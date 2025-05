Rozchod YouTubera Landona Nickersona a influencerky Wizard Liz rezonuje verejnosťou aj sociálnymi sieťami.

Ak máš sociálne siete, pravdepodobne si zachytil rozchod YouTubera Landona Nickersona a influencerky Wizard Liz. Táto kauza zarezonovala najmä kvôli tomu, že Liz bola v čase odhalenia Landonovej nevery v štvrtom mesiaci tehotenstva.

Landon čelí kritike potom, čo sa objavili dôkazy o jeho komunikácii s inou ženou cez Snapchat. Všetko vyšlo najavo po tom, ako sa táto žena spojila s jednou z Liziných kamarátok. Liz na Instagrame emotívne potvrdila koniec ich zásnub a opisovala, ako ju zrada úplne zasiahla. Ešte pár dní predtým bol totiž Landon s ňou v Londýne a vyznával jej lásku, informuje server Tribune.

Jej už teraz expartner nakoniec priznal, že nevhodné správy skutočne posielal, no snažil sa situáciu zľahčiť slovami, že to bolo „len pár minút textovania a ľutuje to“. Napriek tomu mu to verejnosť vôbec neospravedlňuje a naďalej schytáva vlnu poriadnej kritiky.

Liz sa rozhodla predať svoj zásnubný prsteň za 100-tisíc dolárov a výťažok venuje na pomoc slobodným matkám. Jej otvorenosť a odvaha podeliť sa o túto bolestivú skúsenosť získala obrovskú podporu fanúšikov i širokej verejnosti.

Wizard Liz má na TikTokovom profile takmer 8 miliónov sledujúcich a tento prípad vo veľkom koluje aj tam. Na platforme sa objavili viaceré videá na podporu budúcej mamičky, kde sa znehodnocujú a kritizujú muži.