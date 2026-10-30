„Som chorá, ani psychológ mi nepomohol. Nedokážem ho pustiť,“ hovorí Jana.
V poradni Safe Space odpovedajú experti na otázky čitateľov Refresheru o duševnom a fyzickom zdraví či vzťahoch. Ak máš otázku, pošli nám ju cez formulár a my ju posunieme odborníkovi – psychológovi, lekárovi alebo špecialistovi, ktorý sa bude tvojej téme venovať.
Mám vzťah-nevzťah so ženatým mužom, ktorý trvá už päť rokov. Trápim sa a neviem odísť. Som naňho emocionálne aj fyzicky naviazaná a už nevládzem. Som chorá, ani psychológ mi nepomohol. Nedokážem ho pustiť. Prosím, pomôžte mi, táto láska ma zabíja.
Jana, 42 rokov
To, čo prežívaš, musí byť veľmi bolestivé a vyčerpávajúce. Po piatich rokoch si sa na tohto muža mohla silno naviazať. Možno sa držíš nielen jeho, ale aj nádeje, že si ťa raz vyberie a váš vzťah sa zmení. Keď sa chvíle blízkosti striedajú s čakaním a sklamaním, nádej sa môže znova a znova vracať. Preto môže byť ťažké odísť, aj keď cítiš, že ti tento vzťah ubližuje.
To, že nevieš odísť, neznamená, že si slabá. Môžeš v sebe prežívať dva protichodné pocity: jedna časť teba už túži po pokoji a istote, druhá sa bojí straty človeka, ku ktorému sa pripútala. Odísť môže znamenať aj smútiť za spoločnými chvíľami a za budúcnosťou, ktorú si si predstavovala. Takéto lúčenie býva ťažké a nemusíš ho zvládnuť naraz. Skús sa za svoje pocity neobviňovať.