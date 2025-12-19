Kategórie
dnes 19. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:51

REFRESHNI SI PLAYLIST: Sara Rikas so špeciálnou verziou hitu Talk2Me, Porsche Boy a WEN predstavili album aj banger o Bratislave

REFRESHNI SI PLAYLIST: Sara Rikas so špeciálnou verziou hitu Talk2Me, Porsche Boy a WEN predstavili album aj banger o Bratislave
Zdroj: Instagram/@sara.rikas, Petr Dudek
Richard Balog
Richard Balog
Tohtotýždňový zoznam patrí najmä slovenskej hudobnej scéne.

Posledné dni priniesli poriadnu dávku fresh hudby zo Slovenska aj zo sveta – od silného rapového statementu, ktorý doručili Porsche Boy a WEN, cez pouličnú úprimnosť Erika Tresora a členov susedskej hliadky, až po novú verziu hitu Talk2Me od Sary Rikas.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime naše obzory.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov rôznych žánrov.
1. Porsche Boy & WEN EAST SIDE SOUND 2

Druhý spoločný album vydali dnes o polnoci Porsche Boy a WEN. Novinka nesie názov EAST SIDE SOUND 2 a nadväzuje na LP z roku 2023.

Fresh nahrávka s perfektným obalom obsahuje 10 trackov vrátane minulotýždňového promo singlu MOJ HLAS aj s nadupaným videoklipom. Napriek tomu, že trvá len približne 30 minút, tak ide o jeden z najlepších slovenských rapových albumov v roku 2025. Zároveň potvrdzuje, že WLVS (WELOVEVERYSIMPLE, pozn. redakcie) má v súčasnosti veľmi silné postavenie na scéne.

Medzi hosťami na EAST SIDE SOUND 2 nájdeš napríklad Gleba či Saula, ale aj českú skupinu 58G, pričom Humla chalanom z WLVS posunul aj beaty. Najviac produkcií na albume je však od Elissia.

Celý squad má v autách vypnuté výšky, iba bass.
Počuť ich na každom rohu, púšťajú leaky na max.

2. Zayo feat. Luca Brassi10x & Raphael Z BLATA

Zayo vydal 5. decembra svoj zatiaľ suverénne najlepší album s názvom KLOBUK DOLE, a to aj vďaka bangru Z BLATA na feate s Luca Brassim10x a Raphaelom, ktorý dostal videoklip ladený v pouličnom štýle s nádychom 90. rokov od Jura Danka.

Zvučný collab ukazuje cestu na vrchol scény. Temná produkcia od Mjay Beatz a tvrdá atmosféra zvýrazňujú texty plné tlaku okolia, vnútorného boja aj reality, ktorá sa odohráva v uliciach. Zayo pôsobí osobne a cieľavedomo, zatiaľ čo Luca Brassi10x dodáva drsný nadhľad a Raphael vyvažuje track emotívnym prejavom. Klobúk dole, členovia susedskej hliadky idú tvrdo.

Plníme kluby od nuly do fully, sme relevantní, nás to nenudí.
Nikto nás nevidel, pokiaľ sme neotočili scénu naruby.

3. Erik Tresor feat. Luca Brassi10x & Raphael Bratislava

Luca Brassi10x a Raphael sú v posledných týždňoch nezastaviteľní a skvelú formu potvrdili aj v tracku Bratislava od Erika Tresora.

Tvrdý banger, ktorý produkoval raper z Vrakune, má výrazné basové linky a moderný trapový zvuk. Collab zobrazuje atmosféru Bratislavy, kde sa spájajú silné osobné príbehy, city k mestu a sebavedomé vyjadrenia, ktoré odrážajú každodenný život. Tresor, Luca Brassi10x a Raphael spoločne vytvorili dynamickú energiu a ich flowy sa perfektne dopĺňajú.

Nie som žiadny radový kamoš, som zviera.
Ja budem vlk, ty budeš teľa.

4. Polo G Chances

Polo G patrí vďaka lyrickej dokonalosti, autentickému prejavu a citu pre beat medzi našich obľúbených raperov, pričom svoje kvality ukázal aj v tracku Chances, ktorý nájdeš na rozšírenej verzii albumu HOOD POET.

26-ročný rodák z Chicaga v nahrávke premýšľa nad svojím životom, úspechom a cenou, ktorú zaň platí. Polo G úprimne opisuje svoje pochybnosti, minulosť poznačenú násilím a neustálu potrebu zostať ostražitý. Track Chances pôsobí ako osobná výpoveď toho, ako rýchlo sa môže v živote všetko zmeniť a prečo si vážiť príležitosti, ktoré si dostal. Súčasťou je tiež sprievodný vizuál.

Grinding like a slave for what I got like I still ain't madе enough guap.

5. Lihtz feat. YFN Lucci Let You Go

Meno Lihtz zatiaľ nie je v Európe veľmi známe, ale raper z Philadelphie, ktorý podpísal zmluvu s Universal Music, má talentu na rozdávanie. Najnovšie nás o tom presvedčil albumom HOPELESS, ktorý obsahuje 12 trackov vrátane spolupráce s YFN Luccim s názvom Let You Go s perfektným videoklipom.

Emotívny collab spája melodický rap s prvkami R&B, pričom v texte obaja interpreti rozoberajú tému vzťahov, lásky a rozchodov. Lihtz aj Lucci opisujú pocity bolesti, respektíve frustrácie z rozchodu a prinášajú osobnú perspektívu na to, čo znamená nechať ísť niekoho, koho milovali. Atmosféru podčiarkuje produkcia s vizuálom.

Cut off all my exes and hoes, man, that sh*t too technical.
Thought I had your heart, but from the start, I was too skeptical.

6. Travis Scott feat. Tyla & Vybz Kartel – PBT

Vianočný darček pre milióny svojich fanúšikov si pripravil Travis Scott, keď včera večer predstavil videoklip k tracku PBT na feate so speváčkou Tylou a Vybz Kartelom z albumu JACKBOYS 2.

Vizuál, ktorý režíroval Nabil sa začína záberom na panorámu Tokia. Následne môžeš vidieť Scotta v hotelovej izbe, kde sa pripravuje na rušnú noc v meste. V inej izbe je Tyla, ktorá sa upravuje na stretnutie s hviezdnym raperom. Spoločne sa stretnú na otvorenom poschodí svojho hotela, aby sa ponorili do obrovskej nekonečnej párty. Kráľ dancehallu Vybz Kartel im dodáva energiu z diaľky.

Well, it's that pretty brown round thing.
You should be mine, you should get a ring.

7. Sara Rikas Talk2Me (Spotify Singles)

Sara Rikas vydala v apríli svoj debutový album Ja, Sára, ktorý speváčku vystrelil medzi hviezdy slovenskej a českej hudobnej scény, a otvoril jej dvere k veľkým spoluprácam.

Najnovšie dostala príležitosť nahrať novú verziu tracku Talk2Me, ktorý produkoval No1ELSEbutRICO, v štokholmskom štúdiu streamovacej platformy Spotify, kde predtým tvorili Harry Styles, Lewis Capaldi alebo Tate McRae. Tentoraz bez Yza na feate.

Viem, že vieš, že viem splniť tvoje sny.
Ty a ja sme ako luxury edition tejto hry.

Za posledných 7 dní uzreli svetlo sveta aj ďalšie HOT hudobné novinky – speváčka Laris Diam vydala track Neskoro s veľmi chytľavou melódiou, EDM producent Anyma nahral collab s EJAE s názvom Out Of My Body a CHASE B, Don Toliver a SoFaygo majú online banger Satellite.
