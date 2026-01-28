Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 28. januára 2026 o 13:30
Čas čítania 7:45

Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch v Prahe tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave

Markéta Princová
Markéta Princová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Po prvej vražde cítil pokoj a uvoľnenie. Napriek tomu sa hneď vydal späť do ulíc hľadať ďalšiu obeť.

Je rok 1985, hlboký komunizmus. Na Strahove trénujú tisíce mladých ľudí najväčšiu choreografiu v dejinách – rovnaký pohyb, rovnaký rytmus, rovnaký úsmev. Režim chce ľuďom vštepiť do hláv, že má všetko pod kontrolou. Že Československá socialistická republika je krajina bez chaosu, bez zločinu a bez strachu.

Lenže zatiaľ čo pozornosť smeruje na strahovský štadión a prípravy na Spartakiádu, ktorú režim organizuje raz za päť rokov, niekto sa prechádza po nočnej Prahe s úplne inými myšlienkami. Zanecháva za sebou mŕtve, prepadnuté a znásilnené ženy.

Neznámy muž sa volal Jiří Straka a do povedomia verejnosti sa zapísal so pseudonymom "Spartakiádny vrah".

Nadpriemerne múdry chalan

O to väčšie prekvapenie muselo byť pre kriminalistov zistenie, že Straka bol šestnásťročný chalan s IQ okolo 125. Napriek nadpriemernému intelektu mu však chýbala aj tá najmenšia ambícia na náročnejší študijný odbor. Študoval na učilišti pri Kladne za baníka. Mal sa stať obyčajným robotníkom, ktorý vždy vykoná prácu tak, ako mu kto prikáže.

Odporúčané
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame 18. januára 2026 o 20:00

Napriek tomu, že pochádzal zo slušnej rodiny, nikdy úplne nezapadol. V škole mal množstvo problémov, chýbala mu akákoľvek motivácia a pravidelne porušoval školský poriadok. Raz s kamarátmi dokonca vykradol nákladný železničný vozeň so sladkosťami. Bol to rebel, podivín a chalan, ktorému okolitý svet pripadal byť vzdialený.

Keď študoval strednú školu, svojej matke tvrdil, že každú nedeľu odchádza z Prahy na internát do Stochova ako obvykle. V skutočnosti však zostával v hlavnom meste a v nočných uliciach lovil svoje obete. Inteligencia, fyzická sila a absencia strachu z neho spravili jedno z najdesivejších monštier českého zločinu.

Straka počas rekonštrukcie prípadu
Straka počas rekonštrukcie prípadu Zdroj: Polici ČR

Začal s prepadávaním študentiek

Ešte predtým, ako začal vraždiť, mal Jiří Straka na svedomí niekoľko brutálnych prepadnutí. Vo februári 1985, krátko po deviatej večer, zrazil na zem mladú ženu a začal ju škrtiť. Podarilo sa jej ho však presvedčiť, aby prestal. Dokonca ju potom odprevadil domov s predstavou, že u nej bude pokračovať.

