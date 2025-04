Toto je zoznam zakázaných psích plemien v Európe. Malo by Slovensko nasledovať ich príklad?

Mnohé európske krajiny regulujú nebezpečné plemená psov.

V mnohých krajinách Európy sa v posledných rokoch stále častejšie diskutuje o problematike zakázaných plemien psov. Dôvodom sú obavy z nebezpečných incidentov, ktoré môžu nastať pri interakcii týchto psov s ľuďmi či inými zvieratami. Zoznamy plemien, ktoré sú v niektorých štátoch zakázané, sa rôznia, no väčšina týchto opatrení je motivovaná snahou o ochranu verejnej bezpečnosti.

⚠️ Nasledujúci článok má čisto informačný charakter. Nehodnotí jednotlivé plemená ako nebezpečné, ale opisuje predpisy v rôznych krajinách. Správanie psa ovplyvňuje množstvo faktorov vrátane výchovy, výcviku, prostredia a osobnosti majiteľa.

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo je v tejto oblasti veľmi prísne. Po viacerých útokoch, najmä zo strany psov plemena American Bully XL, bolo plemeno od 1. februára 2024 úplne zakázané. Za porušenie hrozia vysoké pokuty a konfiškácia psa. Podľa oficiálnych údajov NHS England zaznamenalo Spojené kráľovstvo v rokoch 2023 a 2024 takmer 11 000 hospitalizácií po uhryznutí psom. Zakázané sú aj argentínske dogy, brazílske fily a tosa inu.

Americký býk. Zdroj: Flickr

Francúzsko

Francúzsko rozdeľuje potenciálne nebezpečné psy do dvoch kategórií. Do prvej kategórie patria psy, ktoré sa nesmú dovážať, predávať ani vlastniť. Do druhej tie, ktoré možno vlastniť za určitých pravidiel, napríklad s licenciou alebo dokladom o výcviku. Patria sem plemená, ako pitbulteriér, boerboel, tosa inu alebo rotvajler.