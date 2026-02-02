Kim Kardashian sa údajne stretla s britským jazdcom Formuly 1 Lewisom Hamiltonom v luxusnom hoteli v Oxfordshire. Podľa zdrojov tu dvojica strávila súkromný víkend plný romantiky, vrátane párovej masáže a večere.
Kim Kardashian údajne pricestovala do Spojeného kráľovstva, kde strávila súkromný romantický víkend s britským jazdcom Formuly 1 Lewisom Hamiltonom, uvádza portál The SUN. Kim je známou podnikateľkou a zakladateľka značky SKIMS.
Podľa zdrojov pricestovala v sobotu do Oxfordshire z Los Angeles vlastným súkromným lietadlom, aby sa stretla práve s Hamiltonom.
Zdroje pre médiá uviedli, že dvojica zdieľala izbu a mala vyhradený prístup k bazénu a kúpeľom. Zdroj uviedol: „Mali objednanú párovú masáž a mohli využívať všetky zariadenia len pre seba,“ dodal, že „Večer večerali v súkromnej miestnosti, takže nemali v okolí iných hostí.“ Očividne sa snažili o súkromie, keďže Hamilton údajne odchádzal hlavným vchodom, zatiaľ čo Kim bola odprevadená cez bočný vchod.
Hamilton s Kim sa poznajú už roky a boli spolu viackrát fotení, no nikdy predtým neboli spájaní romanticky. Obaja sa nedávno zúčastnili silvestrovskej oslavy v Aspene, no neboli tam spolu na fotografiách.
Dvojica sa ku špekuláciám zatiaľ oficiálne nevyjadrila.