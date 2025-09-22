Zodpovednosť a férovosť na prvom mieste. Projekt GUDVIO chce vytvoriť transparentný priestor

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Na scéne sa objavil projekt, ktorý od začiatku búra stereotypy a prináša férovosť do odvetvia, ktoré to najviac potrebuje.
Projekt GUDVIO vznikol s jednoduchou myšlienkou: vytvoriť veľkorysý a transparentný priestor, kde sa dospelí zákazníci môžu zorientovať jasne, zodpovedne a bez zbytočných zahmlievaní.
Svet moderného e-nikotínu sa vyvíja rýchlo a prináša stále nové podoby. Zorientovať sa v nich a pochopiť ich rozdiely nie je pre bežného človeka jednoduché. GUDVIO vzniklo práve preto, aby do tohto priestoru prinieslo férovosť, zodpovednosť a jasné pravidlá.
Od kávy až po párty – tvoje každodenné rituály
Každý má svoj rituál – chvíľu, keď si vychutná kávu, pustí obľúbenú hudbu alebo sa stretne s priateľmi. Moderný lifestyle je prirodzene prepojený s týmito momentmi – vždy však iba pre dospelých nad 18 rokov. GUDVIO tieto chvíle rešpektuje a podporuje, pretože práve rituály sú tým, čo robí každý deň jedinečným.
Na túto myšlienku nadväzuje aj Rituals by GUDVIO – priestor, ktorý vznikol pre všetkých, čo si vážia malé každodenné rituály. Od ranného oddychu pri káve, cez večerný chill s hudbou, až po spoločné chvíle na párty. Rituals by GUDVIO premieňa tieto momenty na malé radosti a prekvapenia, ktoré spravia deň o niečo lepším.
Zodpovednosť na prvom mieste
Jedným z pilierov, na ktorých GUDVIO stojí, je recognise fair play prístup. Nie je to iba fráza, ale spôsob, ako robiť veci správne – otvorene a zodpovedne. Aj preto GUDVIO zaviedlo nad rámec zákona dvojstupňovú verifikáciu veku – pri registrácii aj pri doručení. Tento systém je dôkazom, že férovosť a ochrana neplnoletých patria medzi najdôležitejšie témy, ktorým sa GUDVIO venuje, aby sa moderný lifestyle nikdy nedostal do nesprávnych rúk.
GUDVIO nikdy neskrývalo riziká a kontroverzie spojené s týmto segmentom. Práve naopak – Zodpovedne s GUDVIO otvorene vysvetľuje, čo tento segment znamená, aké má súvislosti a prečo by k nemu neplnoletí nemali mať prístup. Okrem toho sa GUDVIO venuje aj edukácii rodičov a pedagógov, ktorí často nevedia rozoznať moderné trendy u mladých.
Budúcnosť s jasným pohľadom: čo všetko chystá GUDVIO po prvom roku
GUDVIO má za sebou prvý rok, no najzaujímavejšie kapitoly sa ešte len píšu. Už čoskoro budú mať fanúšikovia možnosť vidieť GUDVIO aj mimo online sveta – priamo v obchodných centrách, na miestach, kde budú stáť nové popup stánky. Tie prinesú príležitosť zažiť naživo to, čo značka sľubuje: férovosť, zodpovednosť a veľkorysý prístup.
Plány do budúcna však idú ešte ďalej. Rozšírenie brandových aktivít, vznik merchu či pravidelné podujatia pre zákazníkov a fanúšikov – to všetko bude súčasťou toho, aby GUDVIO zostalo nielen e-shopom, ale aj priestorom, kde moderný lifestyle dostáva jasný rámec a nový rozmer.
Narodeniny, pri ktorých darček dostaneš ty
Narodeniny GUDVIO nie sú len o spomínaní na prvý rok, ale hlavne o poďakovaní tým, ktorí stoja pri značke od začiatku. Oslavy preto prinášajú aj malé darčeky pre komunitu – ako symbol vďaky za dôveru a podporu. Je to spôsob, akým GUDVIO vracia späť to, čo celý rok dostávalo od svojich fanúšikov. Lebo tie najlepšie oslavy sú vždy o tom, že si každý odnesie niečo navyše.