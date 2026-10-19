Feed Explore
Feed Explore Profil
Love Island čaká ďalší zvrat. Do vily sa vracajú tri známe tváre, ktoré už na ostrove hľadali lásku ❤️‍🔥
0
0
0
dnes 19. októbra 2026 o 21:35
Čas čítania 0:00

Love Island čaká ďalší zvrat. Do vily sa vracajú tri známe tváre, ktoré už na ostrove hľadali lásku ❤️‍🔥

love island Zdroj: TV MARKÍZA, VOYO, @LOVEISLAND
love island Zdroj: TV MARKÍZA, VOYO, @LOVEISLAND
love island Zdroj: TV MARKÍZA, VOYO, @LOVEISLAND
love island Zdroj: TV MARKÍZA, VOYO, @LOVEISLAND
1 / 4
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TV Markíza, voyo, @loveisland
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SHOWBIZ & ZÁBAVA
Odporúčame
3-ročný chlapec tvrdil, že ho zastrelili. Opísal vraždu cudzieho muža a spoznal jeho obchod. Podľa rodiny obete sa reinkarnoval
Refresher Club
3-ročný chlapec tvrdil, že ho zastrelili. Opísal vraždu cudzieho muža a spoznal jeho obchod. Podľa rodiny obete sa reinkarnoval
včera o 17:10
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
Sponzorovaný obsah
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
13. 10. 2026 10:00
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
Sponzorovaný obsah
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
dnes o 10:21
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Filip si ako 19-ročný založil rodinu na východe: Aby som tu mohol normálne žiť, musím robiť v Nemecku 70 hodín týždenne
Refresher Club
Filip si ako 19-ročný založil rodinu na východe: Aby som tu mohol normálne žiť, musím robiť v Nemecku 70 hodín týždenne
dnes o 17:00
Slováci opisujú nepokoje v Paríži: Zrazu po nás začali hádzať slzné granáty, pokojnú študentskú demonštráciu zneužili rabovači
Refresher Club
Slováci opisujú nepokoje v Paríži: Zrazu po nás začali hádzať slzné granáty, pokojnú študentskú demonštráciu zneužili rabovači
dnes o 07:59
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
dnes o 09:53
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
pred 3 dňami
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Spravodajstvo
Krimi Politika Slovensko Polícia SR
Viac
„Jeho krajina je v troskách.“ Trump ostro kritizuje Zelenského a tvrdí, že nikdy nechcel ukončiť vojnu
pred 3 hodinami
Gröhling ohlásil spoločné pódium opozície aj s Matovičom: Zase sľubuje niečo, čo nie je dohodnuté, reaguje PS
dnes o 17:01
Putin pravdepodobne zomrie v úrade, hovorí jeho kritik. Horší ako on už nepríde
dnes o 16:17

Viac z Showbiz & Zábava

Všetko
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Bývalá partnerka Jona Mariánka Abby prehovorila: Podvádzal ma a klamal!
Bývalá partnerka Jona Mariánka Abby prehovorila: Podvádzal ma a klamal!
5. 10. 2026 19:45
Na Love Island prišla nová bombshell Amélie. Hľadá muža, ktorý udrží jej vysoké tempo
Na Love Island prišla nová bombshell Amélie. Hľadá muža, ktorý udrží jej vysoké tempo
5. 10. 2026 22:15
Diana z Love Island o prvom odstúpení v tomto ročníku, sexe vo vile a rozbroji s Tomášom a Ondrejom
Refresher Club
Diana z Love Island o prvom odstúpení v tomto ročníku, sexe vo vile a rozbroji s Tomášom a Ondrejom
29. 9. 2026 19:00
Denis z Love Islandu čelil čelil spicy otázkam od divákov. Ako to teda bolo s Eliškou? (CLOSE FRIENDS)
Denis z Love Islandu čelil čelil spicy otázkam od divákov. Ako to teda bolo s Eliškou? (CLOSE FRIENDS)
pred 3 dňami
Taylor Swift prekvapila v SNL nečakaným cameom v monológu Dakoty Johnson
Taylor Swift prekvapila v SNL nečakaným cameom v monológu Dakoty Johnson
5. 10. 2026 11:20
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
26. 9. 2026 17:00
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
12. 10. 2026 14:39
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00
Viac z Zdravie Všetko
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
Refresher Club
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
8. 10. 2026 17:00
Adriana si našla hrčku v prsníku: „ Až keď som mala prísť o prsia, som si uvedomila, aká som krásna.“
8. 10. 2026 18:00
„Diagnózu nechce počuť nikto, no včasný záchyt mi zachránil život,“ hovorí Adriana, ktorá si nahmatala hrčku v prsníku
1. 10. 2026 14:45

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Love Island čaká ďalší zvrat. Do vily sa vracajú tri známe tváre, ktoré už na ostrove hľadali lásku ❤️‍🔥
Showbiz & Zábava
pred 10 minútami
Love Island čaká ďalší zvrat. Do vily sa vracajú tri známe tváre, ktoré už na ostrove hľadali lásku ❤️‍🔥
pred 10 minútami
Nové pokušenia v Love Islande preveria existujúce páry. Bývalí účastníci dostávajú ďalšiu šancu na lásku
Čo sa skrýva za ikonickými krídlami Victoria’s Secret? 👀
Čo sa skrýva za ikonickými krídlami Victoria’s Secret? 👀
pred 2 hodinami
Filip si ako 19-ročný založil rodinu na východe: Aby som tu mohol normálne žiť, musím robiť v Nemecku 70 hodín týždenne
Refresher Club
Filip si ako 19-ročný založil rodinu na východe: Aby som tu mohol normálne žiť, musím robiť v Nemecku 70 hodín týždenne
dnes o 17:00
Miley Cyrus si počas koncertu zaspomínala na Dolly Parton
Miley Cyrus si počas koncertu zaspomínala na Dolly Parton
dnes o 16:55
GTA VI vychádza už o mesiac. Máš už vybavené voľno v práci? 👀🎮
GTA VI vychádza už o mesiac. Máš už vybavené voľno v práci? 👀🎮
dnes o 15:50
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
dnes o 14:05
Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
Refresher Club
Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
pred 2 dňami
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
Sponzorovaný obsah
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
dnes o 10:21
Filip si ako 19-ročný založil rodinu na východe: Aby som tu mohol normálne žiť, musím robiť v Nemecku 70 hodín týždenne
Refresher Club
Filip si ako 19-ročný založil rodinu na východe: Aby som tu mohol normálne žiť, musím robiť v Nemecku 70 hodín týždenne
dnes o 17:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
dnes o 09:53
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
dnes o 14:05
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
pred 3 dňami
Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
Refresher Club
Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
pred 2 dňami
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
1