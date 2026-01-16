Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti JVS Group.
dnes 16. januára 2026 o 16:00
Čas čítania 2:52
Sponzorovaný obsah

Nenechaj si ujsť výstavu Tutanchamon v Bratislave. Súčasťou výstavy sú aj prednášky popredných slovenských egyptológov

Nenechaj si ujsť výstavu Tutanchamon v Bratislave. Súčasťou výstavy sú aj prednášky popredných slovenských egyptológov
Zdroj: JVS Group
Faraónove šperky, líčenie v starovekom Egypte či faraóni v Prešporku – aj na tieto témy budú v najbližších týždňoch rozprávať poprední slovenskí egyptológovia. Okrem prednášok sa môžeš zúčastniť aj komentovaných prehliadok, o ktoré je veľký záujem.

Veľkolepá výstava Tutanchamon – jeho hrobka a poklady láka v bratislavskom Lamači malých aj veľkých. V prvých mesiacoch roka 2026 sa pre návštevníkov stane aj bránou k hlbšiemu pochopeniu starovekého Egypta prostredníctvom komentovaných prehliadok a štyroch výnimočných prednášok.

Počas nich sa ponoríš do tajomstiev starovekého Egypta pod vedením popredných slovenských egyptológov a objavíš príbehy, súvislosti a detaily, ktoré bežná návšteva neodhalí.

👉🏻 Na návštevníkov výstavy čakajú nielen prednášky, ale aj komentované prehliadky, ktoré ponúknu hlbší a osobnejší pohľad na vystavené exponáty. Prehliadkami budú v termínoch 17. januára, 31. januára, 14. februára a 28. februára sprevádzať slovenskí egyptológovia.

Cyklus prednášok a komentovaných prehliadok tak ponúka jedinečnú možnosť zažiť výstavu Tutanchamon ešte intenzívnejšie – cez autentické príbehy, odborný výklad a pohľad na staroveký Egypt očami tých, ktorí mu zasvätili svoj profesionálny život.

„Staroveký Egypt nie je len vzdialená minulosť, ale živý príbeh plný objavov, symbolov a emócií. Prednášky v najbližších mesiacoch ukážu Tutanchamóna, faraónov aj ich svet z nových, často prekvapivých uhlov, a to prostredníctvom odborníkov, ktorí sa Egyptu venujú celý život,“ hovorí Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Group.

Výstava sa nachádza v Bratislave, Sport Mall a ponúka inšpiratívny program pre všetky generácie. Silným zážitkom je aj imerzná miestnosť, v ktorej sa návštevníci symbolicky vydajú na Tutanchamonovu cestu do posmrtného života. Prísť môžeš každý deň, počas týždňa od 9:00 do 19:00, počas víkendov od 9:30 do 19:00. Vstupenky sú v predaji na mieste alebo tomto odkaze.
JVS Group, tutanchamon JVS Group, tutanchamon JVS Group, tutanchamon JVS Group, tutanchamon
Prednášky až do marca

  • 23. január 2026

Prednáškový cyklus odštartuje v piatok 23. januára 2026 prednáškou „Keď hovorí zlato: príbehy Tutanchamonových šperkov“. Výskumníčka Ústavu orientalistiky SAV Dr. phil. Veronika Verešová priblíži fascinujúci svet zlata, ktoré nebolo v starovekom Egypte len symbolom bohatstva, ale aj božskej podstaty a večnosti. Prostredníctvom výnimočných šperkov mladého faraóna odkryje ich technickú dokonalosť, symboliku aj význam pre život na zemi i v podsvetí.

  • 6. február 2026

V piatok 6. februára 2026 bude nasledovať prednáška „Faraóni v Prešporku alebo ako u nás vznikal záujem o starý Egypt?“, v ktorej Mgr. Jozef Hudec, PhD. zavedie poslucháčov do čias, keď sa vtedajší Prešporok zoznámil so staroegyptskými pamiatkami. Priblíži vznik prvej výstavy, presun egyptskej zbierky z Viedne a príbeh, ako sa na Slovensku zrodil záujem o jednu z najfascinujúcejších civilizácií sveta.

JVS Group, tutanchamon JVS Group, tutanchamon JVS Group, tutanchamon JVS Group, tutanchamon
„Prednáškový cyklus od januára do marca prirodzene rozširuje samotnú výstavu o hlboký odborný rozmer a umožňuje návštevníkom ísť ešte viac do hĺbky tém, ktoré na výstave vidia na vlastné oči. Prednášky sú úzko prepojené s exponátmi a príbehmi výstavy Tutanchamon a venujú sa témam ako zlaté šperky mladého faraóna, osobnosť Howarda Cartera, ale aj každodenný život, krása a kozmetika starovekého Egypta,“ vysvetľuje Zuzana Benediktová.

„Hoci ide o prednášky vedené poprednými slovenskými egyptológmi, sú koncipované zrozumiteľne a sú určené pre širokú verejnosť so záujmom o históriu a staroveký Egypt.“

  • 12. február 2026

Vo štvrtok 12. februára 2026 sa pozornosť presunie k mužovi, ktorého meno je navždy spojené s Tutanchamonom. Dr. Martin Odler v prednáške „Howard Carter“ odkryje menej známu tvár slávneho archeológa – jeho život outsidera, slávu, ale aj samotu, ktorú mu veľký objav priniesol. Prednáška sa pokúsi odpovedať na otázku, aký bol skutočný človek za ikonou archeológie.

  • 6. marec 2026

Cyklus uzavrie v piatok 6. marca 2026 opäť Dr. phil. Veronika Verešová témou „Líčenie a kozmetika v starovekom Egypte“. Prednáška ponúkne pohľad na ideál krásy, ktorý bol úzko spätý s poriadkom, dokonalosťou a božským princípom. Návštevníci sa dozvedia, ako sa Egypťania starali o telo, vlasy, vône a líčenie – a ktoré z týchto tisícročných tajomstiev pretrvali až dodnes. Veľký záujem o prvé komentované prehliadky potvrdzuje, že návštevníci chcú vedieť viac než len základný príbeh výstavy.

JVS Group, tutanchamon JVS Group, tutanchamon JVS Group, tutanchamon JVS Group, tutanchamon
Veľký záujem je aj o komentované prehliadky

Návštevníci výstavy sa môžu zúčastniť aj pravidelných komentovaných prehliadok, ktoré ponúknu hlbší a osobnejší pohľad na vystavené exponáty a ich príbehy. Prehliadkami budú v termínoch 17. januára, 31. januára, 14. februára a 28. februára sprevádzať slovenskí egyptológovia.

„Veľký záujem návštevníkov o prvé komentované prehliadky potvrdil, že verejnosť má záujem nielen o samotnú výstavu, ale aj o hlbšie porozumenie jej príbehom a historickému kontextu. Aj preto budeme v pravidelných komentovaných prehliadkach výstavy pokračovať,“ dodáva Zuzana Benediktová.

Čo ťa na výstave čaká:
  • presná rekonštrukcia hrobky faraóna Tutanchamona objavenej Howardom Carterom v roku 1922
  • stovky majstrovsky spracovaných replík zlatých pokladov, sôch a artefaktov
  • jedinečná imerzná zóna, ktorá návštevníkov prenesie do starovekého Egypta
  • zvýhodnené rodinné vstupenky a lístky pre seniorov
  • pohodlné parkovanie zadarmo a výborná dostupnosť MHD
kúp si lístky
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
