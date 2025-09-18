Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Kaufland.
dnes 18. septembra 2025 o 10:00
Čas čítania 1:23
Sponzorovaný obsah

Komárno čaká veľká športová nedeľa. Nový K Park príde otvoriť aj Separ

Komárno čaká veľká športová nedeľa. Nový K Park príde otvoriť aj Separ
Zdroj: Kaufland
ŠPORT KAUFLAND
Komárno bude 21. septembra žiť športom.

Príď už túto nedeľu 21. septembra na Hradnú ulicu s loptou, kolobežkou alebo skateboardom a hlavne s kamošmi. Otvára sa tu moderné športovisko, aké v meste ešte nebolo. A aby toho nebolo málo, pokrstí ho Separ, ktorý to naživo rozbalí priamo v areáli.

Tanec, skejt, basket, parkour a Separ naživo

Nestihol*a si cez leto všetko, čo si chcel*a? Nevadí, aj v septembri ťa čakajú super zážitky. A nemusíš ani chodiť ďaleko.

Takže, kedy a kde? Už túto nedeľu 21. septembra 2025 o 14:00 hod. na Hradnej ulici oproti futbalovému štadiónu bude Kaufland otvárať svoj nový K Park. Toto multifunkčné ihrisko bolo postavené tak, aby ti jednoducho „sadlo“, aby si mal*a kde po škole tráviť čas podľa tvojich predstáv.

K Park
Zdroj: Kaufland

Čo ťa v nedeľu v K Parku čaká?

Na otváračke sa predvedú profesionálni tanečníci, parkouristi, kolobežkári aj skejteri. Ukážu sa tiež majstri švihadiel, brutálne kúsky predvedie Mišo Barbier, chalan, ktorý popiera gravitáciu. To všetko za beatov DJ Smarta a vtipných moderátorských vsuviek Osťa s tanečnicou Lady Mel.

A pozor – keď sa na pódium postaví Separ, čakaj šou, na ktorú tak skoro nezabudneš. Vstup je free, tak si príď užiť večer, ktorý Komárno ešte nezažilo.

K Park
Zdroj: Kaufland

Viac než len športovisko

K Parky u nás pribúdajú raketovým tempom, aby tínedžeri, ktorí z klasických ihrísk vyrástli, mali kde športovať aj stretávať sa offline. To je dôvod, prečo ich známy reťazec začal stavať po celom Slovensku. V Komárne ide už o jeho 26. športovisko v poradí, a určite nie je tento rok posledné.

Ak bývaš v Komárne alebo v jeho blízkom okolí, môžeš si skočiť do nového K Parku hoci aj každý deň. Nájdeš tu lezeckú stenu, priestranné streetbalové ihrisko, pingpongové stoly, ale aj oddychovú zónu, kde sa dá čítať alebo sa rozprávať s kamošmi. Moderné skejtbordové a kolobežkové rampy potešia všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojich akrobatických kúskoch, alebo sa naučiť nové triky.

Takže nezabudni – nový K Park sa otvára už túto nedeľu 21.09.2025 o 14:00 hod. Separ, šport a energia, to je kombinácia, ktorú musíš zažiť na vlastnej koži. Viac info nájdeš na www.kauflandpark.sk a na sociálnych sieťach Kauflandu.

K Park
Zdroj: Kaufland
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Kaufland
