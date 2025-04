Kanye West pravidelne šokuje svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. Nedávno zverejnil sumu výživného, ktorú mesačne posiela svojej bývalej manželke Kim Kardashian. Uviedol, že platí 200-tisíc dolárov mesačne. Hoci bližšie detaily neprezradil, americké médiá tvrdia, že ide o jednu z najvyšších mesačných platieb výživného v histórii Spojených štátov.

Ako informuje portál HotNewHipHop, Kanye na svojom Twitteri zdieľal príspevok s textom: „Platím 200-tisíc mesačne na výživné. Len pripomínam.“ Pre lepšiu predstavu – v prepočte ide o vyše 175-tisíc eur. Nie je však jasné, či ide o sumu na jedno dieťa alebo o celkovú výšku výživného pre všetky štyri deti, ktoré má s Kim.

Kanye West says he pays $200,000 a month in child support 😳 pic.twitter.com/i7dl1DWdx2