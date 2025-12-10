Slovenská národná hotline Ochráňma.sk počas dvoch rokov odstránila z internetu až 84-tisíc pornografických materiálov sexuálneho zneužívania detí.
Roman Abrahám sa ako vyšetrovateľ venoval mnohým prípadom detskej pornografie. V roku 2023 opustil policajný zbor a založil slovenskú národnú linku hotline Ochráňma.sk, ktorá bojuje proti nevhodnému obsahu v internetovom priestore, predovšetkým proti zneužívaniu detí.
Rozprávali sme sa o tom, prečo je na Slovensku detská pornografia taká rozšírená, aké prípady riešil za posledné roky, ale aj o tom, ako sexuálni predátori využívajú umelú inteligenciu pri lovení svojich obetí.
„13-ročné dievča dostalo deepfake obrázok svojej tváre vloženej do intímnej scény. Útočník tvrdil, že ak nezaplatí, pošle to spolužiakom. Dievča pritom nikdy neurobilu žiadnu takú fotografiu. Poznáme tiež útočníkov, ktorí vystupujú pod falošnou identitou a používajú ai generované obrázky. V takomto prípade väčšinou mieria na mladých chlapcov. Vydávajú sa za pekné dievčatá, flirtujú s nimi a keď si získajú ich dôveru, lákajú od nich nahé fotografie,“ povedal pre Refresher Roman Abrahám.
- Prečo sexuálni predátori od detí najskôr žiadajú fotografie v spodnom prádle a až neskôr prejdú na intímnejší obsah, ako nahé fotografie či videá so sexuálnou aktivitou.
- Či sexuálni predátori operujú ako jednotlivci, alebo v organizovaných skupinách.
- Na akých slovenských portáloch a stránkach si predátori vymieňajú ilegálny obsah.
- Ako zneužívajú na manipuláciu detí umelú inteligenciu.
- Ako rodičia nevedomky ohrozujú svoje deti postovaním fotografií na sociálne siete a čo máš robiť, keď sa staneš obeťou sexuálneho predátora.
Podľa štatistík, ktoré si mi poslal, ste počas dvoch rokov odstránili z internetu až 84-tisíc pornografických materiálov sexuálneho zneužívania detí. Čo ťa na tomto čísle najviac prekvapilo? Určite to množstvo. V priemere riešime sto nahlásení denne. Predtým než sme spustili našu hotlinku, Slovensko patrilo medzi tri krajiny na svete s najväčším počtom nahláseného materiálu sexuálneho zneužívania detí.
Všetky hlásenia musíme podrobne analyzovať a kategorizovať, čo nám zaberie veľmi veľa času. Rozlišujeme, či je na fotografiách chlapec, dievča, dvojica, vek zneužitých detí a či ide o self-generated, alebo ai-generated obsah. Materiály delíme do rôznych kategórií aj podľa toho, čo je na nich vidieť – či ide o odhalené fotografie, alebo o fotografie znázornujúce penetračný kontakt. Keď som prvýkrát videl tieto štatistiky, pochopil som, prečo nespím.
Prečo bola na Slovensku detská pornografia taká rozšírená?
