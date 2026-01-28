Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Visa.
dnes 28. januára 2026 o 12:00
Čas čítania 3:14
Sponzorovaný obsah

80 % Slovákov preferuje zimnú dovolenku na Slovensku, ukázal prieskum. Pri zahraničných dovolenkách preferujeme Rakúsko a Poľsko

80 % Slovákov preferuje zimnú dovolenku na Slovensku, ukázal prieskum. Pri zahraničných dovolenkách preferujeme Rakúsko a Poľsko
Zdroj: Dupephotos.com / Modern Mountain Vacations
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Výsledky odhalila nová štúdia spoločnosti Visa.

Zima zostáva pre Slovákov obdobím aktívneho oddychu. Výsledky štúdie ukázali, že väčšina ju plánuje tráviť na slovenských horách, konkrétne 80 % ľudí. Menšia časť plánuje dovolenky v zahraničí. Z respondentov, ktorí sa chystali na zimnú dovolenku, sa tento rok pre pobyt v zahraničí rozhodla pätina (20 %). Ak si našinci vyberajú cez zimu pobyt mimo Slovenska, najčastejšie ide o Rakúsko alebo Poľsko.

Slováci volia zimné dovolenky v cudzine najmä vtedy, ak je cestovanie jednoduché (56 %) a pohodlné (51 %). Pre 39 % je pri rozhodovaní dôležitá aj kvalita rezortov. „Tí, ktorí sa rozhodnú zostať na Slovensku, tak robia predovšetkým pre komfort, blízkosť a jednoduchú dopravu,“ vysvetlila výsledky odpovedí respondentov štúdie country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko Ľubica Gubová.

Pri pohľade na nadchádzajúcu zimnú dovolenku plánuje:

  • 44 % Slovákov vyraziť na lyžovačku,
  • 39 % chce korčuľovať,
  • a 18 % sa chystá snowboardovať.
zima, lyžovačka
Zdroj: Dupephotos.com/ AESTHETICS, Maria Gauci

Športom kraľuje korčuľovanie

Prekvapivým zistením prieskumu medzi slovenskými respondentmi je, že najčastejším zimným športom, ktorému sa Slováci venovali v uplynulých piatich rokoch, sa stalo korčuľovanie na ľade (36 %). Po ňom nasleduje zjazdové lyžovanie (26 %), ľadový hokej (24 %) a bežecké lyžovanie (13 %).

Slováci sa na nové športové zážitky aj pripravovali. V uplynulom roku si vybavenie na zimné športy zakúpilo 7 z 10 opýtaných (69 %) a takmer polovica z nich investovala do športového oblečenia (46 %). Práve oblečenie (36 %) a obuv (19 %) patria medzi najčastejšie opakovane nakupované položky zimnej výbavy. Na druhej strane, populárne sú aj služby požičovní: viac než tretina Slovákov sa rozhodla vybavenie požičať (39 %), pričom každý piaty si požičal lyže alebo snowboard (21 %).

Zvykáme si na AI už aj pri nákupoch

Využívanie umelej inteligencie si na Slovensku postupne získava čoraz väčšiu obľubu aj pri aktivitách, ako je plánovanie dovoleniek či nakupovanie. Približne každý piaty Slovák (21 %) už využil nástroje založené na umelej inteligencii pri nákupe alebo prenájme vybavenia na zimné športy či súvisiacich zážitkov. Až 4 z 10 respondentov (44 %) zároveň uvádzajú, že by o takomto využití AI uvažovali v budúcnosti.

„Vďaka službe Visa Intelligent Commerce, ktorá využíva umelú inteligenciu pri vyhľadávaní a nakupovaní, budú čoskoro nákupy ešte jednoduchšie. Osobnému AI agentovi zadáte, aký produkt hľadáte, a on vám ponúkne dostupné možnosti, porovná ceny a nákup za vás aj zaplatí. Bezpečne, rýchlo a bez námahy, ktorú vás to stálo doteraz. Nová štúdia potvrdzuje, že ľudia si už na asistenciu AI zvykajú,“ povedala Ľubica Gubová.

Riziko pre obchodníkov

Slováci si pri výbere destinácie na zimnú dovolenku vo veľkej miere všímajú ponuku služieb a vybavenosť strediska – od wellness a kúpeľných zariadení až po miestnu gastronómiu a aktivity priamo na svahu. Pri platení na horách zohráva kľúčovú úlohu pohodlie. Až 8 z 10 Slovákov chce najčastejšie platiť kartou alebo mobilom.

