Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Continental film.
dnes 28. septembra 2025 o 9:00
Čas čítania 2:35
Sponzorovaný obsah

Kto bol Franz Kafka? Príbeh jedného z najznámejších spisovateľov ožíva vo filme trojnásobnej oscarovej nominantky

Kto bol Franz Kafka? Príbeh jedného z najznámejších spisovateľov ožíva vo filme trojnásobnej oscarovej nominantky
Zdroj: Continental Film
FILMY A SERIÁLY SLOVENSKÍ HERCI A HEREČKY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Film Franz prichádza do kín už 2. októbra.

Vegetarián. Úradník. Milenec na diaľku. Introvert. Geniálny autor. Franz Kafka bol všetko, len nie obyčajný človek. Na jedného z najznámejších spisovateľov sveta si filmársky posvietila známa režisérka Agnieszka Holland. A preto nečakaj suchú biografiu. Je to výlet do hlavy jedného z najzáhadnejších autorov všetkých čias.

Nový film Franz prináša nezvyčajný, silne vizuálny a emocionálny pohľad na jedného z najikonickejších spisovateľov modernej literatúry Franza Kafku. Nie je to klasický životopis, ale zmyslová skladačka, v ktorej sa prelína realita, sny, listy a tie najvnútornejšie obavy človeka, ktorý sa stal symbolom existenciálnej úzkosti.

Film Franz si môžeš vychutnať v slovenských kinách vo štvrtok 2. októbra.

Za kamerou stojí Agnieszka Holland, poľská režisérska legenda a trojnásobná oscarová nominantka, ktorá Kafku „poskladala“ úplne novým spôsobom. Výsledok? Film, ktorý je intímny, surreálny, občas absurdný, no zároveň veľmi ľudský.

„O Kafkovi vieme všetko a zároveň nič. Aby sme ho pochopili, nestačí len poskladať jeho minulosť, ale je potrebné ho hľadať v hádankách, pocitoch, snoch,“ vysvetľuje režisérka.

Taktiež ju fascinovala jeho záhadnosť. „Kafka si už sto rokov udržiava status globálnej rockovej hviezdy... Ale dôvody jeho významu zostávajú záhadou,“ vysvetľuje Agnieszka Holland.

Film Franz sa nesnaží teda len rekonštruovať jeho životopis. Holland vytvára kaleidoskopický portrét Kafku, ktorý sa skladá z útržkov listov, spomienok, snov, fragmentov príbehov aj domnienok.

Osudový spisovateľ

Kafka bol pre samotnú režisérku vždy veľmi významným a v živote ju ovplyvnil k zásadným krokom. „Kafka bol jedným z dôvodov, prečo som išla študovať do Prahy. Cítila som, že Praha je moja, pretože on s ňou bol spätý. Pohybovala som sa v jeho stopách. Vtedy, na prelome 60. a 70. rokov, vyzerala tak, ako si Kafkov svet predstavujeme. Bola krásne špinavá. Pouličné svetlá boli potemnené a všade boli šváby. Pre mladého filmára, ktorý má rád temnotu a špinu, to bolo veľmi inšpiratívne.“

Kafka Franz Kafka Franz Kafka Franz Kafka Franz
Zobraziť galériu
(6)

Nájsť hlavného predstaviteľa Franza Kafku sa tak mohlo zdať ako nemožná misia. Holland však mala počas kastingov šťastie. Úlohu známeho spisovateľa získal nemecký herec Idan Weiss a ako režisérka sa nadchýňa jej výberom: „Náš Franz, to je hotový zázrak. Okamžite sme vedeli, že je to on. Je typickým predstaviteľom dnešného mladého človeka,“ prezradila Holland o výbere herca.

Herec svoju úlohu bral skutočne vážne a poctivo sa na ňu pripravoval. „Chodil som na hodiny češtiny, niekoľko mesiacov som sa učil veslovať a takmer mesiac som strávil zavretý v byte a veľa písal. To bola jedna z častí prípravy,“ prezradil Weiss.

Okrem neho v snímke diváci uvidia Jozefa Trojana ako Kafkove alter ego, Jenovéfu Bokovú ako Milenu Jesenskú, Ondřeja Trojana ako Franzovho strýka, Juraja Loja, Vladimíra Javorského, Stanislava Majera, Jana Budařa, Emmu Smetanu a iných.

Boj o Oscara a množstvo ďalších ocenení

Franz je koprodukčný nemecko-poľsko-český film, ktorý sa stal kandidátom na Oscara za poľskú stranu. Keďže Holland patrí k významným svetovým režisérkam a má na konte niekoľko medzinárodných ocenení, má reálnu šancu si v rámci snímky Franz pripísať ďalšie medzinárodné úspechy.

Kafka Franz Kafka Franz Franz Kafka Franz Kafka
Zobraziť galériu
(5)

Producentsky snímku zastrešila Šárka Cimbalová, ktorá s ňou už pracovala na úspešných snímkach Šarlatán a Hranica. Tá dokonale vysvetľuje, prečo by si diváci mali snímku prísť pozrieť: „Život a dielo Franza Kafku v podaní Agnieszky Holland je niečo, čo vám nikto iný neponúkne. A navyše Franza predstaví úplne punkovo. Pretože ona sama je tak trochu punkerka.“

Nenechaj si ujsť zaujímavú sondu do duše jedného z najzáhadnejších autorov slovenskej moderny. Film Franz uvedie Continental film do slovenských kín už vo štvrtok 2. októbra.

👀 Niekoľko zaujímavosti zo zákulisia natáčania:

📌 Film sa natáčal na autentických pražských lokáciách, Karlov most bol kvôli nemu uzavretý – s 400 komparzistami, historickými vozmi a koňmi.
📌 Použilo sa viac ako 4500 kostýmov, z toho 150 originálnych ušitých presne podľa dobových záznamov o tom, čo Kafka nosil.
📌 Idan Weiss počas prípravy takmer mesiac nevyšiel z bytu a písal po nociach.
📌 Vzniklo takmer 60 filmových interiérov.
📌 Herečka Jaroslava Pokorná bola vychovávaná v Kafkovej rodine.
📌 Josef Trojan sa kvôli role musel naučiť jidiš.
📌 Kafka bol jedným z dôvodov, prečo Agnieszka Holland išla študovať na pražskú FAMU.
Refresher+ nie je len o kvalitnom obsahu
Vďaka členstvu získaš prístup k viac ako 4 400 prémiovým článkom a zároveň rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Benefity pravidelne obmieňame, aby sme mohli potešiť každého člena Refresher+.
Získaj všetky výhody klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
SLOVENSKÍ HERCI A HEREČKY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Continental Film
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
refresher+
Odporúčané
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
včera o 08:10
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
dnes o 08:30
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
refresher+
Odporúčané
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
pred 2 dňami
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 2 dňami
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
Storky
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Lifestyle news
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku pred hodinou
Kai Cenat prekonal rekord na Twitchi. Dosiahol 1 milión odberateľov pred 3 hodinami
Virálny kňaz a DJ Padre Guilherme vystúpi v Košiciach. Vstup bude zadarmo dnes o 11:32
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame dnes o 08:01
Tetovanie bez bolesti? Americká firma Blackdot testuje AI tetovací nástroj včera o 16:25
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci včera o 12:40
Gen Z naskakuje na nový nechtový trend. Internet rozdelil na dve polovice včera o 07:12
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi pred 2 dňami
5 Seconds of Summer šokovali fanúšikov. Vystúpili spolu po viac ako dvoch rokoch a ohlásili aj nový album pred 2 dňami
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod pred 2 dňami
Spravodajstvo
Rusko Dopravné správy Vojna na Ukrajine Doprava
Viac
Fico v Maďarsku hovoril o spolupráci V4. Pochválil „suverénne postoje“ orbánovej vlády
pred 50 minútami
V podniku sa odohral útok s mačetou. V obci pri Košiciach zasahovala polícia
pred hodinou
Na Slovensku začne snežiť aj mimo Tatier. Ochladenie prinesie mrazy až do nížin
pred 2 hodinami

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Október na Netflixe: kultový Hriešny tanec, nová séria Witchera a dlho očakávaný Monster: The Ed Gein Story
Október na Netflixe: kultový Hriešny tanec, nová séria Witchera a dlho očakávaný Monster: The Ed Gein Story
dnes o 11:00
Emma Watson prehovorila o zložitom vzťahu s autorkou Harryho Pottera. Chcela by sa s ňou porozprávať
Emma Watson prehovorila o zložitom vzťahu s autorkou Harryho Pottera. Chcela by sa s ňou porozprávať
pred 3 dňami
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci
včera o 12:40
Vyšiel nový trailer k filmu Avatar: Fire and Ash. Priprav sa na epické súboje medzi kmeňmi
Vyšiel nový trailer k filmu Avatar: Fire and Ash. Priprav sa na epické súboje medzi kmeňmi
pred 2 dňami
Najzábavnejší horor roka je už online. Vieme, kde si ho môžeš pozrieť
Najzábavnejší horor roka je už online. Vieme, kde si ho môžeš pozrieť
23. 9. 2025 14:40
V hlavných úlohách Pedro Pascal a Baby Yoda: Vyšiel trailer na nový film zo sveta Star Wars
V hlavných úlohách Pedro Pascal a Baby Yoda: Vyšiel trailer na nový film zo sveta Star Wars
23. 9. 2025 11:36
Viac z Zaujímavosti Všetko
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
dnes o 08:30
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
pred hodinou
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
Recepty
včera o 08:10
refresher+
Odporúčané
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
včera o 08:10
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
21. 9. 2025 8:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
pred 3 dňami
Viac z Kultúra Všetko
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
Slovensko
pred 4 dňami
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 4 dňami
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
včera o 11:00
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Odporúčané
Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP)
pred hodinou
Aké sú Dominikine must-haves?
Október na Netflixe: kultový Hriešny tanec, nová séria Witchera a dlho očakávaný Monster: The Ed Gein Story
Október na Netflixe: kultový Hriešny tanec, nová séria Witchera a dlho očakávaný Monster: The Ed Gein Story
dnes o 11:00
Kto bol Franz Kafka? Príbeh jedného z najznámejších spisovateľov ožíva vo filme trojnásobnej oscarovej nominantky
PR správa
Kto bol Franz Kafka? Príbeh jedného z najznámejších spisovateľov ožíva vo filme trojnásobnej oscarovej nominantky
dnes o 09:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
dnes o 08:30
PRIESKUM: Na Slovensku milujeme pečivo. Aký chlieb nám chutí najviac?
PR správa
PRIESKUM: Na Slovensku milujeme pečivo. Aký chlieb nám chutí najviac?
včera o 14:09
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
dnes o 08:30
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 2 dňami
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
pred hodinou
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci
včera o 12:40
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
pred 2 dňami
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
pred 3 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
dnes o 08:30
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 4 dňami
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
pred 3 dňami
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia