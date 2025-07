Alien eyes sú nový must-have. Toto je výber hot štýlov slnečných okuliarov od Miu Miu, Ray-Ban alebo Prada

Čo bude tento rok najviac trendy v oblasti slnečných a dioptrických okuliarov?

Značky ako Miu Miu, Prada, Versace a Ray-Ban stierajú hranice medzi štýlmi a vytvárajú nové modely slnečných okuliarov, ktoré sú vhodné na každú príležitosť. Spoločnosť EssilorLuxottica, svetový líder v oblasti luxusných okuliarov, predstavila trendy, ktoré by sme si túto letnú sezónu nemali nechať ujsť.

Slnečné okuliare dominujú outfitu

Urob z okuliarov ústredný prvok svojho outfitu – siahni po výrazných rámoch inšpirovaných svetom športu. Najnovším trendovým tvarom sezóny sú okuliare Alien Eyes v čiernej farbe, ktoré kombinujú športový tvar racer s populárnymi mačacími očami. Tento elegantný štýl si obľúbili značky ako Tiffany & Co, Jimmy Choo a Swarovski.

Zdroj: Essilor Luxottica

Ferrari alebo Oakley zase do svojich jarných a letných kolekcií zaradili športovejšie okuliare s výraznými farbami, ktoré podčiarkujú chladnú, mladistvú atmosféru modelov. Spomedzi materiálov hrá okrem klasických plastových rámov hlavnú úlohu kov.

Značky experimentujú s titánom, hliníkom a nechýbajú ani zrkadlové sklá, ktoré dotvárajú tento retro-futuristický vzhľad. Štýlové sú aj ozdobné detaily na bočniciach.

Zdroj: Essilor Luxottica

Minimalizmus nikdy nebude out

Uprednostňuješ vo svojom oblečení jednoduchosť? Spoločnosť EssilorLuxottica pri navrhovaní kolekcie myslela a pridala niekoľko elegantných kúskov, ktoré upútajú pozornosť prirodzenými farbami. Dominuje im harmonická zelená, a to vo všetkých odtieňoch od sýtej botanickej až po jemnejšiu.

Zdroj: Essilor Luxottica

Na jar a v lete bude v kurze aj výraznejší vzhľad. Jemné odtiene béžovej, sivej a hnedej spolu s priehľadnými okrajmi vytvárajú nadčasovú minimalistickú kombináciu. Jednoduchá elegancia sa dostala aj do kolekcií dioptrických okuliarov. Hviezdou tejto sezóny je neviditeľný štýl „barely there“, ktorý vystihujú ľahké kovové rámy a polorámiky alebo modely úplne bez obruby.

Zdroj: Essilor Luxottica

Trendy, ktoré musíš mať tento rok

Ak by ste si mal*a vybrať jeden tvar slnečných okuliarov, ktorý zaručene nemal chýbať v tvojom šatníku, mal to byť ovál. Je to štýlové retro a zároveň je dostatočne jednoduchý na každodenné nosenie. Tento klasický nadčasový dizajn zažíva veľký návrat.

Zdroj: Essilor Luxottica

Najväčším trendom tohto leta sú nepochybne priehľadné šošovky v púdrovo ružovej a fialovej farbe, ktoré v kombinácii s tenkými kovovými rámami vyzerajú skvele. Minimalistický štýl týchto okuliarov je skvelou voľbou pre každého, kto hľadá nenápadnú sofistikovanosť.