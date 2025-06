Vyšetrovanie odhalilo, prečo je v Amerike omnoho častejšie hlásené pozorovanie javu UFO

Spojené štáty dlhodobo dominujú v štatistikách pozorovaní UFO. Nové vyšetrovanie americkej vládnej kancelárie však naznačuje, že vysvetlenie tohto fenoménu môže byť oveľa jednoduchšie, než sa zdá.

Záhada toho, prečo sa najviac údajných pozorovaní UFO objavuje práve v USA, môže byť konečne na ceste k objasneniu. Od roku 1947 bolo v USA nahlásených viac ako 105 000 prípadov, čo z krajiny robí absolútneho lídra v tomto type incidentov. Len v roku 2025 ich bolo už 36, uvádza World Population Review.

Odpovede na otázky, čo za tým všetkým stojí, hľadala špecializovaná kancelária All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), ktorá bola založená v roku 2022. Jej vedením bol poverený vedec Sean Kirkpatrick, ktorý mal spolu s tímom za úlohu preskúmať tzv. neidentifikované anomálne javy – teda objekty a úkazy, ktoré nemajú okamžité vysvetlenie.

Jednou z úloh AARO bolo tiež preskúmať historické záznamy až do roku 1945. Tie zahŕňali tvrdenia bývalého príslušníka letectva, ktorému malo byť pred desaťročiami povedané, že existuje „tajný mimozemský projekt“. Dostal tiež varovanie, že ak o ňom prehovorí, hrozí mu väzenie alebo dokonca poprava. Podobné varovania mali dostať aj ďalší dôstojníci, dokonca to neprezradili ani vlastným manželkám.

Vyšetrovanie však odhalilo, že mohlo ísť len o zvláštny žart, ktorý sa stal akousi tradíciou pri uvádzaní nových veliteľov do tajných programov. Tieto príbehy podľa expertov vznikli nielen ako forma šikanovania nových veliteľov, ale aj ako spôsob, ako zakryť skutočne tajné zbrojné programy.

The Wall Street Journal uviedol: „Po desaťročia dostávali niektorí noví velitelia najtajnejších programov letectva pri nástupe do funkcie fotografiu, na ktorej bol objekt podobný lietajúcemu tanieru. Bol opísaný ako antigravitačné manévrovacie zariadenie. Bolo im povedané, že vstupujú do programu s názvom Yankee Blue, ktorý sa snaží spätne analyzovať technológiu tohto zariadenia a že o tom nikdy nemajú hovoriť. Mnohí nikdy nezistili, že išlo o podvod.“

AARO ďalej zozbierala a analyzovala desiatky prípadov pozorovaní. Výsledky napokon ukázali, že množstvo hlásení možno pripísať bežným javom, ako sú balóny alebo drony. Vyskytol sa i fenomén guľových objektov, ktoré sa zas pripisujú odrazom slnka od satelitov Starlink, ako uviedol denník The Wall Street Journal.