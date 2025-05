Rasťo z Ruže pre nevestu v najnovšej epizóde podcastu Romulus a Remus prezradil zákulisné detaily rande s Aničkou a Rebekou.

Rasťo z Ruže pre nevestu pravidelne natáča podcasty spolu s moderátorom šou Krištofom Králikom. Divákom tak prinášajú zákulisný pohľad na jednotlivé epizódy. V najnovšej časti podcastu Romulus a Remus sa vyjadril k tomu, koľko času v skutočnosti trávil na rande s jednotlivými ružami. Zároveň tiež prezradil aj detaily rande s Rebekou.

V poslednej epizóde mal Rasťo rande s Aničkou a Rebekou. Ako prezradil, wakeovali na mieste, kde sa údajne mohol objaviť krokodíl – o čom pred natáčaním netušila ani samotná produkcia. V istom momente sa ocitol vo vode úplne sám a v kalnej hladine zbadal plávajúci kus dreva. To bol okamih, keď – ako sám povedal – „chytil úplnú paniku“. Napokon ho však zachránil podporný čln a z vody ho vytiahli.

Rande následne pokračovalo na pláži. Rasťo reagoval na komentáre divákov, ktorí mu vyčítali, že s nimi neviedol žiadne hlboké rozhovory. „Diel by musel mať desať hodín, aby sa tam zmestilo všetko. S dievčatami sme sa rozprávali veľa a dlho. Na pláži som s každou z nich strávil 45 minút. Nie je to tak, že si povieme dve vety a zrazu sa bozkávame,“ uviedol Rasťo na pravú mieru.

A čo sa týka bozkov, Rasťo šarmantne naznačil, že Rebekina radosť z toho, že práve on inicioval ich bozk, nemusí byť celkom na mieste. „Nech si to ľudia sami pozrú a utvoria názor, kto tú pusu inicioval. Ja si to už vlastne ani nepamätám – a popravde, je to jedno,“ dodal ženích s nadhľadom.