Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Tesco.
dnes 20. januára 2026 o 10:59
Čas čítania 1:52
Sponzorovaný obsah

Zákazníci Tesca rozhodnú, ako sa rozdelia granty vo výške 223 300 EUR na projekty pre mladých

Zákazníci Tesca rozhodnú, ako sa rozdelia granty vo výške 223 300 EUR na projekty pre mladých
Zdroj: Tesco
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Projekty do grantu Správne začiatky prihlasovali mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, športové kluby, neziskové organizácie, občianske združenia a iné organizácie.

Každý jeden žetón za nákup v Tescu môže rozhodnúť o tom, akú podporu dostane detské ihrisko, program pre znevýhodnené deti či komunitné centrum pre mládež. V 166 predajniach po celom Slovensku Tesco štartuje hlasovanie zákazníkov v 3. edícii grantového programu Správne začiatky.

Jeho cieľom je podporiť lokálne projekty s pozitívnym dosahom na deti, mládež a mladých ľudí a dopriať im tak správny štart do života. O výške podpory pre 231 lokálnych projektov budú rozhodovať zákazníci Tesca od 19. januára do 15. februára 2026 prostredníctvom žetónov získaných za nákup.

Do aktuálnej edície programu Správne začiatky sa prihlásilo 490 projektov, z ktorých odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a Nadácie Pontis vybrala 231 najlepších nápadov. Tie postupujú do verejného hlasovania o výške podpory prostredníctvom žetónov za nákup v Tescu.

Hlasovacie stojany s tromi projektmi z blízkeho okolia sa nachádzajú pri pokladničnej zóne. Projekt s najviac hlasmi získa 1 800 EUR, projekt na druhom mieste 800 EUR a tretí 300 EUR.

Tesco tak v 3. edícii programu Správne začiatky rozdelí medzi lokálne iniciatívy celkovo 223 300 EUR. Deti aj mladí ľudia z celého Slovenska tak vďaka grantu Správne začiatky získajú nové šance rozvíjať svoj talent, objavovať svoje schopnosti a plniť si svoje sny.

„V Tescu sme presvedčení, že podpora detí a mladých ľudí je tou najlepšiu investíciou do našej budúcnosti. Najväčší zmysel má však vtedy, keď vychádza z reálnych potrieb konkrétnych komunít. S programom Správne začiatky preto podporujeme lokálne projekty na celom Slovensku a teší nás, že do tretej edície grantového programu sa prihlásilo až 490 projektov. Týkali sa najmä oblastí ako zdravie a šport, rozvoj komunitného života, kultúra, vzdelávanie a rozvoj. O výške podpory tých najlepších už v najbližších dňoch rozhodnú priamo naši zákazníci v predajniach,“ hovorí Michaela Lehotská, manažérka spoločenskej zodpovednosti Tesca na Slovensku.

Projekty do grantu Správne začiatky prihlasovali mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, športové kluby, neziskové organizácie, občianske združenia a iné organizácie. Podmienkou bolo zameranie na podporu detí, mládeže a mladých do 26 rokov, ktorým chce Tesco v spolupráci so svojimi zákazníkmi a lokálnymi komunitami dopriať správny začiatok do života. 

Grantový program Správne začiatky plynule nadväzuje na predchádzajúci grant Vy rozhodujete, my pomáhame. Prostredníctvom oboch programov Tesco doteraz pomohlo zrealizovať viac ako 3 400 projektov na zlepšenie života v komunitách na celom Slovensku v celkovej hodnote viac ako 2,8 milióna EUR. Zákazníci za lokálne projekty prostredníctvom žetónov odovzdali neuveriteľných viac ako 50 miliónov hlasov.

„Záujem našich zákazníkov o hlasovanie dlhodobo ukazuje, že Slovákom na rozvoji miestnych komunít skutočne záleží. Viac ako 50 miliónov odovzdaných hlasov počas 15 edícií programu Vy rozhodujete, my pomáhame a dvoch edícií Správnych začiatkov je pre nás jasným signálom, že podpora lokálnych projektov má zmysel. Každý odovzdaný hlas znamená konkrétny prejav záujmu o lepšie prostredie pre deti, mladých ľudí aj celé komunity,“ dodáva na záver Michaela Lehotská.