Obchodníci, ktorí neakceptujú digitálne platby, riskujú stratu tržieb, keďže lyžiari a snowboardisti menia svoje nákupné správanie, ak nemajú k dispozícii bezhotovostné možnosti.

Až 4 z 10 spotrebiteľov uvádzajú, že bez digitálnych platieb by na horách:

  • buď minuli menej (13 %),
  • zvolili iného obchodníka (19 %),
  • alebo by sa v budúcnosti do prevádzky už nevrátili (11 %).

Zimné olympijské hry ľudí motivujú k zimným športom

Podľa spoločnosti Visa, oficiálneho platobného a technologického partnera zimných olympijských a paralympijských hier, čaká európsky sektor zimných športov výrazný impulz vďaka blížiacemu sa podujatiu ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Globálny prieskum realizovaný medzi viac ako 16 000 spotrebiteľmi v 16 krajinách poukazuje na rastúci záujem o zimné športy naprieč všetkými vekovými skupinami.

Na Slovensku deklaruje záujem o zimné aktivity takmer polovica populácie (49 %). Najväčšie nadšenie prejavujú mladí dospelí vo veku 18 až 29 rokov. Z nich venuje pozornosť zimným športom až 6 z 10 respondentov (61 %). *

*Zber dát realizovala spoločnosť Response Now s.r.o. v období od decembra 2025 do januára 2026 na reprezentatívnej vzorke slovenskej internetovej populácie vo veku 18 až 60 rokov, ktorú tvorilo 1 025 respondentov.

Zároveň jeho výsledky potvrdzujú potenciál tohto sektora naplno využiť tento jedinečný moment. Viac ako tretina respondentov zo Slovenska (36 %) uvádza, že zimné olympijské hry ich priamo inšpirovali k tomu, aby sa zimným športom venovali aj oni sami. Každý piaty Slovák tvrdí, že sa za posledných 5 až 10 rokov zvýšil jeho záujem o zimné športy. Zároveň skoro všetci opýtaní Slováci (94 %) očakávajú, že podujatie bude silnou motiváciou aj pre fanúšikov, aby športové dianie sledovali.

visa
Zdroj: Refresher

40 rokov partnerstva a inovácií

Od roku 1986 je spoločnosť Visa partnerom zimných olympijských hier a od roku 2002 aj hrdým partnerom zimných paralympijských hier v oblasti platobných technológií. Počas uplynulých štyroch desaťročí Visa neustále rozvíjala svoju úlohu – prinášala inovácie, zlepšovala dostupnosť a vytvárala reálny prínos na každom ročníku hier.

V súčasnosti Visa umožňuje digitálne platby vo verejnej doprave aj v horských strediskách v severnom Taliansku, čím prispieva k digitalizácii viac ako 50 lyžiarskych destinácií. Tým podporuje dlhodobý rast miestnej ekonomiky a pomáha miestnym podnikateľom lepšie reagovať na potreby moderných návštevníkov.

„Tieto meniace sa návyky poukazujú na to, ako technológie pretvárajú nielen platobné preferencie, ale aj širšie cestovateľské rozhodovanie. Technologický pokrok zásadne zmenil spôsob, akým míňame peniaze, spravujeme svoje financie a žijeme každodenný život,“ komentovala Ľubica Gubová.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠPORT ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
„Nemám dobré skúsenosti s psychológmi, pri AI som sa cítila pochopená.“ Slováci sa zverujú chatbotom, je to bezpečné?
refresher+
„Nemám dobré skúsenosti s psychológmi, pri AI som sa cítila pochopená.“ Slováci sa zverujú chatbotom, je to bezpečné?
pred 2 dňami
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
refresher+
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
pred 2 dňami
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
refresher+
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
včera o 08:30
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
refresher+
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
včera o 19:30
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch v Prahe tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
refresher+
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch v Prahe tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
pred 2 hodinami
Storky
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Lifestyle news
Nová československá rozprávka získava neobyčajne dobré hodnotenia. Nemala ešte ani premiéru
pred 33 minútami
Tajomstvo Kena je konečne odhalené. Mattel po 65 rokoch prezradil skutočné meno bábiky
pred hodinou
Bol národným hrdinom, no doma bojoval sám. Silný slovenský film o legendárnom krasokorčuliarovi už dnes nájdeš na Voyo
pred 2 hodinami
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
pred 3 hodinami
Prečo sa nám dnes rozmýšľa ťažšie? Neurológ pomenoval jednoduché pravidlo, ktoré to môže zmeniť
dnes o 11:53
Hodiny posledného súdu sú bližšie ku katastrofe než kedykoľvek predtým. Od polnoci nás delí už iba 85 sekúnd
dnes o 11:07
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
dnes o 10:12
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
dnes o 08:43
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
včera o 16:28
Spravodajstvo
Ekonomika Polícia SR Školstvo Dôchodky
Viac
Šéf SIS odmieta vinu aj spoluvinu v prípade autonehody. Vraj prekročil rýchlosť o 4 km/h
pred 2 minútami
V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve telá. Podozrivý momentálne čelí výsluchu
pred 45 minútami
Autorkou prvotnej skice nového loga je údajne riaditeľka STVR. Zavádzanie novej identity potrvá 18 mesiacov
pred hodinou

