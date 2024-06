Radko Urbanyak z Ruže 2: Najhorší bol incident s Dolli, keď vybuchla. Bál som sa, že ma strčí do jazierka (Rozhovor)

Čo nám prezradil známy podnikateľ žijúci v Osle?

Do reality šou Ruža pre nevestu išiel hľadať lásku. Spomedzi sedemnástich krások si vybral sympatickú tridsaťjedenročnú východniarku Stanku Lučkovú. Napriek tomu, že to vyzeralo nádejne, im to mimo kamier nevyšlo.



Úspešný podnikateľ Radko Urbanyak (34) žijúci v nórskom Osle nám prezradil, ako vyzeral jeho vzťah so Stankou po šou, a zaspomínal si na viaceré momenty z čarovnej Srí Lanky. Ak ťa bavia naše rozhovory, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetok obsah na webe bez zbytočných obmedzení.

V tomto článku si prečítaš: Či je otvorený vzťahu.

Či je preňho vracanie sa k reality šou bolestivé a náročné.

Čo sa dialo za zavretými dverami s Júliou.

Do akej miery jeho finálne rozhodnutie ovplyvnil názor maminy a najlepšieho kamaráta Petra.

Prečo nepobozkal Laru.

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Napriek tomu, že Ruža sa v televízii skončila len pred pár dňami, pre teba to je už dlhšie, keďže je tam posun niekoľko mesiacov. Ako sa v súčasnosti máš?

Mám sa fajn, ďakujem za opýtanie. (úsmev) Vrátil som sa do reality a do pracovného kolobehu. Som celkom dosť pracovne vyťažený, robím strašne veľa vecí týkajúcich sa našich firiem. Momentálne riešim faktúry. (smiech) A pociťujem, že po mojom príchode na Slovensko sa toho veľa zmenilo.

Veľa ľudí ťa už vníma ako hviezdu...

Áno, pozná ma zrazu viac ľudí, vybuchlo to.

Vnímaš to skôr negatívne alebo pozitívne?

Vnímam to pozitívne. Veľa ľudí sa so mnou fotí a bavia ma ich emócie. Niektoré malé tínedžerky sa až začnú triasť a výskať. (smiech) Je to zlaté.

Momentálne si musel na Slovensku riešiť veľa rozhovorov venovaných Ruži. Keďže ako už bolo oznámené, tvoj vzťah so Stankou nevyšiel, nie je toto vracanie sa k šou pre teba určitým spôsobom bolestivé a náročné?

Som s tým vyrovnaný. Beriem to ako nezabudnuteľný zážitok, aj keď nám to, bohužiaľ, so Stankou nevyšlo tak, ako sme plánovali a ako by to všetci chceli.

K tomu sa, samozrejme, dostaneme. Poďme však najprv k poslednej časti šou. Finále bolo veľmi dramatické. Bol si rozhodnutý už skôr, že si vyberieš Stanku, alebo to bolo tak, ako si vravel do kamier, že si do poslednej chvíle nevedel, ako sa to skončí?

Mal som väčšiu náklonnosť k Stanke, preto som si ju aj vybral, ale celý čas som bojoval s tým, či sa mám rozhodnúť viac srdcom alebo rozumom. Potom si však človek sadne a začne premýšľať, kto mu asi dá do budúcna viac a kto mu skôr vyhovuje. Tou osobou bola nakoniec Stanka, ale až pokým som si fakt nemusel vybrať jedno meno, som váhal.

Zdroj: TV Markíza (Ruža pre nevestu)

Finálne rande s July dopadlo paradoxne lepšie než so Stankou. No vaše bozky v bazéne boli akési opatrné. Neriešil si v hlave počas toho, ako sa to dialo, ako by asi reagovala Stanka, keby vedela, čo práve robíte, alebo si na to vôbec nemyslel a užíval si si prítomný moment?

Stres tam je vždy, keď vieš, že ťa točí asi šesť kamier. Nie je to najpríjemnejšie, ale čo sa dá robiť. Keď som bol s Julkou, chcel som jej venovať čo najviac emócií, aby sa necítila zle. Snažil som sa v tom momente nemyslieť na nikoho iného. Hoci keď sa na to potom Stanka pozerala, asi jej to nebolo príjemné, keďže práve ona vyhrala.