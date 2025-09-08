Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 8. septembra 2025 o 10:59
Čas čítania 2:38
Sponzorovaný obsah

Slovenskí študenti to vedia: Toto je najlacnejší spôsob ako poslať veci do Česka

ZAUJÍMAVOSTI
Preplneným kufrom odzvonilo

S nástupom nového akademického roka vyše tridsaťtisíc slovenských študentov opäť mieri na vysoké školy v Českej republike. Vďaka obľúbenej službe doručovateľskej spoločnosti Packeta mnohí z nich cestujú naľahko a osobné veci si nechávajú svojimi blízkymi posielať dodatočne – najčastejšie do výdajných miest alebo samoobslužných Z-BOXov.

Doručovateľská spoločnosť Packeta v tomto období každoročne zaznamenáva nárast objemu zásielok medzi fyzickými osobami zo Slovenska do Česka. Rodičia posielajú študentom oblečenie, knihy, vybavenie na internát či osobné predmety. Vďaka nízkej cene si službu vedia dovoliť aj študenti, a tak sa stáva symbolickým mostom medzi domovom a študentmi študujúcimi v zahraničí.

Packeta
Zdroj: Packeta

Vyše 30 000. Toľko mladých Slovákov podľa vyjadrenia ministerstva školstva začiatkom akademického roka prekročí hranice Slovenska, aby študovali na zahraničných vysokých školách. Podľa údajov z roku 2021 ich prevažná väčšina, okolo 71%, študuje v susednej Českej republike, najviac v Brne, potom v Prahe, Ostrave a Olomouci. Každý piaty slovenský vysokoškolák teda na internáty a priváty so sebou nesie aj kufre plné vecí. Nie vždy je však možné všetko odniesť naraz. Novodobým trendom je nechať si časť vecí od blízkych doručiť dodatočne cez Packetu, najčastejšie do samoobslužných Z-BOXov alebo výdajných miest.

 

Spoločnosť Packeta, líder v doručovaní zásielok v strednej Európe, v tomto čase medziročne eviduje nárast odosielania zásielok cez aplikáciu Packety medzi súkromnými osobami aj do zahraničia, predovšetkým do Českej republiky. Týmto spôsobom si Slováci udržiavajú kontakt so svojimi blízkymi v zahraničí.

„Počet Slovákov žijúcich v Česku každoročne narastá a s tým aj potreba udržiavať kontakt s domovom. Vidíme to najmä na zvýšenom využívaní služby odosielania zásielok do Čiech počas septembra, keď študenti odchádzajú na internáty. Viac ako 90 % zásielok do Česka je odosielaných medzi slovenskými používateľmi aplikácie Packeta a smerujú do niektorého z približne 10 000 Z-BOXov a výdajných miest naprieč Českou republikou. Mnohé z boxov sa pritom nachádzajú priamo v areáli najnavštevovanejších univerzít a vysokých škôl, prípadne v ich bezprostrednej blízkosti, takže pre študentov je ich vyzdvihnutie maximálne komfortné nielen kvôli neobmedzeným otváracím hodinám, ale aj pre ich dostupnosť,” uvádza Anton Kukučka, marketingový manažér spoločnosti Packeta Slovakia.

 

Rodičia deťom študujúcim v zahraničí posielajú nevyhnutné veci – od teplého oblečenia, cez učebnice až po vybavenie do domácnosti či osobné predmety, aby nemuseli cestovať s veľkou batožinou. Posielanie zásielok nie je vždy plánované, často ide o spontánne rozhodnutie využiť odosielanie zásielok cez aplikáciu Packety, napríklad keď si študent doma zabudne nabíjačku na telefón či športovú obuv, kamarát mu dodatočne pošle obľúbenú knihu alebo rodičia chcú svoje dieťa prekvapiť balíkom s obľúbenými predmetmi. “Služba tak pomáha riešiť nielen zabudnuté či chýbajúce veci, ale aj prinášať radosť a pocit blízkosti na diaľku,“ hovorí Anton Kukučka.

Spojenie s blízkymi za študentské ceny

Posielanie zásielok do Čiech cez aplikáciu Packety sa u slovenských študentov a ich rodín teší narastajúcej popularite vďaka svojej jednoduchosti a komfortu, ale predovšetkým vďaka bezkonkurenčne výhodnej cene. Zásielku do 5 kg je totiž možné cez Packetu poslať do Čiech za 4,10 €, teda za aktuálne najnižšiu cenu na trhu. Študenti teda môžu využívať benefity tejto služby bez toho, aby im to zaťažilo peňaženku. Mladí Slováci však nie sú jediní, kto jednoducho a rýchlo posiela zásielky cez aplikáciu Packety. “Službu aktívne využívajú zákazníci aj na predaj vecí cez rôzne bazáre a marketplace platformy, ale aj hand-made výrobcovia či drobné e-shopy,“ dopĺňa Anton Kukučka.

Packeta
Zdroj: Packeta

Toto Slováci posielajú najčastejšie

Podľa interného prieskumu ResSOLUTION Group z januára 2025 pre spoločnosť Packeta si zákazníci medzi sebou najčastejšie posielajú:

  • oblečenie (60 %)
  • knihy (41 %)
  • veci do domácnosti (27 %)
  • kozmetika (21 %)
  • osobná elektronika (18 %)

Posielanie do Česka je rovnako jednoduché ako doma

1. Všetko v appke – v aplikácii Packeta zadáte údaje o zásielke, zaplatíte a dostanete 6-miestne podacie heslo.

2. Bez štítkov – stačí heslo napísať fixkou čitateľne na balík, žiadne tlačenie alebo lepenie štítkov.

3. Podanie kedykoľvek – balík vložíte do Z-BOXu kedykoľvek vám to bude vyhovovať alebo ho zanesiete na vami zvolené výdajné miesto. Žiadne čakanie v rade.

4. Plná kontrola – v aplikácii sledujete, kde sa balík nachádza a kedy bude doručený.

5. Rýchle doručenie – po podaní ihneď informujeme príjemcu a po doručení dostane výzvu na vyzdvihnutie.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Packeta