Viac z Šport

Všetko
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
dnes o 08:43
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
včera o 11:38
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
19. 1. 2026 11:00
KVÍZ: Zimná olympiáda sa nezadržateľne blíži. Ako dobre si pamätáš dôležité míľniky slovenského hokeja?
KVÍZ: Zimná olympiáda sa nezadržateľne blíži. Ako dobre si pamätáš dôležité míľniky slovenského hokeja?
včera o 11:00
Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“
Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“
23. 1. 2026 10:52
Mladý snowboardista Zoltán Strcuľa prináša z Japonska jedinečný dokument YUME. „Bolo to ako návšteva úplne iného sveta“
Mladý snowboardista Zoltán Strcuľa prináša z Japonska jedinečný dokument YUME. „Bolo to ako návšteva úplne iného sveta“
23. 1. 2026 16:00
Viac z Hudba Všetko
Oni vlna, my sme kašmír: sound od LoudSilentBoys z Prahy ťa pohltí nielen na akciách, ale aj v trackoch (ARTIST SPOTLIGHT)
Oni vlna, my sme kašmír: sound od LoudSilentBoys z Prahy ťa pohltí nielen na akciách, ale aj v trackoch (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:23
1
„Pre veľa ľudí Slovensko prestáva byť ich domovom,“ hovorí Juraj Benetin z Korben Dallas. V novom albume reagujú na aktuálne témy
včera o 15:01
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
22. 1. 2026 17:08
Viac z Fashion Všetko
Toto sú TOP momenty z Paris Fashion Week: Od filmovej scény Willyho Chavarriu po aristokratický luxus od Diora
Toto sú TOP momenty z Paris Fashion Week: Od filmovej scény Willyho Chavarriu po aristokratický luxus od Diora
pred hodinou
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
dnes o 10:12
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
dnes o 09:27
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
dnes o 08:43
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
15. 1. 2026 12:29

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Toto sú TOP momenty z Paris Fashion Week: Od filmovej scény Willyho Chavarriu po aristokratický luxus od Diora
Móda
pred hodinou
Toto sú TOP momenty z Paris Fashion Week: Od filmovej scény Willyho Chavarriu po aristokratický luxus od Diora
pred hodinou
Paríž opäť udáva tempo pre celý odevný priemysel.
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch v Prahe tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
refresher+
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch v Prahe tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
pred 2 hodinami
Vyhraj lístok na Pohodu! Odfoť sa v BILLA a daj o tom vedieť svetu
PR správa
Vyhraj lístok na Pohodu! Odfoť sa v BILLA a daj o tom vedieť svetu
pred 2 hodinami
Športová nostalgia, quiet luxury aj outdoor vibe. Pozri si FRESH tenisky od Asics, Air Jordan, Represent či Salomon
V spolupráci
Športová nostalgia, quiet luxury aj outdoor vibe. Pozri si FRESH tenisky od Asics, Air Jordan, Represent či Salomon
pred 3 hodinami
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred 2 dňami
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
pred 2 dňami
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
včera o 16:28
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
refresher+
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
včera o 19:30
Hodiny posledného súdu sú bližšie ku katastrofe než kedykoľvek predtým. Od polnoci nás delí už iba 85 sekúnd
Hodiny posledného súdu sú bližšie ku katastrofe než kedykoľvek predtým. Od polnoci nás delí už iba 85 sekúnd
dnes o 11:07
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred 2 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
pred 2 dňami
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
pred 3 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred 2 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia