Hľadali sme trendy letné kabelky pre každý rozpočet. Tieto kúsky uvidíš všade

Prinášame ti dávku letnej inšpirácie.

Rovnako ako počas jarnej sezóny, aj teraz vládne praktickosť a funkčnosť. Drobné kabelky vystriedali priestranné tašky typu tote, veľké plátené tašky či pletené košíky, do ktorých pohodlne zbalíš výbavu na pláž aj celý deň v práci. Okrem funkčnosti všetky kúsky spája aj nadčasovosť. Zabudni na gýčové výstrelky, ktoré vydržia maximálne jednu sezónu, a zaobstaraj si kúsok, ktorý sa ľahko kombinuje a tvojmu outfitu dodá old money vibe.

Letná sezóna 2025 sa ponesie v znamení rôznych textúr, takže v uliciach uvidíš predovšetkým slamené, pletené či háčkované kabelky. Čo sa týka farieb, hitom bude teplá paleta hnedých, žltých a ďalších prírodných odtieňov.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Pletené kabelky

Po slamených kabelkách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou letných outfitov už niekoľko sezón, prichádza na scénu macramé. Háčkované a pletené kabelky zažívajú svoj veľký hype. Túto textúru sme mohli vidieť na kúskoch z módnych domov Prada či Saint Laurent, my sme pre teba vybrali tri štýlové kabelky za zlomok ceny.

Zdroj: Answear / United Colors of Benetton a Reserved

Do pozornosti ti dávame hnedú pletenú kabelku zdobenú korálikmi, ktorá sa hodí na pláž aj večerné rande. Ružová kabelka rozžiari každý outfit, no ak nie si fanúšička výrazných farieb, iste si vyberieš z iných prevedení. V ponuke sa nachádza elegantná čierna, béžová aj modrá verzia. Mintovo zelená kabelka z Reservedu patrí medzi našich favoritov, keďže sa ľahko kombinuje a tvojmu outfitu dodá šťavu.

Plátené tašky

Ako sme poznamenali v úvode, jarný trend funkčných a praktických kabeliek nás neopúšťa ani s nástupom leta. Veľké semišové kabelky postupne nahrádzajú rovnako praktické tašky z plátna, ktoré je ideálnym materiálom na leto. Priestrannú tašku z plátna si môžeš vziať do práce, na víkendový výlet aj na pláž, takže ju počas nasledujúcich mesiacov využiješ naozaj naplno.

Zdroj: Reserved a Answear / Alll Saints

V našom výbere plátených tašiek je minimalistická kabelka s hnedými detailmi, ktorú si pokojne môžeš zobrať do mesta aj do školy či do práce. Druhá kabelka je menšia a elegantnejšia, takže ju vynosíš na množstvo príležitostí. Poslednou kabelkou je klasika v podobe veľkej béžovej tašky, na ktorú nedáme dopustiť počas cestovania či v dni, keď potrebujeme preniesť polovicu domácnosti.

Kabelky so strapcami

Ďalším trendom, ktorý v lete zaplní ulice, sú strapce. Boho štýl si stále drží svoje pevné miesto a postupne sa dostáva do našich šatníkov. Či už stavíš na ležérny outfit zložený z maxi šiat a remienkových sandálikov, alebo bude kabelka so strapcami jediným boho kúskom tvojho looku, rozhodne nešliapneš vedľa.

Zdroj: Reserved a Answear / Sisley

Výrazná bordová kabelka so strapcami je perfektná na letné festivaly aj večery v meste. Druhým kúskom, ktorý nás zaujal, je slamený košík. Ak hľadáš slamenú kabelku, no klasické plážové košíky ťa už nudia, tento kúsok si zamiluješ. Poslednou kabelkou, ktorú ti dávame do pozornosti, je hnedá pletená taška s výraznými strapcami.