Prehľad 231 projektov v 2. edícii grantového programu Správne začiatky: https://tesco.sk/pomahame/

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SILNÉ PRÍBEHY
Odporúčame
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
včera o 17:00
1
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
refresher+
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
pred 3 hodinami
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
včera o 11:30
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
pred 2 dňami
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
pred 3 dňami
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Storky
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Lifestyle news
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
pred 48 minútami
Nemôžeš v noci zaspať? Neurovedec radí jednoduchý trik, ktorý má fungovať do 5 minút
pred hodinou
Dominika Mirgová v novom podcaste prehovorila nielen o kariére: „Manažment mi zatajil, koľko som zarábala“
pred 2 hodinami
Najstarší syn Beckhamovcov Brooklyn sa pustil do rodiny: „Moja mama sa vždy snažila zničiť môj vzťah. Nechcem sa s nimi udobriť“
pred 3 hodinami
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu. Prekonal aj rozprávku V hlave
pred 3 hodinami
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
dnes o 09:19
FOTO: Slováci v noci pozorovali polárnu žiaru. Viaceré regióny zažili nevídané nebeské divadlo
dnes o 08:35
VIDEO: Netflix predstavil trailer k dokumentu o skupine Take That. Ich vrchol bol začiatkom konca
včera o 16:07
Spravodajstvo
Počasie Ekonomika Polícia SR medvede
Viac
V záhradách Slovákov sa pohyboval medveď. Obec upozorňuje na nebezpečenstvo stretu so šelmou
pred 25 minútami
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
pred hodinou
Prevážali 50 kíl kokaínu v kamióne s hračkami. Polícia zverejnila detaily z drogovej kauzy, v ktorej obvinili aj Vémolu
pred hodinou

Viac z Silné príbehy

Všetko
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
Slovensko
19. 11. 2025 9:00
refresher+
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
1
Odborníčka na vizáž Lucid zhodnotila make-up influenceriek. Úprimne prezradila, koho líčenie patrí do minulosti
Odborníčka na vizáž Lucid zhodnotila make-up influenceriek. Úprimne prezradila, koho líčenie patrí do minulosti
23. 1. 2025 18:00
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
refresher+
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
14. 8. 2025 19:30
Takto bývajú slovenské celebrity a influenceri. Ich interiéry okomentoval známy slovenský architekt
refresher+
Takto bývajú slovenské celebrity a influenceri. Ich interiéry okomentoval známy slovenský architekt
18. 9. 2025 18:00
Autá za státisíce eur aj výnimočné kúsky postavené na mieru. Toto skrývajú vo vozovom parku známi Slováci
Autá za státisíce eur aj výnimočné kúsky postavené na mieru. Toto skrývajú vo vozovom parku známi Slováci
19. 5. 2025 15:00
Profíčka reaguje na premeny slovenských aj zahraničných celebrít. Toto si myslí o Cibulkovej, Jasmine Alagič či Nicole Kidman
refresher+
Profíčka reaguje na premeny slovenských aj zahraničných celebrít. Toto si myslí o Cibulkovej, Jasmine Alagič či Nicole Kidman
13. 3. 2025 18:33
Viac z Beauty Všetko
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
Zahraničné
12. 3. 2025 17:28
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
12. 3. 2025 17:28
Nahradí cukrový nástrek soláriá a hodiny vypekania na slnku? Takéto má pravidlá
16. 5. 2025 17:00
Róby, chaos a krásne ženy: Ako vyzerá zákulisie Ruže pre nevestu očami stylistky a make-up artistu?
2. 6. 2025 17:00
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
15. 1. 2026 12:29
Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko
2. 1. 2026 13:57
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
pred 4 dňami
Viac z Gastro Všetko
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
včera o 13:09
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Vieš, ktorá veta je napísaná správne? Tento kvíz potrápi aj jazykových profíkov
KVÍZ: Vieš, ktorá veta je napísaná správne? Tento kvíz potrápi aj jazykových profíkov
pred 3 hodinami
Pripravili sme gramatický kvíz plný nenápadných chytákov, pri ktorých rozhoduje správny pravopis, význam aj kontext.
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
refresher+
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
pred 3 hodinami
Zákazníci Tesca rozhodnú, ako sa rozdelia granty vo výške 223 300 EUR na projekty pre mladých
PR správa
Zákazníci Tesca rozhodnú, ako sa rozdelia granty vo výške 223 300 EUR na projekty pre mladých
pred 3 hodinami
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu. Prekonal aj rozprávku V hlave
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu. Prekonal aj rozprávku V hlave
pred 3 hodinami
Seniorské zľavy v BILLA: v stredu nakúpite o 10 % lacnejšie!
PR správa
Seniorské zľavy v BILLA: v stredu nakúpite o 10 % lacnejšie!
dnes o 09:52
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
včera o 13:09
Film Slúžka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
Film Slúžka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
včera o 11:24
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
včera o 06:00
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
15. 1. 2026 19:00
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
16. 1. 2026 13:52
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 3 dňami
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
16. 1. 2026 9:52
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia