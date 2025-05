Už žiadne okuliare do diaľky: SILK je ten najjemnejší krok k tvojmu ostrému zraku

Predstav si, že ráno otvoríš oči a hneď vidíš ostro na opačný koniec izby. Bez šmátrania po okuliaroch na nočnom stolíku, bez ranného zápasu s kontaktnými šošovkami pred zrkadlom.

Pre mnohých krátkozrakých ľudí je to už realita vďaka revolučnej laserovej operácii na odstránenie dioptrií s názvom SILK.

Ak uvažuješ nad laserovou operáciou očí, ktorá by ťa zbavila krátkozrakosti či astigmatizmu a potreby nosiť otravné okuliare do diaľky, ale váhaš kvôli strachu z bolesti, suchým očiam alebo obavám z náročnej rekonvalescencie, čítaj ďalej. Práve tebe by totiž zákrok SILK mohol dať celkom novú kvalitu života bez obmedzení.

Čo je to SILK?

Laserová operácia s názvom SILK (Smooth Incision Lenticule Keratomileusis) je najmodernejšia metóda laserovej korekcie krátkozrakosti, prípadne astigmatizmu. Oproti iným známym zákrokom na korekciu mínusových dioptrií, ako je napríklad LASIK, je SILK maximálne šetrný k očiam. Minimálny zásah do povrchu oka je aj najväčšiu výhodou laserového zákroku SILK. Namiesto veľkého rezu sa pracuje len s drobným vstupom.

„Zatiaľ čo pri zákrokoch metódou LASIK vytvárame na očnej rohovke tzv. flap (príklopka), pod ktorou laserom odstraňujeme dioptrie, pri metóde SILK laserom vytvárame tenkú lentikulu (disk z tkaniva) priamo v hlbších vrstvách rohovky a následne ju vyberieme cez mikroskopický rez. Takýmto stenšením rohovky dokážeme odstrániť krátkozrakosť, prípadne astigmatizmus,“ vysvetľuje MUDr. Veronika Combová z VESELY Očná Klinika.

Výsledkom je menšie podráždenie očí, rýchlejšie hojenie a menšie riziko vzniku syndrómu suchého oka. A najmä ostrý zrak do diaľky.

Prečo si ľudia SILK pochvaľujú?

„Po SILK-u som sa bála bolesti a toho, že budem týždne mimo. Ale už večer po zákroku som čítala na mobile bez okuliarov správy a na druhý deň som normálne šla do práce,“ hovorí jedna z pacientiek, ktorá zákrok SILK podstúpila tento rok v januári na bratislavskej VESELY Očná Klinika.

Nečakajú ťa teda žiadne výrazné výpadky z každodenného života – školy či práce, žiadne niekoľkotýždňové zotavovanie. V jeden deň podstúpiš zákrok a na druhý deň sa budeš dívať na svet novými očami.

A čo ak máš suché oči?

Práve ťažkosti so suchými očami, tzv. syndróm suchého oka je jeden z hlavných dôvodov, prečo je zákrok SILK pre teba možno vhodnejší než iné metódy laserovej korekcie zraku. Práve syndróm suchého oka býval voľakedy dôvodom, prečo mnohí ľudia nakoniec laserové odstránenie dioptrií nedpostúpili. Pri SILK-u je to už inak.

„SILK je veľmi šetrná metóda. Je vhodná aj pre pacientov so sklonom k suchým očiam, práve preto, že zanecháva povrch rohovky prakticky neporušený,“ hovorí MUDr. Combová

Európske prvenstvo

Licenciu na operovanie metódou SILK získala VESELY Očná Klinika ako prvá v celej Európe. A prístroj Elite od firmy Johnson & Johnson Vision, ktorým sa tu zákrok vykonáva, je najmodernejší laser svojho druhu. Nie je to otázka prestíže, ale toho, že tvoje oči sa dostanú do rúk špičkových odborníkov, ktorí používajú tie najinovatívnejšie a najbezpečnejšie technológie.

Koľko to stojí?

Uvádzacia cena je 990 € za operáciu jedného oka. Zákrok je však možné hradiť aj na splátky. Ak to rozpočítaš na roky bez okuliarov, vyjde to lacnejšie ako pravidelné šošovky, puzdrá, kvapky a večné obmedzenia.

Ilustračný obrázok. Zdroj: Unsplash / Vitaly Gariev

Je SILK pre teba?

Ak:

máš mínusové dioptrie a lezie ti to na nervy,

nechceš nosiť okuliare ani šošovky do konca života,

trpíš syndrómom suchého oka

…tak odpoveď znie: SILK je pravdepodobne pre teba.

A teraz?

Sprav prvý krok. Na stránke veselyok.com si môžeš dohodnúť nezáväznú konzultáciu, kde ti odborníci vysvetlia, či si vhodný kandidát alebo kandidátka na tento typ zákroku. A potom... sa možno jedného rána zobudíš a uvidíš svet ostro ako nikdy predtým.