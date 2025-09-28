Kto bol Franz Kafka? Príbeh jedného z najznámejších spisovateľov ožíva vo filme trojnásobnej oscarovej nominantky

Film Franz prichádza do kín už 2. októbra.
Vegetarián. Úradník. Milenec na diaľku. Introvert. Geniálny autor. Franz Kafka bol všetko, len nie obyčajný človek. Na jedného z najznámejších spisovateľov sveta si filmársky posvietila známa režisérka Agnieszka Holland. A preto nečakaj suchú biografiu. Je to výlet do hlavy jedného z najzáhadnejších autorov všetkých čias.
Nový film Franz prináša nezvyčajný, silne vizuálny a emocionálny pohľad na jedného z najikonickejších spisovateľov modernej literatúry Franza Kafku. Nie je to klasický životopis, ale zmyslová skladačka, v ktorej sa prelína realita, sny, listy a tie najvnútornejšie obavy človeka, ktorý sa stal symbolom existenciálnej úzkosti.
Za kamerou stojí Agnieszka Holland, poľská režisérska legenda a trojnásobná oscarová nominantka, ktorá Kafku „poskladala“ úplne novým spôsobom. Výsledok? Film, ktorý je intímny, surreálny, občas absurdný, no zároveň veľmi ľudský.
„O Kafkovi vieme všetko a zároveň nič. Aby sme ho pochopili, nestačí len poskladať jeho minulosť, ale je potrebné ho hľadať v hádankách, pocitoch, snoch,“ vysvetľuje režisérka.
Taktiež ju fascinovala jeho záhadnosť. „Kafka si už sto rokov udržiava status globálnej rockovej hviezdy... Ale dôvody jeho významu zostávajú záhadou,“ vysvetľuje Agnieszka Holland.
Film Franz sa nesnaží teda len rekonštruovať jeho životopis. Holland vytvára kaleidoskopický portrét Kafku, ktorý sa skladá z útržkov listov, spomienok, snov, fragmentov príbehov aj domnienok.
Osudový spisovateľ
Kafka bol pre samotnú režisérku vždy veľmi významným a v živote ju ovplyvnil k zásadným krokom. „Kafka bol jedným z dôvodov, prečo som išla študovať do Prahy. Cítila som, že Praha je moja, pretože on s ňou bol spätý. Pohybovala som sa v jeho stopách. Vtedy, na prelome 60. a 70. rokov, vyzerala tak, ako si Kafkov svet predstavujeme. Bola krásne špinavá. Pouličné svetlá boli potemnené a všade boli šváby. Pre mladého filmára, ktorý má rád temnotu a špinu, to bolo veľmi inšpiratívne.“
Nájsť hlavného predstaviteľa Franza Kafku sa tak mohlo zdať ako nemožná misia. Holland však mala počas kastingov šťastie. Úlohu známeho spisovateľa získal nemecký herec Idan Weiss a ako režisérka sa nadchýňa jej výberom: „Náš Franz, to je hotový zázrak. Okamžite sme vedeli, že je to on. Je typickým predstaviteľom dnešného mladého človeka,“ prezradila Holland o výbere herca.
Herec svoju úlohu bral skutočne vážne a poctivo sa na ňu pripravoval. „Chodil som na hodiny češtiny, niekoľko mesiacov som sa učil veslovať a takmer mesiac som strávil zavretý v byte a veľa písal. To bola jedna z častí prípravy,“ prezradil Weiss.
Okrem neho v snímke diváci uvidia Jozefa Trojana ako Kafkove alter ego, Jenovéfu Bokovú ako Milenu Jesenskú, Ondřeja Trojana ako Franzovho strýka, Juraja Loja, Vladimíra Javorského, Stanislava Majera, Jana Budařa, Emmu Smetanu a iných.
Boj o Oscara a množstvo ďalších ocenení
Franz je koprodukčný nemecko-poľsko-český film, ktorý sa stal kandidátom na Oscara za poľskú stranu. Keďže Holland patrí k významným svetovým režisérkam a má na konte niekoľko medzinárodných ocenení, má reálnu šancu si v rámci snímky Franz pripísať ďalšie medzinárodné úspechy.
Producentsky snímku zastrešila Šárka Cimbalová, ktorá s ňou už pracovala na úspešných snímkach Šarlatán a Hranica. Tá dokonale vysvetľuje, prečo by si diváci mali snímku prísť pozrieť: „Život a dielo Franza Kafku v podaní Agnieszky Holland je niečo, čo vám nikto iný neponúkne. A navyše Franza predstaví úplne punkovo. Pretože ona sama je tak trochu punkerka.“
Nenechaj si ujsť zaujímavú sondu do duše jedného z najzáhadnejších autorov slovenskej moderny. Film Franz uvedie Continental film do slovenských kín už vo štvrtok 2. októbra.
📌 Film sa natáčal na autentických pražských lokáciách, Karlov most bol kvôli nemu uzavretý – s 400 komparzistami, historickými vozmi a koňmi.
📌 Použilo sa viac ako 4500 kostýmov, z toho 150 originálnych ušitých presne podľa dobových záznamov o tom, čo Kafka nosil.
📌 Idan Weiss počas prípravy takmer mesiac nevyšiel z bytu a písal po nociach.
📌 Vzniklo takmer 60 filmových interiérov.
📌 Herečka Jaroslava Pokorná bola vychovávaná v Kafkovej rodine.
📌 Josef Trojan sa kvôli role musel naučiť jidiš.
📌 Kafka bol jedným z dôvodov, prečo Agnieszka Holland išla študovať na pražskú FAMU.