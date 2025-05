Karolína na Instagrame prehovorila o tom, ako vnímala svoje pôsobenie v šou.

Reality šou Ruža pre nevestu sa síce ešte neskončila, no účastníčky – rovnako ako ženích Rasťo – sú už späť doma zo Srí Lanky. Niektoré dievčatá začali so svojimi fanúšikmi komunikovať cez sociálne siete aj formou otázok a odpovedí (Q&A). Karolína v jednom z najnovších príbehov prezradila, že bola „asi príliš reálna na reality šou“.

„Too real for a reality show,“ napísala brunetka v reakcii na otázku, či ju zranili slová, ktoré jej Rasťo povedal na poslednom ceremoniáli – konkrétne to, že mu veľmi neprejavuje náklonnosť. „Skôr som bola prekvapená. V normálnom svete by som určite po 10 hodinách, čo niekoho poznám, mu nevyznávala lásku a nešla ho prvá bozkávať,“ vysvetlila Karolína.

Dodala tiež, že má pocit, že „ľudia chcú na obraze vidieť viac“ a že ostatné dievčatá ju vo vile často označovali za príliš chladnú, pretože voči Rasťovi neprejavovala náklonnosť. K tomu však uviedla jasné stanovisko: „Nemyslím si to o sebe. Nerobte si 100 % názor na ľudí z televízie.“

Karolína zároveň vysvetlila, že Rasťo býval na inej vile, a teda mimo oficiálnych rande nemala šancu sa s ním stretnúť. V šou zostáva medzi poslednými tromi dievčatami – a do finále nám ostáva už len jedna epizóda.