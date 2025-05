Krátky klip vyvoval rozpolené reakcie.

Jake Paul, známy YouTuber a boxer, zaujal videom, v ktorom sa postavil proti gorile. V klipe sa tvári, že s ňou ide boxovať, no keď sa gorila pohne, rýchlo utečie. Niektorým fanúšikom to prišlo vtipné, iní však len poukázali na to, že video bolo vytvorené pomocou umelej inteligencie.

Video je zároveň reklamou na energetický nápoj Celsius, ktorý Jake propaguje.

Jeden z ľudí v komentároch žartoval, že Jake by mal bojovať s gorilou až vtedy, keď bude tiež na dôchodku – narážal tým na zápas s Mikeom Tysonom. Ten je totiž o 27 rokov starší ako Paul a mnohí fanúšikovia zápas kritizovali.

Celé toto promo vyšlo krátko pred jeho ďalším zápasom. Už 29. júna skoro ráno sa Jake postaví proti bývalému šampiónovi Juliovi Césarovi Chávezovi Jr. v kalifornskom meste Anaheim. Bude to jeho najväčší súboj doteraz.