami
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 2 dňami
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Spravodajstvo
Slovensko Krimi Politika Ekonomika
Viac
V halloweenskych sladkostiach v Nemecku a Rakúsku našli klince aj ihly: Polícia varuje pred ich konzumáciou
pred 52 minútami
Volkswagen hlási najhoršie čísla od aféry Dieselgate. Prepadol sa do takmer šesťmiliardovej straty
pred hodinou
Manželku strelil priamo medzi oči, vraj si ju v tme pomýlil s potkanom: Francúzska polícia vyšetruje pokus o vraždu
pred 2 hodinami

Viac z Rodina, Vzťahy, Sex

Všetko
Tomáš si privyrába ako gigolo: 30-ročná klientka mi zaplatila, aby som ju pripravil o panenstvo. Nemala čas na randenie (Rozhovor)
Refresher Club
Tomáš si privyrába ako gigolo: 30-ročná klientka mi zaplatila, aby som ju pripravil o panenstvo. Nemala čas na randenie (Rozhovor)
27. 9. 2026 17:11
Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe?
Refresher Club
Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe?
24. 9. 2026 17:00
Čo potrebuješ pre bábätko? Starterpack do 200 €
Čo potrebuješ pre bábätko? Starterpack do 200 €
25. 10. 2026 18:30
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
25. 10. 2026 10:30
Prečo nás tak bavia reality shows? Psychologička vysvetľuje, čo nás priťahuje k dráme a cudzím vzťahom
Prečo nás tak bavia reality shows? Psychologička vysvetľuje, čo nás priťahuje k dráme a cudzím vzťahom
22. 10. 2026 11:00
Tvoja obľúbená celebrita netuší, že existuješ: Čo s nami robia parasociálne vzťahy?
Tvoja obľúbená celebrita netuší, že existuješ: Čo s nami robia parasociálne vzťahy?
11. 10. 2026 11:00
Viac z Beauty Všetko
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
4. 10. 2026 18:00
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Emma Drobná v Make up & Gossip! 🎀
6. 9. 2026 13:59
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Tomáš si privyrába ako gigolo: 30-ročná klientka mi zaplatila, aby som ju pripravil o panenstvo. Nemala čas na randenie (Rozhovor)
Refresher Club
Tomáš si privyrába ako gigolo: 30-ročná klientka mi zaplatila, aby som ju pripravil o panenstvo. Nemala čas na randenie (Rozhovor)
27. 9. 2026 17:11
Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe?
24. 9. 2026 17:00
Čo potrebuješ pre bábätko? Starterpack do 200 €
25. 10. 2026 18:30
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
12. 10. 2026 14:39
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Tvoja škola môže byť súčasťou McDonald’s Cupu. Najväčší školský futbalový turnaj na Slovensku hľadá nové talenty
17. 10. 2026 9:02

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Džudistka Vivien Vadovičová vybojovala na olympijských hrách mládeže druhý bronzpre Slovensko
Šport
pred hodinou
Džudistka Vivien Vadovičová vybojovala na olympijských hrách mládeže druhý bronzpre Slovensko
pred hodinou
Skvelý úspech: Džudistka Vivien Vadovičová má bronz z OH mládeže
Legenda slovenskej kuchynev Mekáči. Objav tajné menu adaj si klasický vyprážaný syr
Legenda slovenskej kuchynev Mekáči. Objav tajné menu adaj si klasický vyprážaný syr
pred 2 hodinami
Zásnuby na Love Islande? Honza vo finále vytiahne pred Viki prsteň 💍
Zásnuby na Love Islande? Honza vo finále vytiahne pred Viki prsteň 💍
pred 3 hodinami
Dokáže AI vytvoriť dobrý film? V Bratislave sa uskutoční prvý ročník festivalu Umelina, ktorý predstaví filmy vytvorené pomocou AI
PR správa
Dokáže AI vytvoriť dobrý film? V Bratislave sa uskutoční prvý ročník festivalu Umelina, ktorý predstaví filmy vytvorené pomocou AI
pred 3 hodinami
Petrinu 12-ročnú sestru z okolia Nitry údajne zneužívala jej učiteľka. Refresheru ukázala správy. Žiačke písala, že ju miluje
Refresher Club
Petrinu 12-ročnú sestru z okolia Nitry údajne zneužívala jej učiteľka. Refresheru ukázala správy. Žiačke písala, že ju miluje
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 2 dňami
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
včera o 07:00
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
Refresher Club
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
18. 6. 2023 9:30
2
Jesenná fashion inspo v podaní Sloveniek a Češiek, ktoré milujú módu a sledujú najnovšie trendy
Jesenná fashion inspo v podaní Sloveniek a Češiek, ktoré milujú módu a sledujú najnovšie trendy
dnes o 11:01
Strávili sme noc v kláštore, kde rozzúrený dav ubil vojaka: vo veži sme zahliadli siluetu, v mobile našli záhadné fotky (Reportáž)
Refresher Club
Strávili sme noc v kláštore, kde rozzúrený dav ubil vojaka: vo veži sme zahliadli siluetu, v mobile našli záhadné fotky (Reportáž)
včera o 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 2 dňami
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
Refresher Club
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
29. 10. 2026 8:55
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
včera o 07:00
V Bratislave otvorili nový stánok Rožok, ktorý dáva ľuďom druhú šancu. Zamestnáva aj tých, ktorých spoločnosť prehliada
V Bratislave otvorili nový stánok Rožok, ktorý dáva ľuďom druhú šancu. Zamestnáva aj tých, ktorých spoločnosť prehliada
28. 10. 2026 15:10
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
Refresher Club
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
27. 10. 2026 7:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 2 dňami
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00