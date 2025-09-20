V rebríčku sa umiestnili aj dezerty, nátierka či polievka.
Jedlo je univerzálnym jazykom, ktorý spája kultúry a národy po celom svete. Každý kút našej planéty ponúka jedinečné chute, vône a tradície, ktoré sú často odrazom histórie, prírodných podmienok a kultúrnych zvykov. Od jemných korenín indickej kuchyne, cez bohaté talianske omáčky, až po exotické chute thajských pokrmov – najlepšie jedlá sveta sú dôkazom kreativity a umenia varenia.
Portál Taste Atlas urobil rebríček najchutnejších jedál, ktoré si získali srdcia gurmánov. Toto je TOP 10 najlepších jedál z celého sveta:
TasteAtlas zostavuje svoje rebríčky na základe hodnotenia používateľov. Rebríček nezahŕňa hlasovanie botov alebo lokálnych patriotov, ktorí nehodnotia objektívne a snažia sa len propagovať svoju rodnú krajinu.
Rebríček top desať najlepších jedál:
- Pizza Napoletana
- Kahvaltı
- Guotie
- Butter garlic naan
- Toum
- Pastel de Belém
- Tonkotsu ramen
- Shawarma
- Picanha
- Parrilla
