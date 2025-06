Film sľubuje autentický pohľad na cestu jednej z najvýraznejších ikon hiphopovej kultúry.

Snoop Dogg bude mať svoj životopisný film. Tento veľký projekt, ktorý produkuje samotný raper, vznikne pod spoločnou zmluvou Death Row Pictures a NBCUniversal Entertainment & Studios. Režírovať ho bude Craig Brewer.

Ten stojí za známymi filmami ako Coming 2 America s Eddiem Murphym či Dolemite Is My Name. Známe je už aj herecké obsadenie. Ako informovalo Variety, legendárneho rapera stvárni Jonathan Daviss, známy ako Pope zo seriálu Outer Banks.

Zdroj: Instagram @jonathandavissofficial

Snímka má byť definitívnym portrétom života Calvina Broadusa Jr., známeho pod menom Snoop Dogg. Skúmať bude život od jeho nástupu na scénu či ikonické spolupráce s Dr. Drem na albume Doggystyle, až po súčasnosť, kde sa aktuálne pohybuje v oblasti hudby, zábavného priemyslu a popkultúrneho mainstreamu.

View this post on Instagram A post shared by Death Row Pictures (@deathrowpictures)

Film má ambíciu byť definitívnym portrétom života a hudobného dedičstva Snoop Dogga, ktorý patrí medzi najvplyvnejšie ikony populárnej kultúry. Zatiaľ nie je známy presný dátum premiéry životopisného filmu. Produkcia však oficiálne potvrdila, že nakrúcanie začne počas tohto leta.