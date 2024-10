Snoop Dogg hľadá svoju dvojičku. Do pripravovaného životopisného dokumentu potrebuje svoje mladšie ja, takéto sú podmienky

Snoop Dogg v nedávnom rozhovore bližšie špecifikoval svoje požiadavky.

Americký raper Snoop Dogg hľadá ideálneho herca, ktorý by sa zhostil stvárnenia jeho osoby v pripravovanom životopisnom filme. V rozhovore pre Entertainment Tonight hudobník prezradil, že hľadá niekoho, kto by dokázal vystihnúť jeho mladého, drsného ducha.

Film o živote rapovej legendy bol prvýkrát ohlásený v roku 2022, pripravuje ho spoločnosť Universal Pictures, režíruje ho Allen Hughes a scenár napísal Joe Robert Cole, píše Pubity.

Snoop Dogg aktuálne pôsobí ako kouč v speváckej šou The Voice, no okrem toho sa ponoril aj do hľadania vhodného adepta na stvárnenie jeho osoby. Má však veľmi špecifické požiadavky. „Hľadám niekoho, kto dokáže stelesniť ducha, akého som mal, keď som bol taký mladý, drsný. Snažil som sa objaviť, kým som. To pre mňa bude fenomenálny herec,“ povedal v rozhovore.