Hoci sa jeho rozhodnutie stáť za nezabudnuteľnou fotografiou premenilo na úspech, s odstupom času sa fotograf rozhodol, že to nebolo správne.

Kto z nás si neodfotil po ceste na túru, výlet či obyčajnú prechádzku nejakú peknú krajinku či moment, ktorý chcel ukázať rodine a priateľom? Pre Chucka O'Reara však jeden takýto záber znamenal oveľa viac, než si dokázal predstaviť. Zdanlivo obyčajná fotografia, ktorú vytvoril počas jazdy na návštevu svojej manželky, sa totiž stala jednou z najznámejších fotiek v histórii.

Ako uvádza Unilad, v januári 1996, keď O'Rear smeroval zo svojho domu v St. Helene v Kalifornii do Marin County, mu krajina popri ceste opakovane brala dych. Scenéria bola tak nádherná, že sa často zastavoval, aby si ju mohol odfotiť. Výhľad, ktorý sa mu naskytoval, bol pozoruhodný – zelené kopce, ktoré sa nádherne spájali, nad nimi bezchybne modré nebo a mraky jemne vznášajúce sa v priestore. Tento obrázok neskôr dostal názov „Bliss“.

Ikonické pozadie na operačnom systéme Windows XP. Zdroj: Microsoft

O'Rearov záber sa dostal do rúk Billa Gatesa, spoluzakladateľa Microsoftu, ktorý sa rozhodol použiť ho ako predvolenú tapetu pre Windows XP. K tomuto činu došlo po tom, čo v roku 1998 spoločnosť Gatesovej skupiny Corbis odkúpila agentúru Westlight, ktorá fotografiu od O'Reara pôvodne zakúpila.

Moment oľutovania súvisí so sumou za fotografiu

Hoci sa presná suma, ktorú za snímku Microsoft zaplatil, nikdy oficiálne neobjavila, hovorí sa, že išlo o „nízku šesťcifernú sumu“, teda niečo málo nad 100 000 dolárov. Avšak O'Rear vyjadril názor, že keby tušil, aký obrovský vplyv tento obrázok bude mať, určite by si pri rokovaniach s Microsoftom dohodol lepšie podmienky.

„Keby som vedel, že sa táto fotografia dostane na toľko počítačov po celom svete, určite by som sa dohodol na lepšej zmluve. Povedal by som: ‚Dajte mi aspoň zlomok centu za každé zobrazenie‘ a bol by to skutočne výhodný obchod,“ priznal s odstupom času. „Nebola to žiadna licenčná dohoda. Skôr to bolo: ‚Toto je vaša suma, ďakujeme a teraz ju dajte na obrazovky a poďme ďalej.‘“

Zdroj: Wikimedia Commons

Dlhé roky sa špekulovalo, že fotografia „Bliss“ bola nejakým spôsobom upravená v programe Photoshop. Ako inak by predsa bola taká dokonalá? O'Rear však trval na tom, že ide o autentický záber.

„Keď fotíte na film, čo vidíte, to dostanete. Nebolo tam nič neobvyklé. Použil som Fuji Film, ktorý mal vtedy veľmi živé farby, a objektívy RZ67 boli vynikajúce,“ vysvetlil.