Na osvetlenej ulici pri vchodových dverách sa znova pokúsil zaútočiť.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Že za maskou beštiálneho vraha sa v skutočnosti skrýval 16-ročný študent.
  • Ako sa vrahovi darilo unikať polícii v čase, keď komunistický režim predstieral, že v socialistickom Československu brutálny zločin neexistuje.
  • Prečo vyšetrovateľ zo začiatku odmietal veriť, že by páchateľom takých krutých činov mohol byť tínedžer.
  • Podľa akého kľúča si vrah vyberal obete v pražských električkách.
  • Ako mladík s chladnokrvnosťou robota vraždil ženy len preto, aby po jeho útokoch nezostali žiadni živí svedkovia.
  • Prečo si tento sériový vrah odsedel za tri dokázané vraždy a sériu znásilnení len necelých desať rokov vo väzení.
  • Pod akou novou identitou a kde dnes žije muž, ktorého kedysi celá krajina poznala ako najdesivejšieho tínedžera v dejinách.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 197228 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KRIMI A TRUE CRIME HISTÓRIA KRIMI A TRUE CRIME
Odporúčame
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
refresher+
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
pred 2 dňami
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
refresher+
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
včera o 08:30
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
pred 3 dňami
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
refresher+
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
včera o 19:30
„Nemám dobré skúsenosti s psychológmi, pri AI som sa cítila pochopená.“ Slováci sa zverujú chatbotom, je to bezpečné?
refresher+
„Nemám dobré skúsenosti s psychológmi, pri AI som sa cítila pochopená.“ Slováci sa zverujú chatbotom, je to bezpečné?
pred 2 dňami
Storky
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Lifestyle news
Nová československá rozprávka získava neobyčajne dobré hodnotenia. Nemala ešte ani premiéru
pred 35 minútami
Tajomstvo Kena je konečne odhalené. Mattel po 65 rokoch prezradil skutočné meno bábiky
pred hodinou
Bol národným hrdinom, no doma bojoval sám. Silný slovenský film o legendárnom krasokorčuliarovi už dnes nájdeš na Voyo
pred 2 hodinami
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
pred 3 hodinami
Prečo sa nám dnes rozmýšľa ťažšie? Neurológ pomenoval jednoduché pravidlo, ktoré to môže zmeniť
dnes o 11:53
Hodiny posledného súdu sú bližšie ku katastrofe než kedykoľvek predtým. Od polnoci nás delí už iba 85 sekúnd
dnes o 11:07
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
dnes o 10:12
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
dnes o 08:43
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
včera o 16:28
Spravodajstvo
Ekonomika Polícia SR Školstvo Dôchodky
Viac
Šéf SIS odmieta vinu aj spoluvinu v prípade autonehody. Vraj prekročil rýchlosť o 4 km/h
pred 4 minútami
V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve telá. Podozrivý momentálne čelí výsluchu
pred 47 minútami
Autorkou prvotnej skice nového loga je údajne riaditeľka STVR. Zavádzanie novej identity potrvá 18 mesiacov
pred hodinou

Viac z Krimi a true crime

Všetko
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
24. 11. 2025 16:38
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
18. 1. 2026 20:00
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
refresher+
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
22. 12. 2025 7:00
Viac z Beauty Všetko
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
Zahraničné
12. 3. 2025 17:28
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
12. 3. 2025 17:28
Nahradí cukrový nástrek soláriá a hodiny vypekania na slnku? Takéto má pravidlá
16. 5. 2025 17:00
Vyskúšala som ultrazvukovú špachtľu na čistenie pleti: Aké má riziká a nahradí návštevu kozmetického salónu?
19. 2. 2025 19:30
1
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
10. 12. 2025 13:21
1
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
včera o 11:00
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
19. 1. 2026 17:00
1
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
15. 1. 2026 16:00
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
16. 1. 2026 9:52
2

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Toto sú TOP momenty z Paris Fashion Week: Od filmovej scény Willyho Chavarriu po aristokratický luxus od Diora
Móda
pred hodinou
Toto sú TOP momenty z Paris Fashion Week: Od filmovej scény Willyho Chavarriu po aristokratický luxus od Diora
pred hodinou
Paríž opäť udáva tempo pre celý odevný priemysel.
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch v Prahe tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
refresher+
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch v Prahe tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
pred 2 hodinami
Vyhraj lístok na Pohodu! Odfoť sa v BILLA a daj o tom vedieť svetu
PR správa
Vyhraj lístok na Pohodu! Odfoť sa v BILLA a daj o tom vedieť svetu
pred 2 hodinami
Športová nostalgia, quiet luxury aj outdoor vibe. Pozri si FRESH tenisky od Asics, Air Jordan, Represent či Salomon
V spolupráci
Športová nostalgia, quiet luxury aj outdoor vibe. Pozri si FRESH tenisky od Asics, Air Jordan, Represent či Salomon
pred 3 hodinami
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred 2 dňami
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
pred 2 dňami
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
včera o 16:28
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
refresher+
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
včera o 19:30
Hodiny posledného súdu sú bližšie ku katastrofe než kedykoľvek predtým. Od polnoci nás delí už iba 85 sekúnd
Hodiny posledného súdu sú bližšie ku katastrofe než kedykoľvek predtým. Od polnoci nás delí už iba 85 sekúnd
dnes o 11:07
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred 2 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
pred 2 dňami
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
pred 3 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred 2 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia