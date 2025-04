Radko z Ruže pre Nevestu sa vo videu vyjadril, ako zvláda návrat domov.

Radko, ženích z Ruže pre nevestu, opísal vo videu na svojom Instagrame, ako zvládal návrat z extrémnej reality šou Survivor, hoci sa vrátil už pred 3 týždňami; vyjadril sa až teraz. Čas strávený na ostrove s minimom jedla a hygieny zanechal na jeho tele aj psychike výrazné stopy. Okrem toho, že schudol viac ako 15 kíl, aj psychika si odniesla svoje.

„Stratil som strašne veľa sily, je to extrémne ťažké dostať sa naspäť do zaužívanej rutiny,“ povedal otvorene. Najťažší však pre neho nebol ani tak fyzický úpadok, ale spánok v posteli. „Prvú noc som si musel ľahnúť na zem, aby som vôbec zaspal,“ priznal Radko.

Radko tiež zdôraznil, že po návrate domov potreboval čas len pre seba. „Čo som určite potreboval po šou, bol sociálny detox, čiže stráviť nejaký čas sám so sebou,“ vysvetlil.

Survivor podľa neho nie je len o nezdravom chudnutí, ale aj o rovnako náročnom návrate do normálneho života. Návrat do reality po Survivore mu síce dáva zabrať, no zdá sa, že vie, ako na to.